Согласно данным из открытых источников, события 3 февраля развивались следующим образом. Филипов и его напарник на двух Су-25СМ выполняли облет зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня.



Ведомый заметил, что Филипову грозит опасность. «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!» – предупредил он начальника. Самолет Филипова был подбит из ПЗРК. Какое-то время майор мог удерживать машину в воздухе. «В меня попали. Хорошо попали. Пожар правого. Тяну на юг. И левый становится. Вызывай ПСО. Уходи в облака», – такие были последние слова майора на борту самолета, обращенные к напарнику. После этого Филипов катапультировался.



ПСО – это сокращенно поисково-спасательный отряд. Роман не хотел погибать и верил, что его найдут. Пока мужчина спускался на парашюте, в него несколько раз стреляли, но, судя по всему, не попали. Ведомый не улетел с места происшествия и не скрылся в облаках. Он надеялся прикрыть своего начальника. «Бросить командира – последнее дело. Казалось бы, облет зоны деэскалации – задача привычная. Да, она тоже боевая. И вылет этот был боевым. А разве иначе могло быть в воюющей стране, особенно в такой неспокойной провинции, как Идлиб? Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля. В то же время продолжал передавать на КП координаты, вызывал поисково-спасательную службу. Место приземления командира я видел, но самого боя – нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома», – сообщил летчик.



На земле Роман Филипов попал в окружение боевиков. Он отстреливался до последнего из пистолета Стечкина.



Когда понял, что может попасть в плен или погибнуть от выстрелов террористов, Роман подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!» Этот эпизод попал на видео.