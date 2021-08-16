Интересные факты о фильме «Ворошиловский стрелок»: гнев критиков и обида Пороховщикова

В 1999 году на экраны вышел фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», которые критики назвали емкой характеристикой ситуации в стране, когда государственный аппарат и правоохранительная система практически капитулировали перед преступным сообществом.
А что делать обществу в этой ситуации? – задается вопросом режиссер. И приводит в фильме ответ: защищать себя самому. То есть самосуд. После этого название «Ворошиловский стрелок» стало нарицательным.
По сути, этот фильм Говорухина – «Так жить нельзя», только не документальный, а художественный.
1. На съемки фильма у Станислава Сергеевича было всего два месяца, именно столько длились каникулы у депутатов Государственной Думы РФ. Парламентарием Говорухин стал в 1995 году.
2. Бюджет фильма был минимальным. К примеру, исполнительница главной роли Анна Синякина на гонорар купила платье, в котором пришла на премьеру фильма. В кино актриса снимается до сих пор, но редко из-за отсутствия достойных предложений. Главная ее работа – театр.
3. Опять же из-за небольшого бюджета и желания режиссера сделать фильм реалистичным, снимали без декораций в реальной обстановке. Для съемок сняли трехкомнатную квартиру с мебелью. В кадре регулярно по ходу картины появляются местные жители, которые не знали, что в их дворах снимают кино.
4. Отца одного из главных героев, полковника играет Александр Пороховщиков. По изначальному замыслу этот герой ленты должен был погибнуть от рук сына, но в последний момент Говорухин изменил решение по просьбе консультантов из числа милиционеров. Пороховщикова это решение сильно обидело, так как он хотел, что его герой был жестоко наказан. На премьеру фильма по этой причине актер не пришел.
5. Криминальную троицу, совершившую насилие над главной героиней, сыграли Марат Башаров, Илья Древнов и Алексей Макаров. Играть сцену с преступлением им было тяжело из-за отсутствия опыта и сложности перевоплощения в отморозков.
6. Михаил Ульянов сразу дал согласие сыграть главную роль, так как ему очень не нравилось происходящее в стране. Говорухин в главной роли видел только его.
7. Фильм был очень тепло принять зрителями, для которых он был эпизодом, взятым из жизни, и раскритикован частью кинематографического сообщества за прославление идеи самосуда. А что остается делать людям в таких ситуациях?
Источник:
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Понравилось172
Очень жизненный!
Пороховщиков должен был это понимать.
Инвалид, который видит единственного сына в психушке - что может быть хуже.
Другое дело, что рана лёгкая, а сына выпустили через месяц. Двояко.
Но фильм сильный.
Правда, для самосуда, как и для суда - нужны деньги. Большие деньги. Это плохо.
Тоже об этом подумала.
Просто Александр Пороховщиков в массе всего воплощает сильные положительные образы. И ему это удается.
А тут нужно было сыграть полную сволочь, отменного гада, да ещё и в погонах. Поэтому он и хотел, что бы эту тварь( кою он сыграл как всегда шикарно!) понесла наказание.
Хотя, божий суд никто не отменял...
Помнится, по книге, она впоследствии выходит замуж за одного из насильников (он остался одноногим инвалидом), который ей нравился до этого, и из которого только зашла в квартиру.