Как сотрудница ремонта телефонов хотела взять с пенсионерки деньги за несуществующую услугу

Для общения с родственниками и возрастными подружками я скачала и установила программы (опять же по ее просьбе): WhatsApp, Одноклассники, Skype. С помощью мобильного приложения СберБанк она переводит деньги и оплачивает квитанции. Бабушка без труда звонит всем сама, пишет сообщения в мессенджере и высылает фото.

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Естественно, когда возникают трудности, она обращается за помощью мне. Связаны они обычно с настройками или обновлениями программ. "Боюсь нажать не туда, не понимаю, что телефон хочет от меня!" - говорит бабушка, а я подробно рассказываю, что необходимо сделать, чтобы все вновь заработало. Но недавно, пока я была в отпуске и не могла подсказать, она обратилась в ближайший ремонт телефонов.

В очередной раз она не могла зайти в WhatsApp. Такое часто бывает, потому что приложение регулярно запрашивает при входе какие-то настройки. Те, кто активно пользуется мессенджером, знают об этом: то архивировать, то выгружать, - а тогда был запрос на очистку кэша. Неведомые фразы ввели ее в ступор, потому она решила пойти в ремонт телефонов и узнать, в чем проблема.

На входе ее встретила сотрудница:

-Здравствуйте, девушка! Подскажите, я вот в WhatsApp не могу зайти. Что он от меня просит?

-Нужно очистить кэш. Но у нас эта услуга платная!

*сверяется с прайсом*

-Стоит 400 рублей.

-Ого, я не готова такие деньжищи заплатить! А что это за кэш вообще такой? Что-то нужное?

-Да нет, мусор обычный! Просто очищаем и все.

Смекнув, что ничего страшного в очистке кэша нет, бабушка просто нажала на кнопку "Очистить кэш" и сумела зайти в любимое приложение для общения.

Историю написала со слов моей бабушки.

Как думаете, сотрудница ремонта телефонов хотела взять 400 рублей с пенсионерки за услугу, которая не стоит ни копейки или реально есть прайс на подобные действия?