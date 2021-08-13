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Как сотрудница ремонта телефонов хотела взять с пенсионерки деньги за несуществующую услугу

Как сотрудница ремонта телефонов хотела взять с пенсионерки деньги за несуществующую услугу (1 фото)

Автор:
13 августа 2021 07:08
Сообщество : Истории
Метки: бабушка и телефон   история   история из жизни   про пенсионерку   
913
1

Моей бабушке под 70. Несмотря на возраст, она активно пользуется благами современных технологий - сама попросила заказать ей сенсорный телефон с выходом в интернет. По цене и функциям подошел смартфон Xiaomi Redmi 5A. Осваивает она его уже несколько лет, причем успешно.

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Метки: бабушка и телефон   история   история из жизни   про пенсионерку   
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Taras Kozalupko 55 минут назад
Да есть упыри, что чистят за деньги корзинку от мусора в винде
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livaneth Полчаса назад
В статье не хватает:
Города
Адреса конторы
Фотографии фасада конторы
Фотографии сотрудницы
Имени сотрудницы (есть на бэйджике)
Даты, когда дело происходило
Фотографии Прайса
Комментария владельца бизнеса (видео)
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