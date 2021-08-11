FISHKINET
Грудь растет с каждым годом. Девушка рассказала о жизни с гигантомастией (6 фото) Грудь растет с каждым годом. Девушка рассказала о жизни с... 18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать 18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать 22 по-настоящему крупных штуковины 22 по-настоящему крупных штуковины 20 самых странных почему и как, которые вы и не догадаетесь спросить 20 самых странных почему и как, которые вы и не догадаетесь спросить Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Россияне поддерживают строительство «Сталин-центра» Россияне поддерживают строительство «Сталин-центра» 18&nbsp;крутых фотографий со&nbsp;съемочных площадок известных фильмов 18 крутых фотографий со съемочных площадок известных... Девушка спела «Улетай на крыльях ветра» в подъезде Девушка спела «Улетай на крыльях ветра» в подъезде 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети 20 сильных фото с историей, которые затронут струны вашей души 20 сильных фото с историей, которые затронут струны вашей души В Казахстане появились "языковые патрули", заставляющие русских извиняться на камеру В Казахстане появились "языковые патрули", заставляющие русских... Что будет, если разрезать аккумулятор? Девушка это проверила Что будет, если разрезать аккумулятор? Девушка это проверила А ты и моргнуть не успел, как года улетают! А ты и моргнуть не успел, как года улетают! Прогулка по советскому универмагу. Смотрим ассортимент и цены Прогулка по советскому универмагу. Смотрим ассортимент и цены Душевные фотографии из СССР Душевные фотографии из СССР Маленький добытчик: мальчик поймал свою первую рыбу Маленький добытчик: мальчик поймал свою первую рыбу Гифки Гифки Девушка в красном, дай нам: 20 культовых красных платьев из мира кино Девушка в красном, дай нам: 20 культовых красных платьев из мира кино Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Факты об СССР

Факты об СССР (4 фото)

Автор:
11 августа 2021 16:41
Метки: СССР   история   факты   
1371
4
Которые умалчиваются и отправляются в подвал любого блога, журнала или интернет-издания
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   факты   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
2
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
ZmeyUA 2 часа назад
Сейчас бы родители уже кучу жалоб написали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Кархародон 21 минуту назад
«Сегодня в интернете наблюдаю такую картину, что чем моложе блогер или журналист, тем тяжелее, хуже, ему жилось в СССР.»
Сейчас, скорее, наоборот. Даже на фишках - что ни пост про СССР, то всё «в гостях у сказки». Нет ни воров, ни продажных милиционеров, сплошь изобилие, дети тимуровцы-отличники, а руководители день и ночь только о народе и думают. А если и случалось что-то нехорошее, то весело и смешно - как в «операция Ы» и «бриллиантовая рука»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sunny11 36 минут назад
Тоже мне достижение - ходить в ботинках, на которые даже воры не позарятся. И не закрывать дверь в квартиру, потому что нечего брать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Мистер Фикс 40 минут назад
Насчет универсамов - тырили. И немало. Спички брали просто так. У нас в универе (тогда так называли универсамы, а не институты) на выходе стояла тетка-контролер, поздоровее, посисястей и поголосистей. Шмонала сумки, ощупывала рукава, хлопала по животу... правда, никто не возмущался. В некоторых универсамах были турникеты по типу метро, чтобы выходили только через кассу и контроль. А вещи сдавали в камеры хранения...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Воронихин А.Н. 51 минуту назад
Пост напоминает скупщиков старых магнитофонов с горящими глазами в надежде вернуть прошлое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 2 часа назад
Совершенно бесполезное занятие сравнивать эти две страны: СССР и страны что стало. Каждый может выделить из того что было и стало, лучшее и худшее. Вы же не сравниваете два атомобиля. Какие автомобили, спросите вы. Да те что были и стали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
341
Олег Сергей Час назад
Ну почему же не стоит сравнивать? Сравнивать просто необходимо что бы понять что можно жить и по другому а не то что навязывают сегодня как единственно верное. Безусловно везде есть как плюсы так и минусы дело только в том чего больше. Как по мне так в Союзе плюсов было больше.Да и даже с минусами СССР кроет сегодняшнее положение вещей что бык овцу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ZmeyUA 2 часа назад
КОШМАР!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Vazari 2 часа назад
Ну не знаю. можно сколько угодно мастурбировать на жизнь в СССР, но мне сейчас лучше. Я помню и хорошее и плохое. Помню "спекульянтов", у которых покупали джинсы, кассеты, кроссовки. Помню понятие "достать", а не купить. Помню талоны на масло, сахар, сигареты. Помню три канала на тв с их вечной пропагандой. Помню "Голос америки", который ловил на крутейший ВЭФ 202. Решетки на окнах первых этажей были всегда. Воровство в магазинах-тоже. Стаканы из автоматов с газировкой-помню и целые и битые. Как сейчас обучают в школах детей-не имею никаких претензий. У самого двое школьников растут. Да, их не учат в школе варить супы и мыть полы, приоритеты сместились,но семья восполнит эти пробелы. Одним словом, автор, если тебе там было только хорошо-поверь, ты просто очень многого не знал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Например, в Ростове на углу Энгельса и Буденновского стоял постовой, который сам мог занести хвост сошедшего с рельс трамвая на рельсы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Serg2001 2 часа назад
"...занести хвост сошедшего с рельс трамвая на рельсы". Он?... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Игорь Хомченко 3 часа назад
"Вспомним телепередачу "Очевидное-Невероятное" в которой профессор Капица рассказывал для страны в доступной форме достижения науки. Сегодня есть Подобная телепередача на телевидении?" (с)

