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В Питере найдена квартира для кошатников

В Питере найдена квартира для кошатников

Автор:
20 ноября 2023 08:53
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   искусство   картины   квартира для кошатников   кот   
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Двухкомнатная хата наполнена картинами и различными изображениями небезысвестного котейки по кличке Заратустра, которого прославила его хозяйка, вписывая пушистого в шедевры мировой живописи.


Или для любителей искусства? Можно и так предположить. Все дело в том, что котик, который украсил стены, потолок и прочая, прочая – это кот Заратустра, который появляется на шедеврах мировой живописи по прихоти своей хозяйки, художницы Светланы Петровой, одной из создательниц фестиваля «Мультивидение».

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Ее кот толст, рыж, и прекрасно вписывается в культовые композиции.


А теперь он украсил питерскую квартиру.

Изображения рыжего котика можно найти практически в каждой уголке квартиры.

Ее оформила Светлана Петрова, а теперь решила продать.


Заратустра прокрался в шедевры:

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Метки: животные   забавно   искусство   картины   квартира для кошатников   кот   
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2  комментария
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Ивлар 50 минут назад
Нуу...Во-первых это красиво...
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Alorous

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