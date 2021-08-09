Бронзовый призер Олимпиады в Токио, украинский каратист Станислав Горуна высказал свое мнение о травле украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которая после финала в прыжках в длину сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене, которая стала победителем Игр.
«Спорт, мать вашу, вне политики. Спорт — это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей еб...ной политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом — это его часть.
Пьедестал — это уникальное и исключительное место уважения, которое лишь на момент сводит вместе нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше.
В фото Магучих с Ласицкене нет измены. В этот короткий момент через признание друг друга как равных зарождается крепкая дружба или просто хорошие отношения. Нет предательства в поздравлениях Никольченко и Верняева к своим оппонентам в спорте.
Их свел спорт, жизнь. Люди подружились за счет конкуренции и одинаково тяжелой работы над собой, из-за уважения к труду друг друга. Какое это имеет отношение к международной политике? Грузите спортсмена за его политические проявления, но отъе...тесь от спортсменов и личных отношений, которые сформировались на основании далеких от политики вещей», — написал Горуна на своей странице в фейсбуке.
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Ещё больше выльют дерьма на него, чем на девчонку.