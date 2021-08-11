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В Башкирии рыбаки выловили из озера пикантную "игрушку"

В Башкирии рыбаки выловили из озера пикантную "игрушку" (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 12:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Юмор   интересное   находка   озеро   фалос   фото   
2920
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Так много вопросов и ни одного ответа... В Башкирии местные рыбаки пришли на озеро порыбачить, но внезапно им на удочку попалась чужая игрушка. Что этот предмет делал в озере? Как он там оказался?

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Метки: Башкирия   Юмор   интересное   находка   озеро   фалос   фото   
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29  комментариев
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2k
Gusev 2 часа назад
Девки в озере купались, х#й резиновый нашли, целый день они е@бались, даже в школу не пошли.
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11k
Серёга@ 6 минут назад
Как там в песне ? Девки в озере купались ! Ну, тут не нашли, а потеряли.
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165
Vadim Deryabin 6 минут назад
и тут в деревне совсем другая жизнь началась....
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2k
Lefterov 12 минут назад
А с чего автор решила что эта игрушка принадлежит мужику? В селе одни мужики живут?
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22k
SerGProS Час назад
Значит русалки не щекочут, а затрахивают до смерти..Вот оно что.
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27
Гаврош Час назад
Верните русалкам игрушку!
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1k
Василич Час назад
Зачем это оперативно выложили в социальные сети?
Кстати поблизости бродит не владелец, а владелица)
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28k
ACU900 2 часа назад
Хотел тут стих "сектора газа" вставить про то как школьницы забили болт на школу и развлекались на озере, но видимо меня уже опередили. Так что ловите другой стишок:
Вчера поймал я два потрепанных гондона
Они унылые висели на крючке
Опять у бабы у своей просил пардона
Что ничего ей не принес в пустом мешке
Эх хвост чешуя не поймал я ничего...
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303
Мурчелло 2 часа назад
Это сосиска Якубени.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Это Чип и Дейл с Гаечкой игрались
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−6
Нурик Нуриков 2 часа назад
Сома наверное ловили )
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1
Kirill Samuilov 2 часа назад
Ну как и полагается самец клюнул на приманку...

Странно что автор пишет "владелец, шалун", его не смущает тот факт что им пользовалась представительница женского пола, или как всегда "вы не понимаете, это другое". Типа мужики фу-фу-фу извращенцы, а бабы норм, им можно.
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2k
Kozlodoev 2 часа назад
рыбаки уже не те...
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Русалки уже не те
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77
SHIBAN 2 часа назад
Какой красивый язык ) Запликаных слов было больше чем обычных, но все равно автора понять )))
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433
Андрей Ы. 2 часа назад
Нырнул и х... вынырнул.
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22k
Сибиряк 2 часа назад
ну выловили и выловили, х#й с ней во всех смыслах
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669
Электрик 2 часа назад
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
Жена к мужу приставала вот у него терпение и лопнуло), выкинул
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340
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Хозяйка этой приблуды их теперь найдёт и накажет...
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32k
Опаньки 2 часа назад
я бы на их месте валил оттуда, вдруг хозяин где то рядом
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