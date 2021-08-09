Как одна мошенница из Лас-Вегаса всех журналистов CNN вокруг пальца обвела

CNN недавно раскрутила в телепередачах душещипательную историю о "маме" и трех маленьких дочках, которым грозит выселение из дома. Ложью оказалось все
Репортер CNN Ник Уотт встретился с Дашей Келли, чтобы рассказать о грозящем семье выселении из квартиры. Он назвал троих детей "ее маленькими девочками" и отметил, что все они могут оказаться на улице. На экране CNN шло сообщение: "Мама готовится к выселению." Мол, Даша Келли потеряла работу из-за пандемии коронавируса и больше не может позволить себе уход за детьми. Ее "маленькие девочки" были показаны в передаче.
После телепередачи Даша Келли открыла страницу GoFundMe для пожертвований, чтобы она смогла покрыть арендную плату в размере 2000 долларов. «Она говорит, что молится о чуде, надеется на чудо", - говорил Уотт телезрителям CNN, которые спешили жертвовать деньги.
"Меня зовут Келли, и у меня есть 3 дочери, живущие в Неваде", - написала Келли в описании GoFundMe. "Мы были в полном порядке до того, как началась эта пандемия. Теперь мы страдаем. У нас нет еды. Мы должны 1900 долларов только за аренду, не включая коммунальные услуги. Я разберусь с коммунальными услугами, заложив несколько вещей. Быть бездомными - это очень страшно. Моим дочерям 5, 6 и 8 лет. Пожалуйста, помогите чем-нибудь."
Продвигаемый CNN для Келли GoFundMe, также был размещен на аккаунтах CNN в социальных сетях. В итоге за сутки было собрано более 230 000 долларов. Затем CNN снова пригласила Дашу Келли и троих маленьких детей для эмоционального интервью.
Вскоре Даша Келли призналась CNN, что она не является матерью этих троих детей, фигурирующих в этой истории. Мол, она некоторое время заботилась о знакомых детях, как мать, поэтому считает себя как бы мамой для них", - написали в исправленном онлайн-отчете CNN.
Онлайн-версия телеинтервью в эфире началась с отказа от ответственности за ложь. Хотя
с самого начала Даша Келли изображалась журналистами CNN как "мать-одиночка" с тремя детьми.
CNN сообщило, что Даша Келли на самом деле подруга отца детей, и они вернулись, чтобы жить со своей настоящей матерью.
Онлайн-версия истории CNN изначально была озаглавлена: "Более 170 000 долларов пожертвований мы собрали за 24 часа для матери и трех детей, которым грозит выселение."
Теперь она изменена: "Более 170 000 долларов пожертвований мы собрали за 24 часа для женщины из Лас-Вегаса, которой грозит выселение."
GoFundMe проинформировал CNN, что он заморозил эти средства.
CNN не ответил на запрос о дополнительных комментариях.
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Как же сильно это волнует меня . Спать не буду.
То ли завтра с утра в посольство бежать , то ли петицию на ченьдж орг ???