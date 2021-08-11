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20 сильных фото с историей, которые затронут струны вашей души

20 сильных фото с историей, которые затронут струны вашей души (20 фото)

Автор:
11 августа 2021 15:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: Душевно   Исторические факты   история   пояснения   сильное   снимки   
1852
20

Интересные исторические снимки с пояснениями, которые расскажут вам о фактах и событиях, о людях и их поступках. Возможно о некоторых вы и не слышали никогда...

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Метки: Душевно   Исторические факты   история   пояснения   сильное   снимки   
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12k
Юрий Николаевич 53 минуты назад
Комментарий к фото
Сожрёт, не дорого возьмёт.
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15k
Serg2001 Минуту назад
Завод "Красный треугольник" до сих пор любимое место киношников для съемок на натуре военных фильмов. Никаких дополнительных декораций не нужно.
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