Факты об СССР

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Которые умалчиваются и отправляются в подвал любого блога, журнала или интернет-издания
Сегодня в интернете наблюдаю такую картину, что чем моложе блогер или журналист, тем тяжелее, хуже, ему жилось в СССР.
Джинсы не купишь. Такого количества кафешек и кофе в них не было. А сервис обслуживания при СССР, вообще желал лучшего. В ресторанах и кафе, за столовые вообще надо молчать, работали одни хабалки. Колбасы и мяса с молоком вообще всем не хватало.
Не будем об этом спорить. Как говорил великий советский сатирик Аркадий Райкин, что всегда чего-то не хватает. Кому-то булок сдобных, а кому-то ливера.
Давайте обратимся к общеизвестным фактам времен СССР. И уж потом пусть читатель самостоятельно сделает выводы.
Например, кто ни будь помнит, чтобы были решётки на окнах первого этажа жилого дома или больницы?
Бронированные двери в квартирах и железные двери подъезда, которые закрываются на ключ? А вдруг кто-то чужой зайдёт в подъезд и распишет все стенки краской.
Записка на двери:
- ключи у т. Вали в 5-й квартире.
Знали практически всех жильцов своего подъезда. А порой и дома. Когда собирались во дворе за общим столом и отмечали праздник 1 мая.
Джинсы не купишь. Такого количества кафешек и кофе в них не было. А сервис обслуживания при СССР, вообще желал лучшего. В ресторанах и кафе, за столовые вообще надо молчать, работали одни хабалки. Колбасы и мяса с молоком вообще всем не хватало.
Не будем об этом спорить. Как говорил великий советский сатирик Аркадий Райкин, что всегда чего-то не хватает. Кому-то булок сдобных, а кому-то ливера.
Давайте обратимся к общеизвестным фактам времен СССР. И уж потом пусть читатель самостоятельно сделает выводы.
Например, кто ни будь помнит, чтобы были решётки на окнах первого этажа жилого дома или больницы?
Бронированные двери в квартирах и железные двери подъезда, которые закрываются на ключ? А вдруг кто-то чужой зайдёт в подъезд и распишет все стенки краской.
Записка на двери:
- ключи у т. Вали в 5-й квартире.
Знали практически всех жильцов своего подъезда. А порой и дома. Когда собирались во дворе за общим столом и отмечали праздник 1 мая.
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Сегодня кто может похвастаться тем, что знает не только имена и фамилии своих соседей, а даже чем и как они живут. День рождения? Откуда они?
А ведь при СССР тоже были магазины по принципу супермаркета. Набираешь товар в корзинку или тележку и на кассу. Только на входе и выходе не было секьюрити. Камер видео наблюдений никто не замечал. Их просто на просто не было физически. Не смотрели в торговый зал и все! При этом ни разу не слышал и не видел, чтобы кому-то захотелось украсть продукты, спрятать в сумку что-либо.
Вспомним телепередачу "Очевидное-Невероятное" в которой профессор Капица рассказывал для страны в доступной форме достижения науки.
Сегодня есть Подобная телепередача на телевидении?
И вот мы плавно перешли к образованию. Не к ЕГЭ, а именно к экзаменам при СССР, когда ученик, который знает предмет мог запнуться, а педагог, в беседе с ним поможет снять оцепенения. Докажет, что ученик знает предмет. Или в беседе поймёт обратное.
А ведь при СССР тоже были магазины по принципу супермаркета. Набираешь товар в корзинку или тележку и на кассу. Только на входе и выходе не было секьюрити. Камер видео наблюдений никто не замечал. Их просто на просто не было физически. Не смотрели в торговый зал и все! При этом ни разу не слышал и не видел, чтобы кому-то захотелось украсть продукты, спрятать в сумку что-либо.
Вспомним телепередачу "Очевидное-Невероятное" в которой профессор Капица рассказывал для страны в доступной форме достижения науки.
Сегодня есть Подобная телепередача на телевидении?
И вот мы плавно перешли к образованию. Не к ЕГЭ, а именно к экзаменам при СССР, когда ученик, который знает предмет мог запнуться, а педагог, в беседе с ним поможет снять оцепенения. Докажет, что ученик знает предмет. Или в беседе поймёт обратное.
А пионерские лагеря? Каждый год я сам ездил в такие детские учреждения на отдых. Родители безбоязненно меня отпускали.
