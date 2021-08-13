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Настоящие герои

Настоящие герои (14 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 17:04
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Россия   героизм   люди   
598
14
1
Ему бы жить и жить! Но он был верен до конца Родине и Присяге!

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Метки: Россия   героизм   люди   
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Оль́гъ, Ѡль́гъ 4 часа назад
Мне вот интересно а какая тварь минусы ставит?!
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Капитан Журавлёв Владимир Александрович - советский военный летчик. Погиб 30 июля 1970 в небе Египта, защищая его от израильских ВВС. Настоящий герой. Ему бы жить и жить, но он погиб, верный Родине и присяге. Последние его слова: «Это вам за пацанов!»!!! - крикнул герой, прежде чем ракета, пущенная с еврейского Фантома, разнесла его в клочья.
Как же отблагодарил Египет СССР за его братскую помощь? 28 сентября 1970 умер Насер и к власти пришел Анвар Садат. Поняв, что египтяне - те еще вояки и что Израиль ему никогда не победить, а вернуть Синайский полуостров очень хотелось, Садат решил насрать на СССР и лечь под Америку. Что и было сделане - все советские специалисты были выгнаны из Египта пинком под жопу, Садат заключил мир с Израилем в 1979 в американском Камп Дэйвиде и получил обратно Синай. В 80х, когда СССР воевал в Афганистане, Египет поставлял моджахедам советское оружие - то самое, которое ему поставил СССР для войны с евреями. Хорошая благодарность от египетских братушек, ничего не скажешь.
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824
StoneWolf 4 часа назад
Герой и больше нет слов. Покойся с миром
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Иван 4 часа назад
За каких пацанов? И с чего это у майора зарплата всего 100 тыщ?
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