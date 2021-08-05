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Ценности передаются из поколения в поколение. Каким ценностям мы учим наших детей?

Ценности передаются из поколения в поколение. Каким ценностям мы учим наших детей? (3 фото)

Автор:
05 августа 2021 09:04
Метки: Абель Мутаи   Кенийский   бегун   поколение   учим   ценности   
1466
3
2 декабря 2012 года, в Испании проходили легкоатлетические коммерческие соревнования XXI-й кросс «Hiru-Herr» на приз «Reyno de Navarra», организованные Министерством спорта Испании и муниципалитетом города Бурлада (Наварра).
Приз за первое место на кроссе «Hiru-Herr» составлял €3 тыс., €750 – приз за второе, €500 давали в Бурладе тогда за третье место.

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Метки: Абель Мутаи   Кенийский   бегун   поколение   учим   ценности   
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13  комментариев
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4k
ron 10 часов назад
справедливости ради, это, пожалуй, единственный известный случай
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320
Вася 3 часа назад
Потому что Иван, а не Хулио или какой-нибудь Педро.
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788
Алексей 4 часа назад
Это ж какую ясность ума надо иметь, чтоб за секунды до финиша разобраться в ситуации и так разрулить грамотно??? Мне кажется, там просто инстинкты бежать и не сдохнуть
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7k
Garpia121 8 часов назад
Но его за это потом укусил за ногу?
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40k
Александр 8 часов назад
Пожалел зверюшку )
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28k
Игорь 9 часов назад
Репортер настаивал и снова спросил: «Но ведь ты мог выиграть!» Иван посмотрел на него и ответил: «Но в чем будет смысл моей победы? Что будет за ценность этой медали? Что подумает о ней моя мама?»
==========

Типичное представление об современном успехе подавляющего БОЛЬШИНСТВА современных людей. ЛЮБОЙ ценой, расталкивая локтями. Обманывая всех и в первую очередь себя.
Купить последний айфон и есть дошираки, пусть все думают что ты успешный. Все будут думать, допустим, но ты же всё знаешь - себе ты как объяснишь это?
И т.д. наверное такие кто не понимает этого должны вымереть, нас же меньшинство и никому не интересно что-то менять...
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−162
Сергей 9 часов назад
Тот момент, когда второе место намного выгоднее первого) Инстаграмм вверх, паблики, новые контракты. Я бы тоже так сделал.
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22k
Ваня 11 часов назад
все верно сделал... что мы оставим после себя?..
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