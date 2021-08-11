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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
11 августа 2021 23:49
Метки: история   ретро   фото   
416
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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20k
Андрей Иванов 6 часов назад
Развитие идёт по спирали. Все дети в классе - с планшетами
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17k
Robin Hood 4 часа назад
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4k
Fishki_surfer 5 часов назад
>>> Холодильник 1969 года. Фото Владимира Лагранж

Молочный пакет тетра пак - из СССР 80х.
Бутылки с пивом/газировкой такой формы (с коротким горлышком) сменили старые (с длинным горлышком) где-то после середины 70х.
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417
Андрей Fishki_surfer 2 часа назад
А я уже забыл, что мы так делали
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417
Андрей 2 часа назад
Спасибо, что разместил это фото. Прямо сейчас в памяти картинка с детства всплыла, приятно вспоминать такие моменты
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