1967
1
Тест основан на учебнике Воронцова-Вельяминова для советских учеников 10 класса средней школы от 1979 года. Справитесь ли вы с вопросами, которые рассматривали в школах СССР?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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43
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Кто такой теодЕлит? )
В школе пятерка была. Даже в олимпиадах участвовал. Но это еще в прошлом веке было ) С законом Кеплера лажанулся и размером Луны
А так-то я учился в советской школе, но ещё ДО этого учебника.