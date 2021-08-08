Спасибо тебе, госпожа удача

Людмила Турищева вошла в историю спортивной гимнастики не только как победительница трех Олимпиад, но и как гимнастка, у которой за спиной сразу после выступления рухнули брусья
Талант в девочке разглядел известный тренер Ким Вассерман, который буквально уговаривал родственников будущей мировой звезды отдать ее в спортивную гимнастику. Впоследствии юная спортсменка попала в группу Владислава Растороцкого в "Динамо" и, добившись значительного прогресса, была включена в состав советской сборной, с которой в 15 лет стала олимпийской чемпионкой Мехико.
Турищевой очень повезло, ведь старшим тренером той команды была легендарная Лариса Латынина. Под ее началом сборная СССР по спортивной гимнастике выиграла золотые медали на трех Олимпиадах подряд, включая Игры в столице Мексики. Благодаря работе с именитой специалисткой Турищева стала лидером команды.
Через три года после триумфа в Мюнхене спортсменка столкнулась с большими трудностями: она повредила позвоночник и потратила на восстановление несколько месяцев. В то время силы набрала гимнастка из Румынии Надя Команечи. Уже в октябре все того же 1975-го Турищева имела отличный шанс взять реванш у своей молодой соперницы на первом розыгрыше Кубка мира, но Команечи отказалась от поездки в Лондон.
В итоге весь "Уэмбли" наблюдал за доминированием Турищевой. Тогда Людмила, как говорится, сорвала полный куш — пять золотых наград из пяти. Что интересно, ее именем специально к Олимпиаде-2012 в Лондоне была названа одна из станций метрополитена.
А запомнилась Людмила Турищева в Англии не только победами, но и одним эпизодом, который стал поистине легендарным. Выполняя упражнение на разновысоких брусьях, Турищева едва не получила травму: снаряд был ненадежно закреплен и перед самым соскоком спортсменки уже начал разваливаться. Как только Турищева завершила свой номер, брусья рухнули. Причиной этого стал один из четырех крюков, фиксировавших трос натяжения брусьев, который во время выступления спортсменки сильно разогнулся.
Что примечательно, сама Турищева никакого значения произошедшему не придала: пока шокированные зрители охали от страха и одновременно аплодировали гимнастке, а тренеры активно спорили с судьями, сама спортсменка спокойно поприветствовала публику, сошла с помоста и вернулась на свое место. По признаниям Турищевой, сомнения в надежности снаряда у нее возникли еще в ходе выполнения упражнения.
"Брусья — это две жердочки и станины, растянутые на четыре троса с каждой стороны. Если один соскакивает, то все рушится. Трос отскочил, и конструкция подо мной зашевелилась. В конце упражнения почувствовала, как с брусьями происходит что-то неладное. Я не знала, что делать, но мне нужно было довести все до конца. К счастью, успела. Из-за недостаточного натяжения полный поворот мне сделать не удалось, и я соскочила. Зал ахнул.
На рухнувшие брусья даже не оглядывалась, ведь меня волновала оценка. У меня не было права подвести ни себя, ни Советский Союз. Я была готова к серьезной борьбе, меня ничто не могло напугать, но, признаюсь, я ужаснулась, когда после финала соревнований посмотрела видеозапись инцидента", — говорила Турищева.
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