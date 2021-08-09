Как одна мошенница из Лас-Вегаса всех журналистов CNN вокруг пальца обвела

Репортер CNN Ник Уотт встретился с Дашей Келли, чтобы рассказать о грозящем семье выселении из квартиры. Он назвал троих детей "ее маленькими девочками" и отметил, что все они могут оказаться на улице. На экране CNN шло сообщение: "Мама готовится к выселению." Мол, Даша Келли потеряла работу из-за пандемии коронавируса и больше не может позволить себе уход за детьми. Ее "маленькие девочки" были показаны в передаче.

После телепередачи Даша Келли открыла страницу GoFundMe для пожертвований, чтобы она смогла покрыть арендную плату в размере 2000 долларов. «Она говорит, что молится о чуде, надеется на чудо", - говорил Уотт телезрителям CNN, которые спешили жертвовать деньги.

"Меня зовут Келли, и у меня есть 3 дочери, живущие в Неваде", - написала Келли в описании GoFundMe. "Мы были в полном порядке до того, как началась эта пандемия. Теперь мы страдаем. У нас нет еды. Мы должны 1900 долларов только за аренду, не включая коммунальные услуги. Я разберусь с коммунальными услугами, заложив несколько вещей. Быть бездомными - это очень страшно. Моим дочерям 5, 6 и 8 лет. Пожалуйста, помогите чем-нибудь."

Продвигаемый CNN для Келли GoFundMe, также был размещен на аккаунтах CNN в социальных сетях. В итоге за сутки было собрано более 230 000 долларов. Затем CNN снова пригласила Дашу Келли и троих маленьких детей для эмоционального интервью.