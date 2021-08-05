Репортер спросил Ивана: «Зачем ты это сделал?» Иван ответил: «Я мечтаю, чтобы однажды у нас была какая-то общественная жизнь, в которой мы будем подталкивать себя и других к победе».



Репортер настаивал: «Но почему вы позволили победить кенийцу?» Иван ответил: «Я не дал ему выиграть, он выиграл. Гонка была его».



Репортер настаивал и снова спросил: «Но ведь ты мог выиграть!» Иван посмотрел на него и ответил: «Но в чем будет смысл моей победы? Что будет за ценность этой медали? Что подумает о ней моя мама?» Ценности передаются из поколения в поколение. Каким ценностям мы учим наших детей? Большинство из нас пользуется слабостями людей вместо того, чтобы помогать им укреплять их сильные стороны.