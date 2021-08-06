Зарплата больше 150 000 рублей или 10 000 за встречу: запросы девушек из приложений для знакомств

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Романтические отношения между мужчинами и женщинами плавно трансформируются в товарно-денежный формат. Это происходит уже на этапе первого контакта - при составлении анкеты для сайта знакомств. Куда катится этот мир...
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Метки: Tinder Юмор девушки знакомства намек одиночество отношения
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