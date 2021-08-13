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Позитивно- улыбательные картинки. Местами возможны бояны!
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КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ ЯГОДЫ
(инструкция)
Красную смородину
- только с куста, немытую. Пальцы обтирать о шорты или майку, и снимать с красных капелек паутинку, немного прищурившись от солнца, и заодно вспоминая, есть ли в доме энтеросгель.
Крыжовник
- только недозрелым. Вообще не знаю, задумана ли эта ягода природой как спелая. Не знакома ни с одним вменяемым человеком, который дал бы крыжовнику дозреть на кусте. Надо жевать и приговаривать: «Какая кислятина!». Морщиться от того кисляка, летней жары и колючек, что впились в ягодицы, когда вы влезли в куст с голыми ногами.
Землянику
- на четвереньках, опустив голову к земле, а пятую точку подняв к небу. В йоге такая поза называется «собака головой вниз», но в наших краях я бы переименовала её в «поедатель земляники».
Шелковицу
- обязательно забравшись на дерево исключительно в светлой одежде.
Малину
- есть с куста, предварительно попросив прощения у всех невинно съеденных червей, которые сидят там в красных корзиночках. Если ощущаете, что червь шевелится на языке, то просто жуйте быстрее и всё. Это белок. Органический.
Черешню
- см. Малину, но не забывайте выплёвывать косточки, чтобы вечером не повредить унитаз.
Чернику
- только в лесу и со свежим маникюром, чтобы потом дома отмывать ваткой, смоченной в перекиси, ногти за 20 евро.
Голубику
- купить в супермаркете по цене фотографий обнажённой Моники Беллуччи. Промыть в десяти водах, высыпать в тарелку. Съесть аккуратно, по одной, рассматривая каждую и убеждая себя, что это совершенство, но про себя мечтать о чёрной смородине.
Чёрную смородину
- есть грязную с куста, размышляя, сколько килограммов сахара купить, чтобы наварить варенья на зиму. Приговаривать вслух, что она лучше голубики, и не надо продавать почку, если можно всего лишь ободрать куст, который посадил ещё ваш дед.
©Марта Госовская
(инструкция)
Красную смородину
- только с куста, немытую. Пальцы обтирать о шорты или майку, и снимать с красных капелек паутинку, немного прищурившись от солнца, и заодно вспоминая, есть ли в доме энтеросгель.
Крыжовник
- только недозрелым. Вообще не знаю, задумана ли эта ягода природой как спелая. Не знакома ни с одним вменяемым человеком, который дал бы крыжовнику дозреть на кусте. Надо жевать и приговаривать: «Какая кислятина!». Морщиться от того кисляка, летней жары и колючек, что впились в ягодицы, когда вы влезли в куст с голыми ногами.
Землянику
- на четвереньках, опустив голову к земле, а пятую точку подняв к небу. В йоге такая поза называется «собака головой вниз», но в наших краях я бы переименовала её в «поедатель земляники».
Шелковицу
- обязательно забравшись на дерево исключительно в светлой одежде.
Малину
- есть с куста, предварительно попросив прощения у всех невинно съеденных червей, которые сидят там в красных корзиночках. Если ощущаете, что червь шевелится на языке, то просто жуйте быстрее и всё. Это белок. Органический.
Черешню
- см. Малину, но не забывайте выплёвывать косточки, чтобы вечером не повредить унитаз.
Чернику
- только в лесу и со свежим маникюром, чтобы потом дома отмывать ваткой, смоченной в перекиси, ногти за 20 евро.
Голубику
- купить в супермаркете по цене фотографий обнажённой Моники Беллуччи. Промыть в десяти водах, высыпать в тарелку. Съесть аккуратно, по одной, рассматривая каждую и убеждая себя, что это совершенство, но про себя мечтать о чёрной смородине.
Чёрную смородину
- есть грязную с куста, размышляя, сколько килограммов сахара купить, чтобы наварить варенья на зиму. Приговаривать вслух, что она лучше голубики, и не надо продавать почку, если можно всего лишь ободрать куст, который посадил ещё ваш дед.
©Марта Госовская
7.
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10.
Мне кажется, что в крови у всех русских людей есть такая специальная хромосома, с генетической памятью их советских бабушек.
А как иначе объяснить эту необъяснимую и неукротимую тягу к собиранию коллекций из всякой хрени, потому что "а вдруг пригодится"?
Если посмотреть трезвым взглядом на некоторые из таких вот коллекционных экземпляров, невольно возникает вопрос: Нахрена???
Вот нахрена тебе мёртвая лошадь, килограмм плутония и прокомпостированный билет на концерт группы "Ногу свело"? Что ты собрался с ними делать??
