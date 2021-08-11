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Крымский мост — самый длинный мост России

Крымский мост — самый длинный мост России (23 фото)

Автор:
11 августа 2021 21:36
Метки: Крым   Россия   крымнаш   путин   ротенберг   факты   
225
23
Четырёхполосный автомобильный и двухпутный железнодорожный мосты соединяют берега российского Крыма и Краснодарского края, обеспечивая транспортное сообщение полуострова с материковой частью России. Строительство моста продолжалось 2,5 года, его официальное открытие состоялось в 2018 году. Общая протяженность Крымского моста составляет 19 километров — это самый длинный мост в Европе и России.
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Метки: Крым   Россия   крымнаш   путин   ротенберг   факты   
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Борис Карабанов 2 часа назад
Фантазії п'яного москаля
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755
Alex Полчаса назад
кстати обещали ,что когда мост будет, то цены на продукты и товары упадут- так и случилось, кто в теме ?
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15k
Пумба Час назад
Хорошая познавательная статья. Только, аффтар, поясни бога ради, какого хера ты каждый раз пишешь "российская Керчь", "российский Севастополь"?! Почему тогда не пишешь "российский Краснодарский край"?!!
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45
rehbinder Пумба 13 минут назад
Чтобы хохлов позлить, это всегда очень весело)
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−39
Zlaja ptica 2 часа назад
О! Воронихина к выборам реанимировали


А мост хорош, каждый год по нему катаюсь.

Первый раз через несколько дней после открытия проехал
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570k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Дельфины питаются планктоном, который растет на опорах моста?!

Аффтор, апстену!
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
О! МегаПОЦриот вернулся! Что, выборы скоро?
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