В Башкирии рыбаки выловили из озера пикантную "игрушку"

Так много вопросов и ни одного ответа... В Башкирии местные рыбаки пришли на озеро порыбачить, но внезапно им на удочку попалась чужая игрушка. Что этот предмет делал в озере? Как он там оказался?
В деревне Тугай, что в Гафурийском районе республики местные мужики отправились на озеро рыбачить. Они надеялись поймать рыбку, но выудили из озера кое-что поинтереснее. На удочку попался фаллос. И не простой, а страпон с ремнём. Ролик оперативно выложили в социальные сети.
Источник:
Самое страшное, по моему мнению, тот факт, что владелец этого предмета скрывается где-то в деревне. Иначе как он оказался бы в озере? На месте рыбаков я закрывала двери на ночь, а то вдруг шалун ходит где-то неподалёку...
Кстати, ролик в сети появился ещё в прошлом году, но завирусился он только сейчас. Кто знает, что там происходит с жителями Тугай?
Источник:
- В Москве топ-менеджера "Авито" обманули мошенники на "Авито"
- 45 необычных, смешных и познавательных фото
- Россиянка, скатившаяся с бокалом шампанского и в платье с горы, стала популярной в сети
- С батей не скучно: в Краснодаре отец держал сына за ноги, пока тот доставал монетки
- Тракторист устроил гонки по полю с ДПС
Понравилось24
Кстати поблизости бродит не владелец, а владелица)
Вчера поймал я два потрепанных гондона
Они унылые висели на крючке
Опять у бабы у своей просил пардона
Что ничего ей не принес в пустом мешке
Эх хвост чешуя не поймал я ничего...
Странно что автор пишет "владелец, шалун", его не смущает тот факт что им пользовалась представительница женского пола, или как всегда "вы не понимаете, это другое". Типа мужики фу-фу-фу извращенцы, а бабы норм, им можно.