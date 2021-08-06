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Южный Парк: тест по мультфильму, который вообще не предусмотрен для просмотра

Южный Парк: тест по мультфильму, который вообще не предусмотрен для просмотра

Автор:
06 августа 2021 13:00
Сообщество : Кино
Метки: south park   Тесты   тест   тесты по мультсериалам   тесты по мультфильмам   южный парк   
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В 1992 году вышла пилотная серия Южного Парка. Но прикол вышел из-под контроля, превратившись в один из самых известных сериалов современности. Если вы фанат, то попробуйте пройти этот непростой тест.
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Метки: south park   Тесты   тест   тесты по мультсериалам   тесты по мультфильмам   южный парк   
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6  комментариев
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265
BORODA Час назад
Шедевральный мультик!!!! обязателен к просмотру!!!!!
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SHIBAN Евгений Кондратьев 22 минуты назад
По сути там бред с первого сезона
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kirill15 3 минуты назад
Когда начал смотреть сериал, был просто в шоке. Мне очень хотелось узнать, что настолько тяжелое нужно употреблять сценаристам, чтобы в голову пришел такой бред. А потом ничё, втянулся. Классный сериал!
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1k
Hallo FreeSpace 38 минут назад
Гениальный мультик
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27k
pokevon Час назад
Все ответы угадывал, наугадывал 7 из 9!
Просто немного смотрел сериал, понимаю до какого абсурда эти ребята могут довести любую бытовую ситуацию!

Иногда перебор, но, в целом, поржать можно
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