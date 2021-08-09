В фото Магучих с Ласицкене нет измены. В этот короткий момент через признание друг друга как равных зарождается крепкая дружба или просто хорошие отношения. Нет предательства в поздравлениях Никольченко и Верняева к своим оппонентам в спорте.



Их свел спорт, жизнь. Люди подружились за счет конкуренции и одинаково тяжелой работы над собой, из-за уважения к труду друг друга. Какое это имеет отношение к международной политике? Грузите спортсмена за его политические проявления, но отъе...тесь от спортсменов и личных отношений, которые сформировались на основании далеких от политики вещей», — написал Горуна на своей странице в фейсбуке.