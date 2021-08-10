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Советская астрономия для 10 класса. Справитесь ли с тестом?

Советская астрономия для 10 класса. Справитесь ли с тестом?

Автор:
10 августа 2021 12:59
Сообщество : Наука
Метки: 10 класс   Тесты   астрономия   тест   тесты по астрономии   тесты по советским учебникам   
1967
1
Тест основан на учебнике Воронцова-Вельяминова для советских учеников 10 класса средней школы от 1979 года. Справитесь ли вы с вопросами, которые рассматривали в школах СССР?
Какой прибор используется для измерения угловой высоты и азимута?
Какой прибор используется для измерения угловой высоты и азимута?
Нивелир
Теоделит
Телескоп

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Почему небо кажется голубым?
Почему небо кажется голубым?
Из-за флуктуации плотности воздуха сильнее всего рассеивают голубые лучи солнечного света
Из-за флуктуации плотности воздуха сильнее всего рассеивают все остальные лучи солнечного света за исключение лучей голубого спектра

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Сколько раз каждое светило за сутки пересекает небесный меридиан?
Сколько раз каждое светило за сутки пересекает небесный меридиан?
Один раз
Дважды
Ни разу

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Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется...
Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется...
перигелием
афелием

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"Радиус-вектор планеты за одинаковые промежутки времени описывает равные площади". Что это за закон?
"Радиус-вектор планеты за одинаковые промежутки времени описывает равные площади". Что это за закон?
Первый закон Кеплера
Второй закон Кеплера
Третий закон Кеплера

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Скорость движения планет тем больше, чем...
Скорость движения планет тем больше, чем...
они дальше от Солнца
они ближе к Солнцу

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Отметьте верное утверждение
Отметьте верное утверждение
Все тела во Вселенной притягиваются друг к другу с силой прямо пропорциональной квадрату расстояния между ними и обратно пропорциональной произведению их масс.
Все тела во Вселенной притягиваются друг к другу с силой прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

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Луна меньше Земли в это число раз...
Луна меньше Земли в это число раз...
15
29
36
55
81

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: 10 класс   Тесты   астрономия   тест   тесты по астрономии   тесты по советским учебникам   
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18  комментариев
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1k
friday2009 Час назад
теоделит? что это? не теодОлит случайно?
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23k
voipstersk8 Минуту назад
последний вопрос теста. Масса Луны меньше массы Земли в 81 раз, а вот Луна меньше Земли почти в 50 раз
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3k
Sam Backet Минуту назад
5 баллов за 7 из 8ми вопросов, хотя астрономию в школе вообще не преподавали.
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11k
Элитный тигр 2 минуты назад
Оооо, я бы получил 4, правильно 5 вопросов из 8, при том что я астрономию не учил вообще, после 8 класса ушел в техникум.
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9k
Majul 8 минут назад
Из 8 вопросов ответили верно на 6. Вы бы имели твёрдую четвёрку по предмету "Астрономия", если бы учились в СССР. Кстати, вы на самом деле учились в советской школе?

Кто такой теодЕлит? )

В школе пятерка была. Даже в олимпиадах участвовал. Но это еще в прошлом веке было ) С законом Кеплера лажанулся и размером Луны
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27k
EvilHomer 11 минут назад
ППЦ, это как тест по информатике с вопросом: С какой скорость вращается флоппи диск? Или тест ПДД с вопросом, сколько штраф за какое то нарушение. Короче фуфламицин.
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22k
Ваня 18 минут назад
5... еще что-то помню...
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24k
Vazari Полчаса назад
Несмотря на наличие предмета и учебника, астрономию у нас в школе не вели. Вообще. Вместо нее была физика. А отметку годовую проставляли, как по физике. Но, на четверку я все же ответил.
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29k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
четвёрка блин. а в школе 5 было! старею )))
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5k
Наталья 49 минут назад
ну, собственно, четверка у меня и была по астрономии
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38k
dima423 58 минут назад
ну 4 получил и норм) хорошист йоптыть
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9k
kaboza Час назад
ну нах)))) у Брюса Виллиса лучше в космосе получится)))))))
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23k
Батончик с маком Час назад
Сколько попыток? А то с первой не очень
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41k
Const Час назад
Луна имеет массу в 81 раз меньше массы Земли. А "меньше" обычно имеют в виду геометрические размеры. Луна примерно в 4 раза меньше Земли.
А так-то я учился в советской школе, но ещё ДО этого учебника.
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Я, бля, половину вопросов-то не понял... )))
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63k
Доктор Джонс Час назад
Астроном из меня так себе...
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