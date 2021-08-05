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Советский "Дед", за которым охотились 60 тысяч немцев и дивизия СС, а Николай Второй награждал Георгиевским крестом. Кто он?

Советский "Дед", за которым охотились 60 тысяч немцев и дивизия СС, а Николай Второй награждал Георгиевским крестом. Кто он? (8 фото)

Автор:
05 августа 2021 23:18
Метки: интересно   история   факты   
338
8

Партизанская война в годы Великой Отечественной сыграла большую роль в Победе над фашизмом. Малые и разрозненные группировки удалось объединить в целую армию в тылу врага. Но многочисленные диверсии были бы невозможны без мудрого командования. Сидор Ковпак - один из величайших партизанских командиров. Для своих бойцов он был просто "Дед", а для немцев в тылу - настоящим кошмаром.

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Метки: интересно   история   факты   
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7  комментариев
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67k
Фома 4 часа назад
Просто поставлю плюс, в память о нем .
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3k
Том Джоуд 58 минут назад
Всегда нравилось это фото. Достойные сын и дочь Украины.
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13k
Алексей Час назад
Имя таким героям - легион.
Некоторые знакомы по учебникам.
Имена других всплывают по мере открытия архивов.
Подвиги иных неизвестны и безымянны...
Но надо не забывать не только их общий подвиг, но и их цель - мирное небо над головой. Спасибо им!
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
Стальной мужик!
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1k
AРТУР ITA 3 часа назад
На Украине приказано забыть о таких героях.
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