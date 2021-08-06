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Скоро она станет Главнокомандующим Галактики
(5 фото)
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Семён Астахов
06 августа 2021 19:00
Метки:
Ирина Волк
генерал-майор
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комментария
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16k
Сергей
2 часа назад
От капитана до подпола шла в соответствии с выслугой. Далее на усмотрение министра. Видимо что-то "усмотрел"
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19k
Abominog
3 минуты назад
Грудь росла вместе со званиями
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16k
Пронька Грезной
4 минуты назад
Мда. У нас в отряде полная бухгалтерия таких была. И еще психолог-майорша. А начкары на пенсию капитанами уходили.
0
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11k
net
6 минут назад
Не знаю как у них там все устроено. Может просто больше некому давать?
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33
The Sinner
19 минут назад
Если есть большой и власный,
И для трусиков опасный...
Можно им толкать что хош,
Хош дочуру, хош жену и там пофиг не свою.
Хорошо ж когда всё есть, и регалий то не счесть...
-2
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1k
Anton Goryunov
22 минуты назад
Так по выслуге давали звёзды.
До подпола чисто автоматом. Была бы должность.
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3k
Tuskub
22 минуты назад
С такими "прыжками" в званиях... ну..это... она, как минимум должна амбразуры грудью закрывать... многократно..
ПыСы: Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ
ПыСыСы: ... не понятно...
-3
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371
Евгений
Полчаса назад
Да мен вообще выводит из себя эта система в МВД. Бухи приходят работать, дослуживаются до званий, раньше уходят на пенсию и сидят на конской пенсии. Почему Те же бухгалтера в МВД получают звания? За что? Чей покой они охраняют? Вот например главбух майор
Ну а как дослуживаются понятно. Кто-то как Волк, а кто-то как Ромашова.
Генерал-лейтенант Ромашова Надежда Николаевна
- начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 2016 году Ромашовой Надежде Николаевне присвоено специальное звание генерал-лейтенант внутренней службы. 4 июня 2018 года, освобождена от занимаемой должности Начальника департамента по финансово-экономической политике МВД.
По сути просто экономист.
Но вот проблема. Новость от 2018 года.
"По данным источника, сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками УСБ МВД задержали высокопоставленную сотрудницу центрального аппарата МВД.
По словам источника, женщина в звании генерала работала под руководством бывшего заместителя министры МВД Александра Махонова.
Вторая высокопоставленная сотрудница аппарата МВД уволена и решается вопрос о привлечении ее в качестве обвиняемой по уголовному делу. "Обе высокопоставленные сотрудницы имеют звание генерала МВД; они фигурантки дела о мошенничестве при распределении квартир для сотрудников МВД".
Источник фамилии не раскрыл. Предположительно речь идет о генерал-майоре полиции, зам начальника Экспертно-криминалистического центра МВД Татьяне Аверьяновой и генерал-лейтенанте, зам начальника ГУВД Москвы -руководителе Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД Надежде Ромашовой." Просто экономист кому надо квартиры раздавала. Вот тебе и генерал.
4
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Владимир
Евгений
11 минут назад
Не "Вот тебе и генерал.", а потому и генерал.
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19k
Abominog
Евгений
4 минуты назад
Так звезда же одна? Вроде не лейтенант а майор? Или вы что то знаете инсайдерское?
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2k
Сергей
40 минут назад
Это ж какая там мощность всасывания?
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1k
Anton Goryunov
Сергей
18 минут назад
Мощность в ваттах, всасывание а паскалях. Нужность начальству - неоценима в физических единицах.
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23k
Владимир
43 минуты назад
И чо? У меня командир в 41 год адмирала получил.
3
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Anton Goryunov
Владимир
17 минут назад
А он в море ходил или "говорящей головой" работал на ТВ?
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Сергей Зем
43 минуты назад
Хороша девка
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3k
Юра Гагарин
46 минут назад
за отважный отсос
2
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Владимир
Юра Гагарин
10 минут назад
Думаю, что там действительно недюжинную отвагу надо иметь.... Вот я бы не рискнул.
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−4
Zlaja ptica
52 минуты назад
Зато не каждый может сказать "а к меня сосал генерал!"
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28k
АнтонПолднев
56 минут назад
Скоро она станет Главнокомандующим Галактики
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645
tretii
Час назад
Не знаю как Вы, но я б вдул!!! тарампарам
-7
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Свирепый Бамбр
Час назад
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www.youtube.com
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Свирепый Бамбр
Час назад
Там все иначе...
