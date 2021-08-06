Байаны 90-ых

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Нашел винт от компа конца 90-ых - самого начала 2000-х. Хотел посмотреть, что на нем сохранилось с того времени. А там папка с фотохохмами, древними как говно мамонта. Настолько древними, что часть уже и забылась. Выкладываю, может кому будет приятно поностальгировать по тому непростому времени.
Авторский пост
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Метки: Юмор смешный картинки хохмы
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