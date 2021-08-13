Как сотрудница ремонта телефонов хотела взять с пенсионерки деньги за несуществующую услугу

Моей бабушке под 70. Несмотря на возраст, она активно пользуется благами современных технологий - сама попросила заказать ей сенсорный телефон с выходом в интернет. По цене и функциям подошел смартфон Xiaomi Redmi 5A. Осваивает она его уже несколько лет, причем успешно.
Для общения с родственниками и возрастными подружками я скачала и установила программы (опять же по ее просьбе): WhatsApp, Одноклассники, Skype. С помощью мобильного приложения СберБанк она переводит деньги и оплачивает квитанции. Бабушка без труда звонит всем сама, пишет сообщения в мессенджере и высылает фото.
Естественно, когда возникают трудности, она обращается за помощью мне. Связаны они обычно с настройками или обновлениями программ. "Боюсь нажать не туда, не понимаю, что телефон хочет от меня!" - говорит бабушка, а я подробно рассказываю, что необходимо сделать, чтобы все вновь заработало. Но недавно, пока я была в отпуске и не могла подсказать, она обратилась в ближайший ремонт телефонов.
В очередной раз она не могла зайти в WhatsApp. Такое часто бывает, потому что приложение регулярно запрашивает при входе какие-то настройки. Те, кто активно пользуется мессенджером, знают об этом: то архивировать, то выгружать, - а тогда был запрос на очистку кэша. Неведомые фразы ввели ее в ступор, потому она решила пойти в ремонт телефонов и узнать, в чем проблема.
На входе ее встретила сотрудница:
-Здравствуйте, девушка! Подскажите, я вот в WhatsApp не могу зайти. Что он от меня просит?
-Нужно очистить кэш. Но у нас эта услуга платная!
*сверяется с прайсом*
-Стоит 400 рублей.
-Ого, я не готова такие деньжищи заплатить! А что это за кэш вообще такой? Что-то нужное?
-Да нет, мусор обычный! Просто очищаем и все.
Смекнув, что ничего страшного в очистке кэша нет, бабушка просто нажала на кнопку "Очистить кэш" и сумела зайти в любимое приложение для общения.
Историю написала со слов моей бабушки.
Как думаете, сотрудница ремонта телефонов хотела взять 400 рублей с пенсионерки за услугу, которая не стоит ни копейки или реально есть прайс на подобные действия?
Источник:
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Адреса конторы
Фотографии фасада конторы
Фотографии сотрудницы
Имени сотрудницы (есть на бэйджике)
Даты, когда дело происходило
Фотографии Прайса
Комментария владельца бизнеса (видео)