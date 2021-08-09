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Как одна мошенница из Лас-Вегаса всех журналистов CNN вокруг пальца обвела

Как одна мошенница из Лас-Вегаса всех журналистов CNN вокруг пальца обвела (4 фото)

Автор:
09 августа 2021 22:08
Метки: дети   дом   родители   семья   
799
4

CNN недавно раскрутила в телепередачах душещипательную историю о "маме" и трех маленьких дочках, которым грозит выселение из дома. Ложью оказалось все

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Метки: дети   дом   родители   семья   
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4  комментария
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18k
иванов дмитрий 6 часов назад
какие то мошенники , где то в в Вегасе , кто то врет , кто то счета замораживает и тд
.
Как же сильно это волнует меня . Спать не буду.
То ли завтра с утра в посольство бежать , то ли петицию на ченьдж орг ???
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8k
Izrin Maria 6 часов назад
Да не оскудеет рука дающего, и рука берущего - не отсохнет!
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4k
au3 6 часов назад
Интернет открыл новые возможности для нищенства. Да здраствует виртуальная паперть
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15k
Maks Es 7 часов назад
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