Часоглазый мальчик Гарольд Маконеги

Глаза – это зеркало души. В них могут отражаться самые разные чувства и эмоции. Или царить полная темнота. У многих, хотя это визуально и не видно, в зрачках способны скакать цифры: так активно их обладатели подсчитывают барыши от выгодных и не очень дел.