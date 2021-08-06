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В 1992 году вышла пилотная серия Южного Парка. Но прикол вышел из-под контроля, превратившись в один из самых известных сериалов современности. Если вы фанат, то попробуйте пройти этот непростой тест.
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Просто немного смотрел сериал, понимаю до какого абсурда эти ребята могут довести любую бытовую ситуацию!
Иногда перебор, но, в целом, поржать можно