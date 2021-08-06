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Скоро она станет Главнокомандующим Галактики

Скоро она станет Главнокомандующим Галактики (5 фото)

Автор:
06 августа 2021 19:00
Метки: Ирина Волк   генерал-майор   генералиссимус   
3600
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Авторский пост

Метки: Ирина Волк   генерал-майор   генералиссимус   
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93  комментария
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16k
Сергей 2 часа назад
От капитана до подпола шла в соответствии с выслугой. Далее на усмотрение министра. Видимо что-то "усмотрел"
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19k
Abominog 3 минуты назад
Грудь росла вместе со званиями
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16k
Пронька Грезной 4 минуты назад
Мда. У нас в отряде полная бухгалтерия таких была. И еще психолог-майорша. А начкары на пенсию капитанами уходили.
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11k
net 6 минут назад
Не знаю как у них там все устроено. Может просто больше некому давать?
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33
The Sinner 19 минут назад
Если есть большой и власный,
И для трусиков опасный...
Можно им толкать что хош,
Хош дочуру, хош жену и там пофиг не свою.
Хорошо ж когда всё есть, и регалий то не счесть...
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1k
Anton Goryunov 22 минуты назад
Так по выслуге давали звёзды.
До подпола чисто автоматом. Была бы должность.
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3k
Tuskub 22 минуты назад
С такими "прыжками" в званиях... ну..это... она, как минимум должна амбразуры грудью закрывать... многократно..
ПыСы: Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ
ПыСыСы: ... не понятно...
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371
Евгений Полчаса назад
Да мен вообще выводит из себя эта система в МВД. Бухи приходят работать, дослуживаются до званий, раньше уходят на пенсию и сидят на конской пенсии. Почему Те же бухгалтера в МВД получают звания? За что? Чей покой они охраняют? Вот например главбух майор


Ну а как дослуживаются понятно. Кто-то как Волк, а кто-то как Ромашова.
Генерал-лейтенант Ромашова Надежда Николаевна

- начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 2016 году Ромашовой Надежде Николаевне присвоено специальное звание генерал-лейтенант внутренней службы. 4 июня 2018 года, освобождена от занимаемой должности Начальника департамента по финансово-экономической политике МВД.
По сути просто экономист.
Но вот проблема. Новость от 2018 года.
"По данным источника, сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками УСБ МВД задержали высокопоставленную сотрудницу центрального аппарата МВД.
По словам источника, женщина в звании генерала работала под руководством бывшего заместителя министры МВД Александра Махонова.
Вторая высокопоставленная сотрудница аппарата МВД уволена и решается вопрос о привлечении ее в качестве обвиняемой по уголовному делу. "Обе высокопоставленные сотрудницы имеют звание генерала МВД; они фигурантки дела о мошенничестве при распределении квартир для сотрудников МВД".
Источник фамилии не раскрыл. Предположительно речь идет о генерал-майоре полиции, зам начальника Экспертно-криминалистического центра МВД Татьяне Аверьяновой и генерал-лейтенанте, зам начальника ГУВД Москвы -руководителе Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД Надежде Ромашовой." Просто экономист кому надо квартиры раздавала. Вот тебе и генерал.
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2k
Сергей 40 минут назад
Это ж какая там мощность всасывания?
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23k
Владимир 43 минуты назад
И чо? У меня командир в 41 год адмирала получил.
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1k
Сергей Зем 43 минуты назад
Хороша девка
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3k
Юра Гагарин 46 минут назад
за отважный отсос
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−4
Zlaja ptica 52 минуты назад
Зато не каждый может сказать "а к меня сосал генерал!"
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28k
АнтонПолднев 56 минут назад
Скоро она станет Главнокомандующим Галактики
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645
tretii Час назад
Не знаю как Вы, но я б вдул!!! тарампарам
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Там все иначе...
Вот те очередное звание - только заткнись!!!!
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443
Бвлад Брюховецкий Час назад
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6k
Михаил Час назад
А мне даже интересно, чем все это закончится
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5k
banga911 2 часа назад
А мне эта тётенька нравится, стройная и красивая.
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278
Алексей Давыдов 2 часа назад
Еще с советских времен эта шняга.....должность определяет звание.
Ну пробили бабенке, что бы на ее должности планка генеральская была, вот и "доросла".
Хотя у думаю одними мозгами она до этого не дослужилась
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278
Алексей Давыдов mbr Час назад
я только такой смайлик нашел!))))))
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