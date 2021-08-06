Скоро она станет Главнокомандующим Галактики

Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим...

В Подмосковье сбежали пятеро заключённых: один из них обвиняется в...

Так вот как объявляют поезда на вокзале!

В Москве случайно задержали семью каннибалов-сатанистов, которые...

Как Леонид Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка

Собака атаковала провоцировавшую её девушку

Советский "Дед", за которым охотились 60 тысяч немцев и дивизия...

"Давай решим, сколько ты нам должна!": мужчины не смогли получить...

Сломались: 20 уморительных котов, которые вас рассмешат

Пёсик, который умеет отдыхать

Смешные и познавательные картинки

Девушки тоже умеют красиво забивать!

33 "альтернативных ракурса": новый взгляд на известные...

Дерзкие бразильские налетчики ошиблись с выбором жертвы

Житель Бишкека запустил в девушку калькулятором за разговор на...

И как только я смог выжить в то время? Во время моего детства при СССР

20 снимков, которые не оставляют логике ни единого шанса

Интересные факты о съёмках первого советского фильма ужасов «Вий»