Да навалом. Хоть российских, хоть дискавери. Да ютюба навалом.

"И вот мы плавно перешли к образованию. Не к ЕГЭ, а именно к экзаменам при СССР, когда ученик, который знает предмет мог запнуться, а педагог, в беседе с ним поможет снять оцепенения. Докажет, что ученик знает предмет. Или в беседе поймёт обратное." (с)

А если оцепенение не снималось, то тогда экзаменуемого отправляли в ПТУ. (ржу...)

"В школах самостоятельно мыли классы. А на уроках труда девочки варили суп и делали салаты. Затем приносили нам в мастерские, угощали ребят. Нас приучали к труду. Мыть полы и чистить канализацию это также престижно, как и быть инженером."

Автор, видимо, пребывал еще в виде младенца в те достославные времена. И не подозревал, что были УПК. В 10 классе я сдал на судостроительном заводе на 3 разряд токаря. Что потом не раз помогло в жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Копатыч 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
#девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных #девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных Изобретения, о которых их создатели горько пожалели Изобретения, о которых их создатели горько пожалели Почему в китайском царстве Вэй убивали женщину, родившую наследника престола? Почему в китайском царстве Вэй убивали женщину, родившую наследника престола? Почему в СССР были популярны эти стеклянные шарики? Почему в СССР были популярны эти стеклянные шарики? Катастрофы прошлого, которые можно было легко предотвратить Катастрофы прошлого, которые можно было легко предотвратить Катастрофа "Титаника" в фотографиях Катастрофа "Титаника" в фотографиях
Николай Николаенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

216168



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
И как только я смог выжить в то время? Во время моего детства при СССР
0
115
И как только я смог выжить в то время? Во время моего детства при СССР
На каждую хитрую «Тошибу»: как японская жадность помогла СССР
8
100
На каждую хитрую «Тошибу»: как японская жадность помогла СССР
﻿
#девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных
#девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#интересно#люди#картинки#подборка#аварии#приколы#познавательно#автомир#забавно
#Юмор#животные#прикол#кино#интересное#авто аварии#СССР#автомобили#фильм#спорт
#факты#Россия#история#новости#дтп#ynews#сша#фотографии#актеры#природа

На что жалуетесь?

Вернуться