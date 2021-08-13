FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 546 постов • 262 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Космос 
История одной дырки

История одной дырки (8 фото)

Автор:
13 августа 2021 02:46
Сообщество : Космос
Метки: Союз   говно и дрель   дырка   
518
8

Кто про­свер­лил дыру в "Союзе МС-09" в 2018 году?

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Союз   говно и дрель   дырка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Александр 4 часа назад
Так это сразу примерно стало понятно, что пиндосы засверлились. Что что, а подготовка космонавтов в нашей стране была всегда на высоте. Это у пиндосов там дерьмократия и равноправие )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр Час назад
Патриотичненько - такое говно как раз для страдающих Путиным головного мозга. Думаю на ура зайдёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Час назад
Название интригующее, а текст авно. Давно затёртая тема.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
284
Мурчелло 2 часа назад
Три жопализа пиндосских как всегда на защите отечества.фишкин сервер,ромахз,и иван хохлоскотов.Скоро остальные жопализы подтянутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
284
Мурчелло 2 часа назад
Пустили в огород пиндосокозлов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
a_komolow 2 часа назад
Дырка в жопе! А тут отверстие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Seastar 2 часа назад
Не знаю насколько эта версия правдоподобна,но изложена замечательно.Автор!У Вас прекрасный слог,пишите ещё!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Maks Es 3 часа назад
Поржал.
Действительно, как можно в космосе скрыть от остальных работы с дрелью? Вон у меня как-то был сосед через два этажа сверху - он всех зае&&&л своими работами по выходным так, что однажды ему вскрыли дерьмантин на двери и запихали вовнутрь паролона кошачьего дерьма. А тут - замкнутое пространство... Размерами с хрущебскую трёхкомнатную квартиру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Если хорошо покопаться, то и МКС на полтора оборота с помощью "Науки" тоже пиндосы повертели.
Туалет у них сломался, потому им проще эвакуироваться, чем в памперсы ходить. А Хьюстон отморозился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван 4 часа назад
Ну тут два варианта. Либо всё это п*здёшь, либо правительство РФ лижет жопу правительству США.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 4 часа назад
Так себе выдумка. На троечку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
gizmo gizmo 5 часов назад
чёт был тут уже этот баян, предисловие правда другое было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bosayk 5 часов назад
такой кричащий заголовок) Дырка ... не дырка, а отверстие )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с вдовой и дочкой Михаила Горшенева из «Короля и шута» (19 фото) Что стало с вдовой и дочкой Михаила Горшенева из «Короля и шута» (19 фото) 13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок 13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок Емкости, в которых все были голыми: воспоминания из детства Емкости, в которых все были голыми: воспоминания из детства В автобусе прогнил пол над колесом, и девушка чуть не лишилась ноги В автобусе прогнил пол над колесом, и девушка чуть не лишилась ноги Кислый вкус детства: самая необходимая вещь для техники прошлого Кислый вкус детства: самая необходимая вещь для техники прошлого Проституция и соски: плакаты прошлого, которые выглядят странно с точки зрения сегодняшнего восприятия Проституция и соски: плакаты прошлого, которые выглядят странно с точки зрения сегодняшнего...
dpazuzu

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79965



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему цензура забраковала картину "Письмо с фронта"
2
106
Почему цензура забраковала картину "Письмо с фронта"
25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения
4
107
25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения
﻿
Непривитые на удаленку, привитые на лекции: как теперь будут учиться студенты
Непривитые на удаленку, привитые на лекции: как теперь будут учиться студенты
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#дтп#ynews#аварии#интересное#сша#автомобили#автомир#природа
#интересно#Россия#кино#животные#авто аварии#картинки#подборка#приколы#познавательно#страна
#факты#Юмор#люди#СССР#прикол#новости#Украина#фотографии#фильм#интернет

На что жалуетесь?

Вернуться