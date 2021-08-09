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Бронзовый призер ОИ из Украины&nbsp;— о скандале с фото Ласицкене и Магучих: «Тут нет измены. Отстаньте от спортсменов»

Бронзовый призер ОИ из Украины — о скандале с фото Ласицкене и Магучих: «Тут нет измены. Отстаньте от спортсменов» (1 фото)

Автор:
09 августа 2021 21:13
Метки: мнение   спорт   спортсмены   
370
1

Бронзовый призер Олимпиады в Токио, украинский каратист Станислав Горуна высказал свое мнение о травле украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которая после финала в прыжках в длину сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене, которая стала победителем Игр.

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Метки: мнение   спорт   спортсмены   
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980
Денис Ануфриев 2 часа назад
еще один украинец здорового человека
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4k
tamin 24 минуты назад
Сча у хохлы снижение потребления газа произойдёт. И так полыхает
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14k
Alex ASK 43 минуты назад
Теперь и его заклюют

Ещё больше выльют дерьма на него, чем на девчонку.
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89
svarog19692007 2 часа назад
Уважение ему !
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