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2 декабря 2012 года, в Испании проходили легкоатлетические коммерческие соревнования XXI-й кросс «Hiru-Herr» на приз «Reyno de Navarra», организованные Министерством спорта Испании и муниципалитетом города Бурлада (Наварра).
Приз за первое место на кроссе «Hiru-Herr» составлял €3 тыс., €750 – приз за второе, €500 давали в Бурладе тогда за третье место.
Приз за первое место на кроссе «Hiru-Herr» составлял €3 тыс., €750 – приз за второе, €500 давали в Бурладе тогда за третье место.
Кенийский бегун Абель Мутаи был всего в нескольких метрах от финиша, но запутался в знаках и остановился, думая, что финишировал. Испанец из BA, Иван Фернандес, шел сразу за ним и, поняв, что происходит, начал кричать кенийцу, чтобы он продолжал бежать. Мутаи не знал испанского и не понимал.
Понимая, что происходит, Фернандес подтолкнул Мутая к победе.
Понимая, что происходит, Фернандес подтолкнул Мутая к победе.
Репортер спросил Ивана: «Зачем ты это сделал?» Иван ответил: «Я мечтаю, чтобы однажды у нас была какая-то общественная жизнь, в которой мы будем подталкивать себя и других к победе».
Репортер настаивал: «Но почему вы позволили победить кенийцу?» Иван ответил: «Я не дал ему выиграть, он выиграл. Гонка была его».
Репортер настаивал и снова спросил: «Но ведь ты мог выиграть!» Иван посмотрел на него и ответил: «Но в чем будет смысл моей победы? Что будет за ценность этой медали? Что подумает о ней моя мама?» Ценности передаются из поколения в поколение. Каким ценностям мы учим наших детей? Большинство из нас пользуется слабостями людей вместо того, чтобы помогать им укреплять их сильные стороны.
Репортер настаивал: «Но почему вы позволили победить кенийцу?» Иван ответил: «Я не дал ему выиграть, он выиграл. Гонка была его».
Репортер настаивал и снова спросил: «Но ведь ты мог выиграть!» Иван посмотрел на него и ответил: «Но в чем будет смысл моей победы? Что будет за ценность этой медали? Что подумает о ней моя мама?» Ценности передаются из поколения в поколение. Каким ценностям мы учим наших детей? Большинство из нас пользуется слабостями людей вместо того, чтобы помогать им укреплять их сильные стороны.
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Типичное представление об современном успехе подавляющего БОЛЬШИНСТВА современных людей. ЛЮБОЙ ценой, расталкивая локтями. Обманывая всех и в первую очередь себя.
Купить последний айфон и есть дошираки, пусть все думают что ты успешный. Все будут думать, допустим, но ты же всё знаешь - себе ты как объяснишь это?
И т.д. наверное такие кто не понимает этого должны вымереть, нас же меньшинство и никому не интересно что-то менять...