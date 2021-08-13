История одной дырки

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МОСКВА, 12 ав­гу­ста. /ТАСС/. От­вер­стие в бы­то­вом от­се­ке кос­ми­че­ско­го ко­раб­ля "Союз МС-09" в 2018 году было про­свер­ле­но в усло­ви­ях неве­со­мо­сти че­ло­ве­ком, ко­то­рый не был зна­ком с устрой­ством ап­па­ра­та. Об этом за­явил ТАСС вы­со­ко­по­став­лен­ный ис­точ­ник в рос­сий­ской ракетно-​космической от­рас­ли.

"Из вось­ми от­вер­стий толь­ко одно было сквоз­ное, осталь­ные на­свер­ле­ны слов­но с от­ско­ка­ми свер­ла, что, ско­рее, го­во­рит о свер­ле­нии имен­но в усло­ви­ях неве­со­мо­сти без необ­хо­ди­мо­го упора", - ска­зал со­бе­сед­ник агент­ства.

По его сло­вам, одно от­вер­стие пы­та­лись про­свер­лить в шпан­го­у­те ко­раб­ля. "То есть свер­лил кто-​то, не про­хо­див­ший под­го­тов­ку по устрой­ству имен­но ко­раб­ля "Союз МС", - от­ме­тил он.

Со­бе­сед­ник агент­ства под­черк­нул, что по­доб­ное по­вре­жде­ние не могли на­не­сти на Земле - в таком слу­чае ко­рабль перед за­пус­ком не про­шел бы ис­пы­та­ния в ва­ку­ум­ной ка­ме­ре. "Таким об­ра­зом, в Ро­с­кос­мо­се ис­клю­чи­ли сразу вер­сию по­вре­жде­ния "Союза МС-09" на Земле", - до­ба­вил он.

Рос­сий­ские кос­мо­нав­ты из-за си­ту­а­ции с от­вер­сти­ем в кос­ми­че­ском ко­раб­ле "Союз МС-09" про­шли про­вер­ку на по­ли­гра­фе, тогда как аст­ро­нав­ты NASA от нее от­ка­за­лись, от­ме­тил ис­точ­ник.

"Аме­ри­кан­цы от­ка­за­лись прой­ти по­ли­граф, в от­ли­чие от рос­сий­ских кос­мо­нав­тов", - ска­зал со­бе­сед­ник агент­ства.

30 ав­гу­ста 2018 года на МКС упало дав­ле­ние. Как вы­яс­ни­лось позд­нее, воз­дух ухо­дил через от­вер­стие в бы­то­вом от­се­ке "Союза МС-09". Спе­ци­а­ли­сты при­шли к вы­во­ду, что кор­пус ко­раб­ля был про­свер­лен из­нут­ри. В сен­тяб­ре 2019 года ген­ди­рек­тор Ро­с­кос­мо­са Дмит­рий Ро­го­зин со­об­щил, что в госкор­по­ра­ции знают про­ис­хож­де­ние от­вер­стия, но не будут рас­кры­вать эту ин­фор­ма­цию об­ще­ствен­но­сти.