Интересные факты о фильме «Ворошиловский стрелок»: гнев критиков и обида Пороховщикова

1. На съемки фильма у Станислава Сергеевича было всего два месяца, именно столько длились каникулы у депутатов Государственной Думы РФ. Парламентарием Говорухин стал в 1995 году.

2. Бюджет фильма был минимальным. К примеру, исполнительница главной роли Анна Синякина на гонорар купила платье, в котором пришла на премьеру фильма. В кино актриса снимается до сих пор, но редко из-за отсутствия достойных предложений. Главная ее работа – театр.

3. Опять же из-за небольшого бюджета и желания режиссера сделать фильм реалистичным, снимали без декораций в реальной обстановке. Для съемок сняли трехкомнатную квартиру с мебелью. В кадре регулярно по ходу картины появляются местные жители, которые не знали, что в их дворах снимают кино.