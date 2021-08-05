Советский "Дед", за которым охотились 60 тысяч немцев и дивизия СС, а Николай Второй награждал Георгиевским крестом. Кто он?

Партизанская война в годы Великой Отечественной сыграла большую роль в Победе над фашизмом. Малые и разрозненные группировки удалось объединить в целую армию в тылу врага. Но многочисленные диверсии были бы невозможны без мудрого командования. Сидор Ковпак - один из величайших партизанских командиров. Для своих бойцов он был просто "Дед", а для немцев в тылу - настоящим кошмаром.
Георгиевский крест из рук царя.
Сидор Артемьевич Ковпак родился в 1887 году на Полтавщине в крестьянской семье. Ему с детства приходилось трудиться, чтобы помочь родителям кормить многочисленных детей. Сидор был смышленым малым, его уже в 10 лет взял помощником в лавку местный торговец. Повзрослев, Ковпак ушел в армию. Проведя после нее несколько лет на гражданке, Сидор Артемьевич был призван на фронт Первой Мировой войны.
Воевать Ковпаку предстояло в Прикарпатье и Галиции. Хорошее знание этих мест сильно поможет ему в Великой Отечественной войне. Сражался Сидор Ковпак храбро, был награжден двумя Георгиевскими крестами и двумя медалями "За храбрость". Во время знаменитого Брусиловского прорыва 1916 года Сидор Артемьевич успешно разведал путь и захватил вражеского "языка". За это Ковпак был представлен к Георгиевскому кресту, который получил лично из рук императора Николая Второго.
Первый опыт партизанской войны, служба с Чапаевым.
С началом революционных бурлений в армии Сидор Артемьевич примкнул к большевикам. Но после демобилизации ему пришлось вершить правосудие на родной земле. Украинская Центральная Рада при поддержке немецких оккупантов жестко боролась с большевиками. Возвращавшихся домой фронтовиков объявляли дезертирами.
Под покровом ночи Ковпаку пришлось возвращаться домой в родное село на Полтавщине. От родных он узнал, что местные "ряженые казаки" ведут себя хуже бандитов. Тогда Ковпак организовал свой первый партизанский отряд из 100 человек. Его братья, односельчане и сослуживцы разбили местных националистов и установили в селе власть большевиков.
Но покой Сидору Артемьевичу только снился. Партизанскому отряду под командованием Ковпака постоянно приходилось сражаться с немцами, петлюровцами, деникинцами. Бравый командир вскоре стал известен в Красной Армии. В 1919 году Ковпак стал начальником трофейной команды
знаменитой 25-й дивизии Чапаева. Задачами Ковпака было поддержание снабжения и своевременный захват трофеев противника. С этим Сидор Артемьевич справлялся блестяще. Его трофейная команда умудрялась даже во время боя уводить у врага вооружение и лошадей. После победы большевиков в Гражданской войне для Ковпака наконец-то настала мирная жизнь.
Несостоявшийся артист.
Разгром войск Врангеля в Крыму стал последней большой операцией Ковпака в период Гражданской войны. 34-летнему Сидору Артемьевичу пришлось впервые за долгие годы вернуться к мирной жизни. Но и от военной стязи он далеко не ушел. Работал военкомом в Павлограде, Геническе и Кривом Роге. В конце 1930-х Сидора Ковпака избрали председателем горисполкома Путивля. Незадолго до начала Великой Отечественной Ковпак успел пройти специальные курсы при НКВД по организации партизанского движения.
На четвертом десятке Сидор Ковпак наконец-то устроил личную жизнь. Жена Сидора имела строгий нрав. Ковпак и сам прошел две войны, участвовал в кровопролитных сражениях, но в мирной жизни проводил время "с огоньком". Иногда Сидор принимал участие в художественной самодеятельности. Однажды ему досталась роль гуляки, которую будущий дважды Герой СССР исполнил блестяще. В зале все были довольны игрой Ковпака, кроме его жены. Дома он получил от ревнивой Катерины рогачом-ухватом так, что о театральной карьере пришлось забыть. Сидор Артемьевич шутил, что вполне мог бы стать большим артистом, "если бы не рогач".
Неуловимые мстители.
Начало Великой Отечественной Ковпак встретил в Путивле на Сумщине. Поначалу Путивльский партизанский отряд был небольшим и укрылся от немцев в Спадщанском лесу. Ковпаку с большим трудом удалось объединить силы партизан, разбросанных по местным лесам. Сделать это "помогли" немцы, которые напали на партизанских командиров во время одного из совещаний. Объединенный отряд начал массово взрывать мосты и технику, постоянно меняя место дислокации. В декабре 1941-го партизаны Ковпака незаметно прошли 150 километров за 5 дней с обозами и трофейной техникой по лесам и болотам по Брянщине.
