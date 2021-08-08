FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2378 постов • 398 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Спасибо тебе, госпожа удача

Спасибо тебе, госпожа удача (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 августа 2021 20:58
Сообщество : Спорт
Метки: Победа   гимнастика   золото   спорт   
392
4
1

Людмила Турищева вошла в историю спортивной гимнастики не только как победительница трех Олимпиад, но и как гимнастка, у которой за спиной сразу после выступления рухнули брусья

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Победа   гимнастика   золото   спорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
John 2 часа назад
Это не госпожа удача, а настрой на ПОБЕДУ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Patmaz 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
KOSTELLO 3 часа назад
Я так погляжу, автор безо сна и отдыха наяривает темы.
Набиваешь себе лайков?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео) Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео) Красивые и в отличной форме: как выглядят самые сексуальные спортсменки России Красивые и в отличной форме: как выглядят самые сексуальные спортсменки России Как они гнутся: самые эффектные российские гимнастки последних лет Как они гнутся: самые эффектные российские гимнастки последних лет Финляндия — Россия: сыграли на нервах, но победили Финляндия — Россия: сыграли на нервах, но победили Румынского тренера по гимнастике обвинили в издевательствах над подопечными Румынского тренера по гимнастике обвинили в издевательствах над подопечными "Ты одна такая? Чего плачешь?": пьяный тренер заставила гимнастку сесть на шпагат прямо в поезде "Ты одна такая? Чего плачешь?": пьяный тренер заставила гимнастку сесть на шпагат прямо в поезде
Meri Poppins Ufa

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10536



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
35 блестящих дизайнерских решений, от которых захватывает дух
12
174
35 блестящих дизайнерских решений, от которых захватывает дух
Сломались: 20 уморительных котов, которые вас рассмешат
4
32
Сломались: 20 уморительных котов, которые вас рассмешат
﻿
Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим видом (3 фото)
Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим видом (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#СССР#фотографии#спорт#gif#роль#ynews#знаменитости#сша
#фото#кино#подборка#Россия#олимпиада#позитив#животные#в мире#настроение#прикольные
#факты#люди#история#картинки#страна#фильм#сарказм#интересное#приколы#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться