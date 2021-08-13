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Ему бы жить и жить! Но он был верен до конца Родине и Присяге!
Детство. Никогда не был уличен во лжи
Роман Филипов родился 13 августа 1984 года в Воронеже. Его мама была медсестрой, папа – летчик, воевал в «горячих» точках, в том числе в Чечне. Есть младшая сестра.
В школе рассказывают, что отец Романа, несмотря на занятость, входил в родительский комитет класса и был очень ответственным папой. «Сломается шкафчик. Кого просить? Звоним Николаю Филипову! И Рома был таким же ответственным», – поделились воспоминаниями учителя.
До девятого класса мальчик учился в обычном «Б» классе. Тогда уже у него появилась цель стать летчиком. Именно цель, а не мечта. Поэтому с 10 класса Роман переходит на более сложное обучение – в математический класс. Математика и физика Роме была нужна, чтобы выдержать конкурс в летное.
«Класс был очень сильный, нагрузка была большой. Раньше Рома учился в слабом классе. Попав в профильный, математический класс, подтянулся», – рассказала его классный руководитель Людмила Григорьевна Лазарева.
По ее словам, Роман увлекался футболом. И учителя, и одноклассники вспоминают, что парень был скромным, застенчивым, но со стержнем. Мог бесконфликтно настоять на своем. Никогда не был уличен во лжи.
В школе рассказывают, что отец Романа, несмотря на занятость, входил в родительский комитет класса и был очень ответственным папой. «Сломается шкафчик. Кого просить? Звоним Николаю Филипову! И Рома был таким же ответственным», – поделились воспоминаниями учителя.
До девятого класса мальчик учился в обычном «Б» классе. Тогда уже у него появилась цель стать летчиком. Именно цель, а не мечта. Поэтому с 10 класса Роман переходит на более сложное обучение – в математический класс. Математика и физика Роме была нужна, чтобы выдержать конкурс в летное.
«Класс был очень сильный, нагрузка была большой. Раньше Рома учился в слабом классе. Попав в профильный, математический класс, подтянулся», – рассказала его классный руководитель Людмила Григорьевна Лазарева.
По ее словам, Роман увлекался футболом. И учителя, и одноклассники вспоминают, что парень был скромным, застенчивым, но со стержнем. Мог бесконфликтно настоять на своем. Никогда не был уличен во лжи.
На пути к мечте
После школы Роман подал документы в Краснодарское авиационное училище, поступил. Три года отучился в Краснодаре. Затем перевелся в Борисоглебское отделение, что в Воронежской области – поближе к дому. Здесь он, как говорят авиаторы, «встал на крыло» – стал осваивать самолеты уже на практике. Отсюда же родом его жена Ольга. «Рома – очень светлый человек, к нему никакая грязь не прилипала. Он был очень безотказным, что не попросишь – все сделает. Жизнелюбие в нем просто било ключом. Он никогда не отчаивался. Из любой ситуации мог найти выход. А когда у друзей что-то случалось, – мог и делом помочь, и найти нужные слова, чтобы поддержать», – рассказала Анастасия Карпухина, которая познакомилась с Романом, когда он был еще курсантом.
Однокурсник погибшего вспомнил, что Роман всегда много учился и был опорой для своих друзей. «Знаете, он такой – отличник по жизни, мы над ним даже подшучивали: мол, да расслабься ты, далась тебе эта наука. А Ромка на это не реагировал – знал, чего хочет», – сообщил он.
Однокурсник погибшего вспомнил, что Роман всегда много учился и был опорой для своих друзей. «Знаете, он такой – отличник по жизни, мы над ним даже подшучивали: мол, да расслабься ты, далась тебе эта наука. А Ромка на это не реагировал – знал, чего хочет», – сообщил он.
Приморье: жизнь и карьера
Дом, где жил Роман с семьей.
По окончании училища Романа распределили в Амурскую область, откуда быстро перевели в Приморский край. Там, в поселке Черниговка он и жил с 2007 года. Сослуживец погибшего Филипова Юрий Плаксин вспоминает, как под его руководством проходили летно-тактические учения.
«Когда он вылетал, я всегда был спокоен. Он был очень грамотным специалистом. Спокойный, выдержанный парень», – сообщил Плаксин.
«Он хладнокровно относился к заданиям. Всегда хорошо справлялся. За боевые применения у него всегда были оценки не меньше «4». Поэтому он заслуженно продвигался по карьерной лестнице», – убежден Юрий.
«Мы всегда были готовы, что называется, подставить плечо Роману, но этого не требовалось. Имея хороший багаж знаний, он целенаправленно шел вперед. Летчик, зная задачи, которые ему ставит командир, сам подбирает, изучает необходимый материал, а уже потом оттачивает на практике. Наш Рома Филипов был в этом на высоте и зачастую сам выполнял роль наставника среди бывалых пилотов», – поделился воспоминаниями сослуживец Романа.
Через пять лет после переезда на Дальний Восток Филипов возглавил звено штурмовиков Су-25. Тогда же в паре с товарищем завоевал второе место на конкурсе профессионального мастерства «Авиадартс-2013» и стал готовиться к поступлению в академию. В 2013 году у них с Ольгой родилась дочь.
По окончании училища Романа распределили в Амурскую область, откуда быстро перевели в Приморский край. Там, в поселке Черниговка он и жил с 2007 года. Сослуживец погибшего Филипова Юрий Плаксин вспоминает, как под его руководством проходили летно-тактические учения.
«Когда он вылетал, я всегда был спокоен. Он был очень грамотным специалистом. Спокойный, выдержанный парень», – сообщил Плаксин.
«Он хладнокровно относился к заданиям. Всегда хорошо справлялся. За боевые применения у него всегда были оценки не меньше «4». Поэтому он заслуженно продвигался по карьерной лестнице», – убежден Юрий.
«Мы всегда были готовы, что называется, подставить плечо Роману, но этого не требовалось. Имея хороший багаж знаний, он целенаправленно шел вперед. Летчик, зная задачи, которые ему ставит командир, сам подбирает, изучает необходимый материал, а уже потом оттачивает на практике. Наш Рома Филипов был в этом на высоте и зачастую сам выполнял роль наставника среди бывалых пилотов», – поделился воспоминаниями сослуживец Романа.
Через пять лет после переезда на Дальний Восток Филипов возглавил звено штурмовиков Су-25. Тогда же в паре с товарищем завоевал второе место на конкурсе профессионального мастерства «Авиадартс-2013» и стал готовиться к поступлению в академию. В 2013 году у них с Ольгой родилась дочь.
Командировки в Сирию
Роман Филипов никогда не служил в украинской армии. Эту информацию СМИ распространили в первые часы после гибели летчика. Дело в том, что самолет, на котором в Сирии выполнял задание Филипов в тот роковой день, был приписан к крымской военной базе. Передан он туда был уже после вхождения полуострова в состав России. Первый раз Филипов выполнял боевые задачи Сирии два года назад, когда освобождали Пальмиру. Вторая командировка оказалась роковой и последней.
«Он не делил нас на технарей и на летающих. Бывало, прилетаем на аэродром, а там только что закончились бои. Где-то затаились, развели костер, чтобы приготовить горячую пищу. И потом все вместе поужинали. Вместе, без разницы – наземный ты состав или летный… И командир конечно же был с нами», – рассказал журналистам один из военнослужащих инженерно-авиационной службы (ИАС).
«Он не делил нас на технарей и на летающих. Бывало, прилетаем на аэродром, а там только что закончились бои. Где-то затаились, развели костер, чтобы приготовить горячую пищу. И потом все вместе поужинали. Вместе, без разницы – наземный ты состав или летный… И командир конечно же был с нами», – рассказал журналистам один из военнослужащих инженерно-авиационной службы (ИАС).
«Да, настоящий был офицер. Бывало, наводим на своей территории порядок или делаем перестановку. Смотрю, а Роман Николаевич уже несет брусья, которые надо убрать. "Зачем, командир? Мы тут сами". А он просто усмехнется или отшутится. А потом еще поможет набить землей габионы или доставить к самолету ракеты, зарядить их. Он не был белоручкой», – подтвердил начальник ИАС.
Кстати, журналисты раскопали информацию о зарплате Филипова. Выяснилось, что в среднем он получал на руки немногим больше 100 тысяч рублей.
Об увлечениях майора известно немногое. Друзья говорят про рыбалку и горные лыжи. Это же подтверждается фотографиями на страничке мужчины в «Одноклассниках».
Кстати, журналисты раскопали информацию о зарплате Филипова. Выяснилось, что в среднем он получал на руки немногим больше 100 тысяч рублей.
Об увлечениях майора известно немногое. Друзья говорят про рыбалку и горные лыжи. Это же подтверждается фотографиями на страничке мужчины в «Одноклассниках».
На фото документов, найденных в карманах одежды Романа после его гибели, есть дисконтные карты приморского автопроката, сети алкогольных магазинов, московский проездной «Тройка» и карта участника программы «Аэрофлот бонус».
Смертельный бой
Согласно данным из открытых источников, события 3 февраля развивались следующим образом. Филипов и его напарник на двух Су-25СМ выполняли облет зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня.
