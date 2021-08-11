20 сильных фото с историей, которые затронут струны вашей души

Интересные исторические снимки с пояснениями, которые расскажут вам о фактах и событиях, о людях и их поступках. Возможно о некоторых вы и не слышали никогда...
Парень в центре фото без рубашки позже погибнет во Вьетнаме во время срочной службы в рядах армии США.
В 1952 году в Хельсинки Жози Бартель занял первое место в беге на 1500 метров, установив олимпийский рекорд. Успех легкоатлета стал полной неожиданностью для организаторов. Когда пришла пора чествовать победителей, выяснилось, что нет записи гимна Люксембурга, и оркестр импровизировал. Бартель на пьедестале расплакался, но не от радости победы, а от обиды за свою небольшую страну. Комитет поспешил извиниться и замять ситуацию.
Больше Люксембург не выигрывал золотых медалей на Олимпийских играх. Главный стадион Люксембурга был назван в его честь.
Уильям Кеммлер был приговорен к с казни за йбийство топором своей сожительницы. Примечательно, что первый разряд, длившийся 17 секунд, его не убил, затем все ждали перезарядки устройства, а Кеммлер стонал в ожидании, второй разряд сжег убийцу заживо. Считается что именно эту сцену обыграли в фильме "Зеленая миля".
Майкл Рокфеллер — американский этнограф и антрополог, исследователь, сын политика и банкира Нельсона Олдрича Рокфеллера. Пропал без вести во время экспедиции в Новой Гвинее.
Главный охотник племени Асматов , который утверждал , что лично убил и съел наследника династии Рокфеллеров - 23 - летнего Майкла в 1961 году . Провинция Папуа , Индонезия, 1973 г .
Самая фотографируемая девочка-раб 18-го века. Дети рожденные от рабов всегда считались рабами, если хозяин не давал им свободу по собственному желанию. Мать Фанни чернокожая рабыня, отец плантатор, девочка родилась настолько красивой, что имеется множество ее фотографий. Позже ее выкупил пастор, боровшийся против рабства и показывал девочку публике. После всеобщего вздоха восхищения, он сообщал, что девочка рабыня и люди возмущались тем, как такая красота могла быть рабом...
В самом центре Нью-Йорка, прямо на Манхэттене в 1982 году существовало большое пшеничное поле. Это был художественный проект, который назывался «Пшеничное поле: противостояние» (Wheatfield – A Confrontation). Автор этой оригинальной идеи – американская концептуальная художница Агнес Денес. Поле простояло год, с него собрали урожай и сделали из него хлеб. Кстати участок стоил 4,5 миллиарда долларов и на нем шло строительство домов.
Завод "Красный треугольник" - некогда самый большой завод по производству резиновых изделий
Жена Карла Бенца, проехавшая без спроса 196 километров с двумя детьми на двуколке мужа. Ее муж 2 года не подходил к автомобилям, разорчаровавшись в них. Таким образом жена поддержала мужа и он вновь взялся за дело. Сегодня мы все знаем фирму Бенц - Benz & Cie. (Бенц и компания) — первая в истории немецкая компания-производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.
Члены японского отряда 731 * проводят испытание бактериологического оружия на китайском крестьянине . Северо - восточный Китай , 1940 г
Члены японского отряда проводили различные бесчеловечные испытания на живых людях.
Студент Борис Ельцин – тренер женской волейбольной команды. Зональные соревнования на первенство РСФСР по волейболу.Курган, 1952 г .
Британец Томас Гамильтон, обвинявшийся в педофилии в 1996-ом вошел в школьный спортзал, где проходили занятия у первоклашек, и начал там стрельбу. В результате 16 учеников, а также их учительница, погибли на месте и ещё 16 было ранено. Сам Гамильтон там же и застрелился.
Один из уцелевших детей, Энди Маррей (на фото он в нижнем ряду посередине), в будущем стал звездой большого тенниса и даже завоевал олимпийское золото, а другой, Райан Лиделл (рядом с учительницей в верхнем ряду), оказался за решеткой за избиение пенсионерки, которую он намеревался изнасиловать.
Источник:
- В Питере мужчина принял физика с телескопом за угонщика, и случайно "убил" его шлепком по попе
- Семья из Англии нашла пропавшего кота спустя 13 лет
- Короткие истории и случаи из жизни
- 16 знаменитостей с необычными талантами и хобби
Понравилось53