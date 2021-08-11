Факты об СССР

Сегодня кто может похвастаться тем, что знает не только имена и фамилии своих соседей, а даже чем и как они живут. День рождения? Откуда они?



А ведь при СССР тоже были магазины по принципу супермаркета. Набираешь товар в корзинку или тележку и на кассу. Только на входе и выходе не было секьюрити. Камер видео наблюдений никто не замечал. Их просто на просто не было физически. Не смотрели в торговый зал и все! При этом ни разу не слышал и не видел, чтобы кому-то захотелось украсть продукты, спрятать в сумку что-либо.



Вспомним телепередачу "Очевидное-Невероятное" в которой профессор Капица рассказывал для страны в доступной форме достижения науки.



Сегодня есть Подобная телепередача на телевидении?



И вот мы плавно перешли к образованию. Не к ЕГЭ, а именно к экзаменам при СССР, когда ученик, который знает предмет мог запнуться, а педагог, в беседе с ним поможет снять оцепенения. Докажет, что ученик знает предмет. Или в беседе поймёт обратное.