Ведомый заметил, что Филипову грозит опасность. «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!» – предупредил он начальника. Самолет Филипова был подбит из ПЗРК. Какое-то время майор мог удерживать машину в воздухе. «В меня попали. Хорошо попали. Пожар правого. Тяну на юг. И левый становится. Вызывай ПСО. Уходи в облака», – такие были последние слова майора на борту самолета, обращенные к напарнику. После этого Филипов катапультировался.
ПСО – это сокращенно поисково-спасательный отряд. Роман не хотел погибать и верил, что его найдут. Пока мужчина спускался на парашюте, в него несколько раз стреляли, но, судя по всему, не попали. Ведомый не улетел с места происшествия и не скрылся в облаках. Он надеялся прикрыть своего начальника. «Бросить командира – последнее дело. Казалось бы, облет зоны деэскалации – задача привычная. Да, она тоже боевая. И вылет этот был боевым. А разве иначе могло быть в воюющей стране, особенно в такой неспокойной провинции, как Идлиб? Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля. В то же время продолжал передавать на КП координаты, вызывал поисково-спасательную службу. Место приземления командира я видел, но самого боя – нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома», – сообщил летчик.
На земле Роман Филипов попал в окружение боевиков. Он отстреливался до последнего из пистолета Стечкина.
Когда понял, что может попасть в плен или погибнуть от выстрелов террористов, Роман подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!» Этот эпизод попал на видео.
Ведомый заметил, что Филипову грозит опасность. «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!» – предупредил он начальника. Самолет Филипова был подбит из ПЗРК. Какое-то время майор мог удерживать машину в воздухе. «В меня попали. Хорошо попали. Пожар правого. Тяну на юг. И левый становится. Вызывай ПСО. Уходи в облака», – такие были последние слова майора на борту самолета, обращенные к напарнику. После этого Филипов катапультировался.
ПСО – это сокращенно поисково-спасательный отряд. Роман не хотел погибать и верил, что его найдут. Пока мужчина спускался на парашюте, в него несколько раз стреляли, но, судя по всему, не попали. Ведомый не улетел с места происшествия и не скрылся в облаках. Он надеялся прикрыть своего начальника. «Бросить командира – последнее дело. Казалось бы, облет зоны деэскалации – задача привычная. Да, она тоже боевая. И вылет этот был боевым. А разве иначе могло быть в воюющей стране, особенно в такой неспокойной провинции, как Идлиб? Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля. В то же время продолжал передавать на КП координаты, вызывал поисково-спасательную службу. Место приземления командира я видел, но самого боя – нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома», – сообщил летчик.
На земле Роман Филипов попал в окружение боевиков. Он отстреливался до последнего из пистолета Стечкина.
Когда понял, что может попасть в плен или погибнуть от выстрелов террористов, Роман подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!» Этот эпизод попал на видео.
Память майора Филипова
После гибели майора Романа Филипова российская сторона добилась выдачи его тела на Родину. Транспортный самолет Ан-72 доставил останки майора на подмосковный аэродром Чкаловский. Президент России Владимир Путин удостоил Романа Филипова звания Героя России посмертно с формулировкой «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга». Уже прозвучали предложения об увековечивании его памяти в Воронеже, Калининграде и на Дальнем Востоке.
«Когда увидела в новостях, что в Сирии сбили наш самолет, меня сразу охватило чувство тревоги. Просто места себе не находила. Фамилия летчика тогда еще не была известна. А потом мне позвонила директор школы, сказала, что погибший летчик – Рома Филипов. У меня вырвалось: «Моя ты деточка...», – со слезами на глазах рассказала классная руководительница Филипова Людмила Григорьевна.
«Для нас, друзей, всегда был главной опорой. О чем ни просили, всегда помогал. Притом безвозмездно - это сейчас такая редкость. Эх, Ромка, Ромка, высокого тебе полета», – сказал один из однокурсников Героя России.
«Когда увидела в новостях, что в Сирии сбили наш самолет, меня сразу охватило чувство тревоги. Просто места себе не находила. Фамилия летчика тогда еще не была известна. А потом мне позвонила директор школы, сказала, что погибший летчик – Рома Филипов. У меня вырвалось: «Моя ты деточка...», – со слезами на глазах рассказала классная руководительница Филипова Людмила Григорьевна.
«Для нас, друзей, всегда был главной опорой. О чем ни просили, всегда помогал. Притом безвозмездно - это сейчас такая редкость. Эх, Ромка, Ромка, высокого тебе полета», – сказал один из однокурсников Героя России.
Авторский пост
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