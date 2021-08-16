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Интересные факты о фильме «Ворошиловский стрелок»: гнев критиков и обида Пороховщикова

Интересные факты о фильме «Ворошиловский стрелок»: гнев критиков и обида Пороховщикова (5 фото)

Автор:
16 августа 2021 16:11
Метки: актеры   интересные факты   история фильма   кино   
5641
5

В 1999 году на экраны вышел фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», которые критики назвали емкой характеристикой ситуации в стране, когда государственный аппарат и правоохранительная система практически капитулировали перед преступным сообществом.

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Метки: актеры   интересные факты   история фильма   кино   
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19  комментариев
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7k
КОСТЯН 12 часов назад
Гармаш круто сыграл
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96
Степан Злыгостев 3 часа назад
Со временем всё больше понимаю деда
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367
КакогоХу 6 часов назад
Филь действительно стоящий
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2k
твёрдый троечник 6 часов назад
Уже не за горами
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2k
a_komolow 9 часов назад
Класссный фильм!!!
Очень жизненный!
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7k
Bely 9 часов назад
Пороховщиков актёр хороший был. но вот как-то из-за таких новостей открывается как человек очень странный и похоже не очень умный. моё субъективное мнение.
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45k
doker 10 часов назад
Смерть - это освобождение, а не наказание.
Пороховщиков должен был это понимать.
Инвалид, который видит единственного сына в психушке - что может быть хуже.
Другое дело, что рана лёгкая, а сына выпустили через месяц. Двояко.
Но фильм сильный.
Правда, для самосуда, как и для суда - нужны деньги. Большие деньги. Это плохо.
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12k
Kost 11 часов назад
"Женщина по средам" книжка. Прочитал случайно, через время после просмотра фильма. Сюжет в фильме чуток упрощен.
Помнится, по книге, она впоследствии выходит замуж за одного из насильников (он остался одноногим инвалидом), который ей нравился до этого, и из которого только зашла в квартиру.
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1k
sedoisever 11 часов назад
А кто сказал, что герой Пороховщикова не погиб? Потому, что скорую вызвали? Дальше о нём ничего не говорится.
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15k
Serg2001 11 часов назад
Это Башарову то было сложно в отморозка перевоплотиться?... )))
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9k
Lev Asriev 11 часов назад
Фильм снят по одноименной книге. Очень близко к оригиналу. Я сперва прочитал книгу, когда вышел фильм, было легкое предубеждение, что фильм будет слабым, но нет, снято хорошо.
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314
Максим Lev Asriev 11 часов назад
Вы ошибаетесь: название книги и фильма отличаются. Книга называется " женщина по средам", автор Пронин.
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145
Илья 12 часов назад
А ничего и не изменилось и на правосудие в нашей стране не надеюсь .
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