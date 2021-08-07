Картинки с позитивом для расслабухи

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Калейдоскоп картинок и фото с весёлой ноткой сарказма, и немного видео.
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Расположенная на южном побережье Риу-Гранди-ду-Норти, чуть менее чем в 100 км от Натала, лагуна Кока-Кола является одновременно одной из самых популярных и самых необычных туристических достопримечательностей в бразильском штате. Дети любят ее, особенно когда слышат название, но некоторых взрослых отталкивает темный цвет воды.
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Уникальная бразильская «лагуна кока-колы» Вы когда-нибудь мечтали искупаться в Кока-Коле? Что ж, вы действительно можете сделать это в уникальной лагуне Кока-Кола в Рио-Гранде-дель-Норте, Бразилия, где вода имеет тот же цвет, что и популярный безалко
Летом мелководье лагуны Кока-Кола становится очень теплым, что делает ее идеальным местом для семейного купания или катания на катамаране. Есть также те, кто считает, что химический состав воды положительно влияет на здоровье.
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Авторский пост
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Посмотрела твой последний пост ( Дневной выпуск №8), там много картинок на черном фоне, которые плохо читаются. Кое-что лучше оставлять на белом.
Как написать в личку я не знаю…
Или шрифт надо сделать жирным и более контрастным, если возможно.