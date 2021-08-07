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Картинки с позитивом для расслабухи

Картинки с позитивом для расслабухи (44 фото + 4 видео)

Автор:
07 августа 2021 12:11
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   видео   картинки   фото   
725
44
4
Калейдоскоп картинок и фото с весёлой ноткой сарказма, и немного видео.

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Метки: Юмор   видео   картинки   фото   
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Григорий Бабкин 2 часа назад
Комментарий к фото
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16k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Привет! Извини, что лезу с советами, ты тут аксакал, а я новичок.
Посмотрела твой последний пост ( Дневной выпуск №8), там много картинок на черном фоне, которые плохо читаются. Кое-что лучше оставлять на белом.
Как написать в личку я не знаю…
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