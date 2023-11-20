В Питере найдена квартира для кошатников

Двухкомнатная хата наполнена картинами и различными изображениями небезысвестного котейки по кличке Заратустра, которого прославила его хозяйка, вписывая пушистого в шедевры мировой живописи.
Или для любителей искусства? Можно и так предположить. Все дело в том, что котик, который украсил стены, потолок и прочая, прочая – это кот Заратустра, который появляется на шедеврах мировой живописи по прихоти своей хозяйки, художницы Светланы Петровой, одной из создательниц фестиваля «Мультивидение».
Ее кот толст, рыж, и прекрасно вписывается в культовые композиции.
А теперь он украсил питерскую квартиру.
Изображения рыжего котика можно найти практически в каждой уголке квартиры.
Ее оформила Светлана Петрова, а теперь решила продать.
Заратустра прокрался в шедевры:
Источник:
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