Партизанский отряд Сидора Ковпака никогда не задерживался на одном месте более суток. Зимой 1942 года его партизанский отряд в Брянской области в одном селе за другим выкашивал немецкую администрацию. Стоит отметить, что партизаны не смогли бы проводить свои рейды без поддержки населения. Помимо продовольствия, местные активно помогали похищать взрывчатку с немецких складов. Не забыла Ковпака и "большая земля". В Брянской области партизанам удалось установить авиасообщение с фронтом. Весной 1942-го Сидору Ковпаку присвоили звание Героя Советского Союза.
Военные хитрости.
Вместе с "Золотой Звездой", Ковпак получил и первый приказ от командования из Москвы. Его партизанам снова предстояло вернуться к Путивлю и взорвать железнодорожные пути на Курск. Этот рейд был стратегически важен, ведь немцы готовили наступление на Воронежском фронте. Партизаны Ковпака сумели взорвать коммуникации даже без больших запасов взрывчатки. Они научились изготовлять её самостоятельно кустарным способом, используя неразорвавшиеся снаряды. Отряд Сидора Ковпака дважды выходил из окружения и при этом сумел нарушить железнодорожное снабжение между Конотопом и Курском.
Осенью 1942 года отряд Сидора Артемьевича начал крупную диверсионную операцию в Киевской и Житомирской областях. Неожиданно для немцев партизаны сумели перейти Днепр. В рейде за Днепр партизаны Ковпака отличились не только храбростью, но и хитростью. В ночь с 4 на 5 декабря 1942 года у местечка Сарны партизаны взорвали все 5 мостов на подходе к городу. К уцелевшим опорам Сидор Артемьевич приказал привязать тыквы. Немцы приняли их за хитроумные бомбы и долго не начинали восстановительные работы. Так Ковпак на 6 недель парализовал линию снабжения вермахта. И это в самый разгар Сталинградской битвы!
Карпатский рейд.
Самой знаменитой и самой масштабной операцией Ковпака был Карпатский рейд. Его партизанам весной-летом 1943 года пришлось преодолеть сотни километров к Карпатам. В регионе находился обширный транспортный и нефтеперегонный узел. В Западной Украине, помимо немцев, партизанам противостояли также украинские повстанцы. Но несмотря ни на что партизанам удалась немыслимая диверсионная операция. Когда немцы узнали о готовящемся рейде Ковпака, на его ликвидацию было брошено около 60 тысяч солдат и дивизия СС "Флориан Гайер".
Партизаны Сидора Артемьевича парализовали десятки километров железнодорожных путей. Под Тернополем ими был взорван мост, по которому проходило до 90 немецких эшелонов в сутки. Огромный удар был нанесен и по топливному комплексу. Партизаны взорвали 13 нефтяных хранилищ, 40 вышек, 3 нефтеперегонных завода и 2 нефтепровода. Диверсии Ковпака парализовали Тернопольский транспортный узел и сильно задержали поставку бронетехники вермахта на фронт. И это на второй день немецкого наступления под Курском! Так что в победе красноармейцев на Курской дуге есть огромная заслуга Сидора Ковпака. Можно сказать, что он "выиграл" Курскую битву в тылу противника.
Последний бой.
Карпатский рейд для партизан прошел не без потерь. Под Ивано-Франковском погиб соратник Ковпака Семен Руднев. Фашисты превратили маршрут партизан в выжженную землю: угоняли скот и местное население, отравляли колодцы. Чтобы выбраться из окружения, Ковпак разделил своё войско на множество мелких отрядов. Почти всем им удалось ускользнуть от фашистов. Вот только для Сидора Артемьевича это была последняя крупная операция. В ходе Карпатского рейда он был тяжело ранен и отправился на лечение.
За успешное проведение Карпатского рейда Сидору Артемьевичу Ковпаку в 1944 году было присвоено звание дважды Героя Советского Союза. Сам Ковпак в партизанских боях больше не участвовал. А вот 1-я Украинская партизанская дивизия его имени совершила еще несколько крупных диверсий на территории СССР и Польши. Скончался великий партизанский командир в 1967 году в возрасте 80 лет
Источник:
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Некоторые знакомы по учебникам.
Имена других всплывают по мере открытия архивов.
Подвиги иных неизвестны и безымянны...
Но надо не забывать не только их общий подвиг, но и их цель - мирное небо над головой. Спасибо им!