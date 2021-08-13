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Немного позитива и юмора

Немного позитива и юмора (10 фото)

Автор:
13 августа 2021 09:46
Метки: Юмор   прикол   сммешное   
2623
10
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Позитивно- улыбательные картинки. Местами возможны бояны!

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Метки: Юмор   прикол   сммешное   
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32  комментария
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12k
Юрий Николаевич 4 часа назад
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А кура - сигареты.
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15k
Пумба 5 минут назад
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А вот хрен! Мне 47. До сих пор не знаю ни одного человека с одним из перечисленных прозвищ. Были Покрышкин (погремуха, ничего общего с фамилией!), Хозяин, Марёха, Ярык, Круглый, Кабан, Колесо...
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2k
Алексей 15 минут назад
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Не разу не угадал
Козибон, Цыпа, Очколупа, Пушкин, Швеллер, Гоблин, Бртчитела!
Это что на вскидку вспомнил!
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5k
Станислав 20 минут назад
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Хотел дизлайк поставить, но вдруг Коляна-слона вспомнил.... сцук
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8k
Maddy8 22 минуты назад
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Шаверма
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451
GoSurf 57 минут назад
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Заслуженый Гусь СССР
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13k
Ser Час назад
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13k
Ser Час назад
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13k
Ser Час назад
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4k
Станислав Час назад
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Я, Полкило и Ляля !
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1k
вася васильев 2 часа назад
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Всё-таки с Вагнера начать нужно было....))
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14k
Александр Н. 2 часа назад
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"Слон" был. Ростом "метр в прыжке" и весом в полбарана.
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14k
Поручик 2 часа назад
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Вот НЕ БЫЛО! "Монах", "Кэп", "Рэнди", "Заяц", "Питон", "Мурзик", "Клякса", "Юрлик"... Ну, это из того, что я помню, спустя тридцать лет.
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978
Роман Ронд 3 часа назад
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Никого из этих пацанов не знаю, зато были Кот, Скелет, Додик и Сява.
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784
Fiverknot 3 часа назад
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Хотел пошутить, но нашёл знакомое прозвище в списке.
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35k
Лесли 🥰 4 часа назад
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Горбуша. Я вчера смотрела передачу где начинающие и не совсем, кулинары не знают, что такое кулебяка!))) Как можно не знать, что такое кулебяка. Тем более если ты, мать твою, кулинар))))
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15k
Serg2001 4 часа назад
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Тут явный намек на "сосули"... )
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4k
Ыукп 4 часа назад
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Угу, и на границе, если ходят хмуро.
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421
Отец Пигидий 4 часа назад
Как определить кого вы поймали, зайца или зайчиху? Нужно отпустить его или её. Если убежал, значит заяц.....а если убежала, то значит зайчиха!

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9k
Uron 4 часа назад
а что же текстовый позитив не откаментить? уж мы бы...
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9k
Uron 4 часа назад
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очень интеллигентно
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Эльза Вайнц
Переводчик-синхронист.
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