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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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6.
Фельдшер с. Больше-Улуйского Ачинского уезда, Анастасия Порфирьевна Мельникова с больным. Конец XIX века
На обороте фотографии текст тушью: «Ан. Пер. Мельникова в должности фельдшерицы Б. Улуйской больницы. Ссыль(но) поселенец, 34 лет, в изображенном виде прошел до больницы 40 верст при морозе в 30 градусов по Реомюру». (это значит где-то 37 по Цельсию).
Село Больше-Улуйское, являвшееся центром Больше-Улуйской волости, находилось на р. Чулыме. В нем располагались врачебный передвижной пункт и крестьянский переселенческий пункт.
Село Больше-Улуйское, являвшееся центром Больше-Улуйской волости, находилось на р. Чулыме. В нем располагались врачебный передвижной пункт и крестьянский переселенческий пункт.
7.
Молодой коммунист Николае Чаушеску арестован в возрасте 18 лет. 1936 год
Чаушеску провёл в заключении два года в каторжной тюрьме для политических заключённых. Всю войну Чаушеску провёл в тюрьмах и концлагерях
8.
Пышнотелая дама примеряет бюстгальтер в огромном магазине Эванса в южном Лондоне. (Фото Джона Чиллингворта/Picture Post/Getty Images). 24 мая 1952 года
10.
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и Наталья Буланова перед регистрацией брака, 1987 год
11.
Самолёт Р-5 с подвесными кабинами десантников. 1936 год
Одна из разработок опытного конструкторского бюро Павла Игнатьевича Гроховского
15.
Ноябрь 1979-го, Москва, соревнования в одной из детских спортивных секций по художественной гимнастике. Болельщики в момент выставления оценок после очередного выступления юной гимнастки
В 1970-х в СССР художественная гимнастика (наряду со спортивной гимнастикой и фигурным катанием) была на пике популярности. В художественной гимнастике летали красочные булавы и обручи;
мяч, подброшенный вверх метров на 5, не падал где-то там на стороне (это была бы ошибка - потеря предмета), а словно прилипал к рукам гимнастки, возвращаясь с высот. Разноцветные ленты послушно вились в руках, обволакивая тело в атласный кокон... Словом, хотелось быть как они.
И детские спортивные секции по художественной гимнастике росли как грибы. Наверное, не было ни одной советской девочки, которая в те годы не ходила бы на гимнастику (или фигурное катание). Тем более, что материальное, так сказать, обеспечение было простым и доступным – гимнастический купальник, ленты, обручи, мячи. Ретро-фото В. Златомрежев
мяч, подброшенный вверх метров на 5, не падал где-то там на стороне (это была бы ошибка - потеря предмета), а словно прилипал к рукам гимнастки, возвращаясь с высот. Разноцветные ленты послушно вились в руках, обволакивая тело в атласный кокон... Словом, хотелось быть как они.
И детские спортивные секции по художественной гимнастике росли как грибы. Наверное, не было ни одной советской девочки, которая в те годы не ходила бы на гимнастику (или фигурное катание). Тем более, что материальное, так сказать, обеспечение было простым и доступным – гимнастический купальник, ленты, обручи, мячи. Ретро-фото В. Златомрежев
16.
Бернис Бейкер -сестра по матери Мэрилин Монро. 09.08.2021 ей исполнилось 102 года
Живет во Флориде с дочкой Моной. Является одной из последних живых людей, близко знакомых с Мэрилин Монро
17.
Подпрапорщик Ципляев и прапорщик Анощенко Николай Дмитриевич на аэростате во время разведки по реке Шар. 1915 г.
Автор фото Николай Дмитриевич Анощенко (25 сентября (7 октября) 1894, Белгород — 1974, Москва) — российский пионер авиации и воздухоплавания, изобретатель, кинематографист, режиссёр и педагог.
18.
Дети советских космонавтов. Валера Быковский (сын летчика-космонавта В. Ф. Быковского) и Таня Титова (дочь летчика-космонавта Г. С. Титова). Фото А.Моклецов, 1965 год
33.
Файф-о-клок по русски. Крестьяне, занятые на железнодорожном строительстве, пьют чай. Российская империя. 1911 год
34.
Ламповый компьютер Bull Gamma 3 1952 года выпуска Он имел 400 ламп и в то время считался вполне компактным
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