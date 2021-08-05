Советский "Дед", за которым охотились 60 тысяч немцев и дивизия СС, а Николай Второй награждал Георгиевским крестом. Кто он?

Воевать Ковпаку предстояло в Прикарпатье и Галиции. Хорошее знание этих мест сильно поможет ему в Великой Отечественной войне. Сражался Сидор Ковпак храбро, был награжден двумя Георгиевскими крестами и двумя медалями "За храбрость". Во время знаменитого Брусиловского прорыва 1916 года Сидор Артемьевич успешно разведал путь и захватил вражеского "языка". За это Ковпак был представлен к Георгиевскому кресту, который получил лично из рук императора Николая Второго.

Первый опыт партизанской войны, служба с Чапаевым.

С началом революционных бурлений в армии Сидор Артемьевич примкнул к большевикам. Но после демобилизации ему пришлось вершить правосудие на родной земле. Украинская Центральная Рада при поддержке немецких оккупантов жестко боролась с большевиками. Возвращавшихся домой фронтовиков объявляли дезертирами.

Под покровом ночи Ковпаку пришлось возвращаться домой в родное село на Полтавщине. От родных он узнал, что местные "ряженые казаки" ведут себя хуже бандитов. Тогда Ковпак организовал свой первый партизанский отряд из 100 человек. Его братья, односельчане и сослуживцы разбили местных националистов и установили в селе власть большевиков.