Часоглазый мальчик Гарольд Маконеги

Глаза – это зеркало души. В них могут отражаться самые разные чувства и эмоции. Или царить полная темнота. У многих, хотя это визуально и не видно, в зрачках способны скакать цифры: так активно их обладатели подсчитывают барыши от выгодных и не очень дел.
А у этого человека цифры в глазах были не гипотетические, а вполне себе реальные. И оказались столь хорошо заметны, что в 30-х ему даже посвятили несколько статей в британской прессе.
Гарольд Маконеги из Скрэнтона, штат Пенсильвания, выглядел как совершенно обычный десятилетний ребёнок. Но это до тех пор, пока не посмотреть ему прямо в глаза. Обладателю необычных глаз-часов был посвящён эпизод в телесериале «Хотите верьте, хотите нет!» Роберта Рипли.
Часоглазый мальчик Маконеги стал звездой местного масштаба после публикаций. И с удовольствием демонстрировал свои глаза всем желающим. Пользуясь славой мальчика, местная оптика пригласила его в качестве промоутера, чтобы поднять продажи очков. «Приходите и приводите детей», – гласило объявление. «Приглашаем докторов для изучения этого феномена».
Естественно, как и в случае со многими другими находками Рипли, выразили своё недоверие и скептики. Они задались целью доказать, что мальчик – фейк. Но, как отмечалось в статье 1930 года, «они снова потерпели неудачу». Фотография Гарольда подтвердила, что его глаза выглядят так, как их изобразили в публикации.
Несмотря на аномалию часоглазого мальчика, он обладал прекрасным зрением.
Хотя для того периода времени физиологическая особенность юного Гарольда действительно выглядела завораживающей и чудной, с высокой долей вероятности в его случае имела место одна из форм гетерохромии. Представляет собой патологию, которая выражается как разная окраска различных участков радужной оболочки одного глаза. Является результатом относительного избытка или дефицита меланина.
Источник:
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