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Байаны 90-ых

Байаны 90-ых (97 фото)

Автор:
06 августа 2021 17:47
Метки: Юмор   смешный картинки   хохмы   
2343
97

Нашел винт от компа конца 90-ых - самого начала 2000-х. Хотел посмотреть, что на нем сохранилось с того времени. А там папка с фотохохмами, древними как говно мамонта. Настолько древними, что часть уже и забылась. Выкладываю, может кому будет приятно поностальгировать по тому непростому времени.

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Метки: Юмор   смешный картинки   хохмы   
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12  комментариев
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9k
kaboza 4 часа назад
у мене аж звук коннекта на 14400 засвистел...кого там из комы вернули)))
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0
Алексей 47 минут назад
Баяны, а не байаны, учите русский
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11k
Хью́берт 2 часа назад
Картинка конца 90-х.
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42k
Максим Т. 2 часа назад
Комментарий к фото
Мэри Поппинс прилетела!
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10k
Лехахуторской 2 часа назад
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56k
Парагвайский шпион 3 часа назад
Да ладно вам. Здесь это постилось в те времена, когда Фишки были сайтом хорошего настроения. И не было - ни либероты, ни политоты, ни каклосрани...
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321
Вася 4 часа назад
К сожалению отсутствие чувств вкуса и юмора не излечимо и не наказуемо.
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40k
Прораб 4 часа назад
Них.уя афтор не находил. Тупо надёргал картинок в сети. А ТС дрочила лайковый.
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14k
Alex ASK 4 часа назад
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28k
Игорь 4 часа назад
Мдя, вспоминаю - на самом деле специфический был юмор.
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10k
Александр 4 часа назад
Помню я эти картинки, их еще на дисках друг другу передавали во времена дефицита интернета. Лет 15 назад видел
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63k
Viktor 4 часа назад
Да ...., лучше ты бы его не находил!
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