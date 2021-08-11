Крымский мост — самый длинный мост России

Идея соединить Таманский полуостров с Крымом принадлежала еще правителю Тмутараканского княжества Глебу Святославовичу. В 1064 году он прошел по льду в Керченском проливе. Однако никаких технологий для сооружения переправы в то время, естественно, не существовало. В очередной раз построить мост в этом месте захотели в конце XIX века. Идея принадлежала англичанам, которые хотели найти кратчайший путь для сообщения с Индией по суше. В 1944 году СССР возвёл Керченский железнодорожный мост протяжённостью 4,5 км. Однако запроектированный как временная конструкция и уязвимый в результате ошибок при проектировании и строительстве, мост был серьёзно повреждён в конце февраля 1945 года льдом, нагнанным ветром из Азовского моря. С 1954 по 2020 годы здесь действовала паромная переправа. Паромы курсировали в самом узком месте пролива между портами «Крым» и «Кавказ».