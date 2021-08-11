20 сильных фото с историей, которые затронут струны вашей души

Британец Томас Гамильтон, обвинявшийся в педофилии в 1996-ом вошел в школьный спортзал, где проходили занятия у первоклашек, и начал там стрельбу. В результате 16 учеников, а также их учительница, погибли на месте и ещё 16 было ранено. Сам Гамильтон там же и застрелился.



Один из уцелевших детей, Энди Маррей (на фото он в нижнем ряду посередине), в будущем стал звездой большого тенниса и даже завоевал олимпийское золото, а другой, Райан Лиделл (рядом с учительницей в верхнем ряду), оказался за решеткой за избиение пенсионерки, которую он намеревался изнасиловать.