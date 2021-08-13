10.

Мне кажется, что в крови у всех русских людей есть такая специальная хромосома, с генетической памятью их советских бабушек.

А как иначе объяснить эту необъяснимую и неукротимую тягу к собиранию коллекций из всякой хрени, потому что "а вдруг пригодится"?



Если посмотреть трезвым взглядом на некоторые из таких вот коллекционных экземпляров, невольно возникает вопрос: Нахрена???

Вот нахрена тебе мёртвая лошадь, килограмм плутония и прокомпостированный билет на концерт группы "Ногу свело"? Что ты собрался с ними делать??



И 99% опрошенных без запинки тебе на это ответят: "А на даче всё пригодится".

Притом, у 90% из этих 99 - вообще нет никакой дачи. Зато всякого нужного г@вна для неё - полбалкона уже накоплено. Не, ну а вдруг я когда-нибудь дачу куплю?



И это я ещё молчу о том, что те, у кого эта дача реально есть, в пять заходов перевозят туда всё вот это, крайне необходимое там г@вно, где оно благополучно лежит на чердаке ещё лет двадцать, пока ваши сорокалетние дети его не выкинут. Под аккомпанемент вашей истерики "Не трогайте этот ковёр!!! Знаете, сколько ему лет? Я ещё маленькой по нему ползала! Видите это пятно? Это я на него в два года написала! А он до сих пор как новый! Я его сегодня же в гостиной постелю!"



Когда я развелась с третьим мужем, тем самым лишив себя ежегодных поездок на дачу его мамы, я собрала в кулак всю силу воли и геройски выбросила на помойку огромный чемодан с надписью "Старые шмотки для дачи".

Не стану скрывать, что у меня при этом сердце кровью обливалось. Хотя голос здравого рассудка тихо пищал где-то в глубине моего костного мозга: "Зачем тебе на даче десять пар проститутских сапог на шпильке? Картошку в них копать? Огурцы навозом удобрять? Ходить в них в сельпо за пивасом и воблой?"

Конечно, нет!

Хотя, ну а вдруг да? Всякое, между прочим, в жизни бывает.



Но, перестав копить на балконе свои старые шмотки, через какое-то время я поймала себя на том, что не выбрасываю коробочки из-под капсул для стирки. Ну рука ж не поднимается, поймите! Вы видели эти коробочки? Это же охренительные коробочки! В них можно, например, хранить гвозди и шурупы. Или стиральный порошок. Или ещё какие-нибудь нужные мелочи.

И пофиг, что этих коробочек у тебя уже накопилось больше, чем гвоздей, шурупов и всяких нужных мелочей, которые были в доме. Всё равно пусть лежат, пригодятся.



Ещё я не могу себя заставить выбрасывать пупырчатую плёнку, в которую заворачивают на АлиЭкспрессе всякую дрататень. Маленькие кусочки ещё могу, а большие убираю в шкафчик под мойкой на кухне: мало ли, вдруг мне что-то хрупкое надо будет куда-то перевозить - не в одеяло ж его заворачивать?

Лёша уже ругается, что из-за этих моих запасов пупырчатой плёнки уже мусорное ведро поставить некуда. Ну выброси ты хотя бы половину!



Половину я выбросила. Не представляете даже, с какой болью в сердце.

А штук пятнадцать коробочек из-под стиральных капсул утрамбовала в том же шкафчике подальше от Лешиных глаз. Потому что он будет ругаться и требовать, чтобы я "выкинула хотя бы половину".

Ну как он не понимает, что это очень хорошие коробочки, и их нельзя выкидывать!



И вот только не рассказывайте мне, что у вас такой хромосомы нет, и вы сразу выбрасываете всё ненужное и одноразовое.

Скажите ещё, что у вас дома нет пакета с пакетами, или купленного для них в Икее специального контейнера с дырочками.

Потому что, если вы выносите мусор исключительно в синих мешочках с завязочками - вы засланный американский шпион. И знайте, что вас давно уже спалили соседи, и что вы позорно провалили задание ЦРУ.

Все же с детства знают, что наши люди в булочную на такси не ездят.



©Лидия Раевская