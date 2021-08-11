В Башкирии рыбаки выловили из озера пикантную "игрушку"

Самое страшное, по моему мнению, тот факт, что владелец этого предмета скрывается где-то в деревне. Иначе как он оказался бы в озере? На месте рыбаков я закрывала двери на ночь, а то вдруг шалун ходит где-то неподалёку...

Кстати, ролик в сети появился ещё в прошлом году, но завирусился он только сейчас. Кто знает, что там происходит с жителями Тугай?