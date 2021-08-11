15.

В 1970-х в СССР художественная гимнастика (наряду со спортивной гимнастикой и фигурным катанием) была на пике популярности. В художественной гимнастике летали красочные булавы и обручи;

мяч, подброшенный вверх метров на 5, не падал где-то там на стороне (это была бы ошибка - потеря предмета), а словно прилипал к рукам гимнастки, возвращаясь с высот. Разноцветные ленты послушно вились в руках, обволакивая тело в атласный кокон... Словом, хотелось быть как они.



И детские спортивные секции по художественной гимнастике росли как грибы. Наверное, не было ни одной советской девочки, которая в те годы не ходила бы на гимнастику (или фигурное катание). Тем более, что материальное, так сказать, обеспечение было простым и доступным – гимнастический купальник, ленты, обручи, мячи. Ретро-фото В. Златомрежев