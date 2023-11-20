В Питере найдена квартира для кошатников



Или для любителей искусства? Можно и так предположить. Все дело в том, что котик, который украсил стены, потолок и прочая, прочая – это кот Заратустра, который появляется на шедеврах мировой живописи по прихоти своей хозяйки, художницы Светланы Петровой, одной из создательниц фестиваля «Мультивидение».