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Зарплата больше 150 000 рублей или 10 000 за встречу: запросы девушек из приложений для знакомств

Зарплата больше 150 000 рублей или 10 000 за встречу: запросы девушек из приложений для знакомств (20 фото)

Автор:
06 августа 2021 17:25
Метки: Tinder   Юмор   девушки   знакомства   намек   одиночество   отношения   
1306
20
Романтические отношения между мужчинами и женщинами плавно трансформируются в товарно-денежный формат. Это происходит уже на этапе первого контакта - при составлении анкеты для сайта знакомств. Куда катится этот мир...
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Метки: Tinder   Юмор   девушки   знакомства   намек   одиночество   отношения   
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10k
кира 59 минут назад
Это торговля мясом, а не романтические отношения. Будет спрос, будет предложение.
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931
zenon Полчаса назад
Универсалы многостаночницы. Могут превращаться в любой станок, по желанию. Обучены Джином.
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15k
albedo 54 минуты назад
Это с порносайта какого то картинки.
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Richard

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