Вот те очередное звание - только заткнись!!!!
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443
Бвлад Брюховецкий
Час назад
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6k
Михаил
Час назад
А мне даже интересно, чем все это закончится
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Lynx
Михаил
Час назад
Резюмирую.
Ничегонеделающих бюджетников, в частности - силовиков, обслуги, и других присосавшихся становится всё больше и больше.
Налогоплательщиков всё меньше и меньше.
В конечном итоге - отмена пенсий для тех, кто не служит в госструктуре.
________
Повторюсь в третий раз - щас пуйло дал карт бланш всем кто у власти. Другими словами - воруйте до такой степени, пока раша не начнёт задыхаться, но и не дайте ей задохнуться.
-1
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Lynx
Час назад
ДЕРЖАТЬ НА ПОДСОСЕ!!!!
-10
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Anton Goryunov
Lynx
10 минут назад
А ты злая рысь. Войны хочешь? Пу не любишь? Фу такой быть. Тебе же за стабильность разъясняют. Мол круто всё, до пенсии не доживешь, но это твоя проблема. Производства нет, так это внешняя проблема - кругом враги...
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banga911
2 часа назад
А мне эта тётенька нравится, стройная и красивая.
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Дмитр Стар
banga911
52 минуты назад
вот какой то главмент так и подумал. оттого у тёлки и звания. в ведомстве хуженетовича шойгу тоже есть такие высокопоставленные бл@...щл@....сотрудницы.
-2
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Алексей Давыдов
2 часа назад
Еще с советских времен эта шняга.....должность определяет звание.
Ну пробили бабенке, что бы на ее должности планка генеральская была, вот и "доросла".
Хотя у думаю одними мозгами она до этого не дослужилась
9
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mbr
Алексей Давыдов
Час назад
тут скорее всего совместная работа всего организма
4
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Алексей Давыдов
mbr
Час назад
я только такой смайлик нашел!))))))
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Семён Астахов
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И для трусиков опасный...
Можно им толкать что хош,
Хош дочуру, хош жену и там пофиг не свою.
Хорошо ж когда всё есть, и регалий то не счесть...
До подпола чисто автоматом. Была бы должность.
ПыСы: Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ
ПыСыСы: ... не понятно...
Ну а как дослуживаются понятно. Кто-то как Волк, а кто-то как Ромашова.
Генерал-лейтенант Ромашова Надежда Николаевна
- начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 2016 году Ромашовой Надежде Николаевне присвоено специальное звание генерал-лейтенант внутренней службы. 4 июня 2018 года, освобождена от занимаемой должности Начальника департамента по финансово-экономической политике МВД.
По сути просто экономист.
Но вот проблема. Новость от 2018 года.
"По данным источника, сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками УСБ МВД задержали высокопоставленную сотрудницу центрального аппарата МВД.
По словам источника, женщина в звании генерала работала под руководством бывшего заместителя министры МВД Александра Махонова.
Вторая высокопоставленная сотрудница аппарата МВД уволена и решается вопрос о привлечении ее в качестве обвиняемой по уголовному делу. "Обе высокопоставленные сотрудницы имеют звание генерала МВД; они фигурантки дела о мошенничестве при распределении квартир для сотрудников МВД".
Источник фамилии не раскрыл. Предположительно речь идет о генерал-майоре полиции, зам начальника Экспертно-криминалистического центра МВД Татьяне Аверьяновой и генерал-лейтенанте, зам начальника ГУВД Москвы -руководителе Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД Надежде Ромашовой." Просто экономист кому надо квартиры раздавала. Вот тебе и генерал.
Вот те очередное звание - только заткнись!!!!
Ничегонеделающих бюджетников, в частности - силовиков, обслуги, и других присосавшихся становится всё больше и больше.
Налогоплательщиков всё меньше и меньше.
В конечном итоге - отмена пенсий для тех, кто не служит в госструктуре.
________
Повторюсь в третий раз - щас пуйло дал карт бланш всем кто у власти. Другими словами - воруйте до такой степени, пока раша не начнёт задыхаться, но и не дайте ей задохнуться.
Ну пробили бабенке, что бы на ее должности планка генеральская была, вот и "доросла".
Хотя у думаю одними мозгами она до этого не дослужилась