За время посещения Дворца пионеров в своём городе с 1976 по 1981 год я бесплатно принял участие в различных кружках. От кружка радиолюбительства да музыкального. А в тот момент, когда во Дворце Пионеров прорвало трубу и залило кладовку, где хранились музыкальные инструменты, балалайка от маленькой до большой, нам разрешили их взять домой на хранение. Пока не сделают ремонт. Родители сшили мне чехол для балалайки из чёрного материала. Я с гордостью ходил с ней по городу.
Получить замечание от милиционера на улице было огромной карой. Например, в Ростове на углу Энгельса и Буденновского стоял постовой, который сам мог занести хвост сошедшего с рельс трамвая на рельсы. Чтобы движение продолжалось и не было пробок.
За время посещения Дворца пионеров в своём городе с 1976 по 1981 год я бесплатно принял участие в различных кружках. От кружка радиолюбительства да музыкального. А в тот момент, когда во Дворце Пионеров прорвало трубу и залило кладовку, где хранились музыкальные инструменты, балалайка от маленькой до большой, нам разрешили их взять домой на хранение. Пока не сделают ремонт. Родители сшили мне чехол для балалайки из чёрного материала. Я с гордостью ходил с ней по городу.
Получить замечание от милиционера на улице было огромной карой. Например, в Ростове на углу Энгельса и Буденновского стоял постовой, который сам мог занести хвост сошедшего с рельс трамвая на рельсы. Чтобы движение продолжалось и не было пробок.
На каждом углу стояли автоматы с газировкой. И даже стаканы были в них. Люди писали в комментариях, что брали стаканы, выпить вино, и возвращали.
В Ростове я застал ещё и автоматы, которые продавали пиво стаканами. Как газировку. А в курортных районах из бочек продавали вино.
В школах самостоятельно мыли классы. А на уроках труда девочки варили суп и делали салаты. Затем приносили нам в мастерские, угощали ребят. Нас приучали к труду. Мыть полы и чистить канализацию это также престижно, как и быть инженером.
Самым страшным, грозным охранником на входе школы была уборщица тётя Маша. Которая не только мыла полы, но включала звонок. И следила за порядком. Родители могли спокойно пройти к классу. Заглянуть в дверь, послушать как идёт урок.
Я в елках оставлял ботинки зимой. Переодевался в коньки. Не боялся, что их украдут или выкинут пока на площади буду кататься на коньках.
Вот такие простые факты из той далёкой страны СССР многие уже позабыли.
В Ростове я застал ещё и автоматы, которые продавали пиво стаканами. Как газировку. А в курортных районах из бочек продавали вино.
В школах самостоятельно мыли классы. А на уроках труда девочки варили суп и делали салаты. Затем приносили нам в мастерские, угощали ребят. Нас приучали к труду. Мыть полы и чистить канализацию это также престижно, как и быть инженером.
Самым страшным, грозным охранником на входе школы была уборщица тётя Маша. Которая не только мыла полы, но включала звонок. И следила за порядком. Родители могли спокойно пройти к классу. Заглянуть в дверь, послушать как идёт урок.
Я в елках оставлял ботинки зимой. Переодевался в коньки. Не боялся, что их украдут или выкинут пока на площади буду кататься на коньках.
Вот такие простые факты из той далёкой страны СССР многие уже позабыли.
Удивляться разрешено
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Сейчас, скорее, наоборот. Даже на фишках - что ни пост про СССР, то всё «в гостях у сказки». Нет ни воров, ни продажных милиционеров, сплошь изобилие, дети тимуровцы-отличники, а руководители день и ночь только о народе и думают. А если и случалось что-то нехорошее, то весело и смешно - как в «операция Ы» и «бриллиантовая рука»
Да навалом. Хоть российских, хоть дискавери. Да ютюба навалом.
"И вот мы плавно перешли к образованию. Не к ЕГЭ, а именно к экзаменам при СССР, когда ученик, который знает предмет мог запнуться, а педагог, в беседе с ним поможет снять оцепенения. Докажет, что ученик знает предмет. Или в беседе поймёт обратное." (с)
А если оцепенение не снималось, то тогда экзаменуемого отправляли в ПТУ. (ржу...)
"В школах самостоятельно мыли классы. А на уроках труда девочки варили суп и делали салаты. Затем приносили нам в мастерские, угощали ребят. Нас приучали к труду. Мыть полы и чистить канализацию это также престижно, как и быть инженером."
Автор, видимо, пребывал еще в виде младенца в те достославные времена. И не подозревал, что были УПК. В 10 классе я сдал на судостроительном заводе на 3 разряд токаря. Что потом не раз помогло в жизни.