И 99% опрошенных без запинки тебе на это ответят: "А на даче всё пригодится".
Притом, у 90% из этих 99 - вообще нет никакой дачи. Зато всякого нужного г@вна для неё - полбалкона уже накоплено. Не, ну а вдруг я когда-нибудь дачу куплю?
И это я ещё молчу о том, что те, у кого эта дача реально есть, в пять заходов перевозят туда всё вот это, крайне необходимое там г@вно, где оно благополучно лежит на чердаке ещё лет двадцать, пока ваши сорокалетние дети его не выкинут. Под аккомпанемент вашей истерики "Не трогайте этот ковёр!!! Знаете, сколько ему лет? Я ещё маленькой по нему ползала! Видите это пятно? Это я на него в два года написала! А он до сих пор как новый! Я его сегодня же в гостиной постелю!"
Когда я развелась с третьим мужем, тем самым лишив себя ежегодных поездок на дачу его мамы, я собрала в кулак всю силу воли и геройски выбросила на помойку огромный чемодан с надписью "Старые шмотки для дачи".
Не стану скрывать, что у меня при этом сердце кровью обливалось. Хотя голос здравого рассудка тихо пищал где-то в глубине моего костного мозга: "Зачем тебе на даче десять пар проститутских сапог на шпильке? Картошку в них копать? Огурцы навозом удобрять? Ходить в них в сельпо за пивасом и воблой?"
Конечно, нет!
Хотя, ну а вдруг да? Всякое, между прочим, в жизни бывает.
Но, перестав копить на балконе свои старые шмотки, через какое-то время я поймала себя на том, что не выбрасываю коробочки из-под капсул для стирки. Ну рука ж не поднимается, поймите! Вы видели эти коробочки? Это же охренительные коробочки! В них можно, например, хранить гвозди и шурупы. Или стиральный порошок. Или ещё какие-нибудь нужные мелочи.
И пофиг, что этих коробочек у тебя уже накопилось больше, чем гвоздей, шурупов и всяких нужных мелочей, которые были в доме. Всё равно пусть лежат, пригодятся.
Ещё я не могу себя заставить выбрасывать пупырчатую плёнку, в которую заворачивают на АлиЭкспрессе всякую дрататень. Маленькие кусочки ещё могу, а большие убираю в шкафчик под мойкой на кухне: мало ли, вдруг мне что-то хрупкое надо будет куда-то перевозить - не в одеяло ж его заворачивать?
Лёша уже ругается, что из-за этих моих запасов пупырчатой плёнки уже мусорное ведро поставить некуда. Ну выброси ты хотя бы половину!
Половину я выбросила. Не представляете даже, с какой болью в сердце.
А штук пятнадцать коробочек из-под стиральных капсул утрамбовала в том же шкафчике подальше от Лешиных глаз. Потому что он будет ругаться и требовать, чтобы я "выкинула хотя бы половину".
Ну как он не понимает, что это очень хорошие коробочки, и их нельзя выкидывать!
И вот только не рассказывайте мне, что у вас такой хромосомы нет, и вы сразу выбрасываете всё ненужное и одноразовое.
Скажите ещё, что у вас дома нет пакета с пакетами, или купленного для них в Икее специального контейнера с дырочками.
Потому что, если вы выносите мусор исключительно в синих мешочках с завязочками - вы засланный американский шпион. И знайте, что вас давно уже спалили соседи, и что вы позорно провалили задание ЦРУ.
Все же с детства знают, что наши люди в булочную на такси не ездят.
©Лидия Раевская
А как иначе объяснить эту необъяснимую и неукротимую тягу к собиранию коллекций из всякой хрени, потому что "а вдруг пригодится"?
Если посмотреть трезвым взглядом на некоторые из таких вот коллекционных экземпляров, невольно возникает вопрос: Нахрена???
Вот нахрена тебе мёртвая лошадь, килограмм плутония и прокомпостированный билет на концерт группы "Ногу свело"? Что ты собрался с ними делать??
И 99% опрошенных без запинки тебе на это ответят: "А на даче всё пригодится".
Притом, у 90% из этих 99 - вообще нет никакой дачи. Зато всякого нужного г@вна для неё - полбалкона уже накоплено. Не, ну а вдруг я когда-нибудь дачу куплю?
И это я ещё молчу о том, что те, у кого эта дача реально есть, в пять заходов перевозят туда всё вот это, крайне необходимое там г@вно, где оно благополучно лежит на чердаке ещё лет двадцать, пока ваши сорокалетние дети его не выкинут. Под аккомпанемент вашей истерики "Не трогайте этот ковёр!!! Знаете, сколько ему лет? Я ещё маленькой по нему ползала! Видите это пятно? Это я на него в два года написала! А он до сих пор как новый! Я его сегодня же в гостиной постелю!"
