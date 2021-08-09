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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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11.
Ошибки совершать не страшно. Главное каждый раз ошибаться в чем-то новом». Студент Илон Маск в университете Куинс в Кингстоне. Канада. 1990-е.
13.
Анастасия Вертинская Открытка от Издания Бюро Пропаганды Советского Киноискусства, № 1574, 1972 г.
20.
Одри Хепберн и Джордж Пеппард во время съёмок романтической комедии режиссёра Блэйка Эдвардса «Завтрак у Тиффани». 1961 год
22.
Ирина Азер — актриса советского кино 1960—1990-х годов
В период с 1967 по 1991 год участвовала в съёмках 31 художественного фильма и двух телевизионных постановок.
Ирину Азер называли самой красивой блондинкой советского киноэкрана, самой красивой советской актрисой и «советской Мэрилин Монро»
Ирину Азер называли самой красивой блондинкой советского киноэкрана, самой красивой советской актрисой и «советской Мэрилин Монро»
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