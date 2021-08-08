Спасибо тебе, госпожа удача

Талант в девочке разглядел известный тренер Ким Вассерман, который буквально уговаривал родственников будущей мировой звезды отдать ее в спортивную гимнастику. Впоследствии юная спортсменка попала в группу Владислава Растороцкого в "Динамо" и, добившись значительного прогресса, была включена в состав советской сборной, с которой в 15 лет стала олимпийской чемпионкой Мехико.

Турищевой очень повезло, ведь старшим тренером той команды была легендарная Лариса Латынина. Под ее началом сборная СССР по спортивной гимнастике выиграла золотые медали на трех Олимпиадах подряд, включая Игры в столице Мексики. Благодаря работе с именитой специалисткой Турищева стала лидером команды.

Через три года после триумфа в Мюнхене спортсменка столкнулась с большими трудностями: она повредила позвоночник и потратила на восстановление несколько месяцев. В то время силы набрала гимнастка из Румынии Надя Команечи. Уже в октябре все того же 1975-го Турищева имела отличный шанс взять реванш у своей молодой соперницы на первом розыгрыше Кубка мира, но Команечи отказалась от поездки в Лондон.

В итоге весь "Уэмбли" наблюдал за доминированием Турищевой. Тогда Людмила, как говорится, сорвала полный куш — пять золотых наград из пяти. Что интересно, ее именем специально к Олимпиаде-2012 в Лондоне была названа одна из станций метрополитена.