Когда я развелась с третьим мужем, тем самым лишив себя ежегодных поездок на дачу его мамы, я собрала в кулак всю силу воли и геройски выбросила на помойку огромный чемодан с надписью "Старые шмотки для дачи".
Не стану скрывать, что у меня при этом сердце кровью обливалось. Хотя голос здравого рассудка тихо пищал где-то в глубине моего костного мозга: "Зачем тебе на даче десять пар проститутских сапог на шпильке? Картошку в них копать? Огурцы навозом удобрять? Ходить в них в сельпо за пивасом и воблой?"
Конечно, нет!
Хотя, ну а вдруг да? Всякое, между прочим, в жизни бывает.
Но, перестав копить на балконе свои старые шмотки, через какое-то время я поймала себя на том, что не выбрасываю коробочки из-под капсул для стирки. Ну рука ж не поднимается, поймите! Вы видели эти коробочки? Это же охренительные коробочки! В них можно, например, хранить гвозди и шурупы. Или стиральный порошок. Или ещё какие-нибудь нужные мелочи.
И пофиг, что этих коробочек у тебя уже накопилось больше, чем гвоздей, шурупов и всяких нужных мелочей, которые были в доме. Всё равно пусть лежат, пригодятся.
Ещё я не могу себя заставить выбрасывать пупырчатую плёнку, в которую заворачивают на АлиЭкспрессе всякую дрататень. Маленькие кусочки ещё могу, а большие убираю в шкафчик под мойкой на кухне: мало ли, вдруг мне что-то хрупкое надо будет куда-то перевозить - не в одеяло ж его заворачивать?
Лёша уже ругается, что из-за этих моих запасов пупырчатой плёнки уже мусорное ведро поставить некуда. Ну выброси ты хотя бы половину!
Половину я выбросила. Не представляете даже, с какой болью в сердце.
А штук пятнадцать коробочек из-под стиральных капсул утрамбовала в том же шкафчике подальше от Лешиных глаз. Потому что он будет ругаться и требовать, чтобы я "выкинула хотя бы половину".
Ну как он не понимает, что это очень хорошие коробочки, и их нельзя выкидывать!
И вот только не рассказывайте мне, что у вас такой хромосомы нет, и вы сразу выбрасываете всё ненужное и одноразовое.
Скажите ещё, что у вас дома нет пакета с пакетами, или купленного для них в Икее специального контейнера с дырочками.
Потому что, если вы выносите мусор исключительно в синих мешочках с завязочками - вы засланный американский шпион. И знайте, что вас давно уже спалили соседи, и что вы позорно провалили задание ЦРУ.
Все же с детства знают, что наши люди в булочную на такси не ездят.
©Лидия Раевская
11.
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13.
Советы: Как пережить жару
1. Почаще сдавайте анализы. В лабораториях, там так холодно, что впору будет и меховые тапочки обуть.
2. Чаще гуляйте по мясным и молочным отделам супермаркета. Интересуйтесь лотками с замороженной рыбой.
3. Найдите библиотеку, построенную в сталинские времена. Запишитесь в читальный зал.
4. Не пренебрегайте брызгалками в парке.
5. Налейте в тазик воды. Окуните ноги. Лицо.
Не помогает? Ноги и лицо.
6. Постиранные вещи сушите на себе.
7. Засовывайте на пару секунд голову в морозилку. Пусть это войдет в привычку.
8. Спите на полу.
9. Живите в ванной.
10. Устройтесь на работу в метро. Не в Метро, а в метро.
Пока всё.
©Дарья Исаченко
1. Почаще сдавайте анализы. В лабораториях, там так холодно, что впору будет и меховые тапочки обуть.
2. Чаще гуляйте по мясным и молочным отделам супермаркета. Интересуйтесь лотками с замороженной рыбой.
3. Найдите библиотеку, построенную в сталинские времена. Запишитесь в читальный зал.
4. Не пренебрегайте брызгалками в парке.
5. Налейте в тазик воды. Окуните ноги. Лицо.
Не помогает? Ноги и лицо.
6. Постиранные вещи сушите на себе.
7. Засовывайте на пару секунд голову в морозилку. Пусть это войдет в привычку.
8. Спите на полу.
9. Живите в ванной.
10. Устройтесь на работу в метро. Не в Метро, а в метро.
Пока всё.
©Дарья Исаченко
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