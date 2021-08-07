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История одного апокалипсиса в 10 главах (длиннопост)

История одного апокалипсиса в 10 главах (длиннопост) (25 фото)

Автор:
07 августа 2021 13:47
Метки: Коппола   апокалипсис   война   сша   
657
25
Как снимали самый антивоенный фильм США
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Метки: Коппола   апокалипсис   война   сша   
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6  комментариев
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2k
просто программист 6 часов назад
Пост зачетный, спасибо!
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849
qwer 52 минуты назад
Фильм хорош. Только вот не знаю, хочется ли его пересмотреть? Скорее нет чем да, но, наверное, пересмотрю...
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Apocalypse now = апокалипсис сейчас. Причем тут сегодня?
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13k
Sergej Lehr 4 часа назад
Люблю запах напалма по утрам ! Это запах...Победы...
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5k
schmubu 5 часов назад
разбудил желание ещё раз посмотреть
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