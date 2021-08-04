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Коронавирус был создан в США в форте Детрике

Коронавирус был создан в США в форте Детрике (3 фото)

Автор:
04 августа 2021 11:23
Метки: Государственный терроризм   биологическое оружие   секретные лаборатории   сша   
2933
3
О необходимости расследования искусственного происхождения коронавируса в США
Как любят говорить американские политики: люди имеют право знать
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Метки: Государственный терроризм   биологическое оружие   секретные лаборатории   сша   
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42  комментария
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3k
Слава Андреев 11 часов назад
В США ил ине в США. Это уже не важно. Но! что США причастны к созданию этого вируса, это 100% факт. Эти гады, в каждой стране имеют свою лабораторию. И исследуют геном человека. Этой страны. Грузия, Украина Китай и тд.
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2k
Vic Twin Час назад
Ну да, конечно, уже верим. Корону разобрали на запчасти. Это запчасти от совершенно разных далёких друг от друга животных. В природе они встретиться не могли, очень маленькая вероятность. Единственное реальное место встречи: лаборатория Ухань. Первые заболевшие скорая вывозила как раз из мест вдоль линии метро между лабораторией и местным аэропортом. Уровень защиты в лабе был второй, это халат и тапки. Тематика научных работ и публикаций лаборатории: строение и опасность коронавирусов. Мало?
Доказано, что сифилисом можно заразиться от унитаза в общественном туалете. Но вот если ваша жена им заразится, вы точно будете грешить на унитаз?
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1k
laptignu 2 часа назад
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1k
Дмитрий Круглов 2 часа назад
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780
Енотохан 2 часа назад
Что через год напишут? В Сирии его создали? Бл*ять задолбали!
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1k
a_komolow 2 часа назад
Не будут они ни перед кем отчитываться!
Что бы америкосы признали себя виноватыми? Да ни в жизнь!
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5k
Нестерин Сергей 3 часа назад
Ну, пришло время...Ну, рассказали о своей роли, и ЧЁ??? Что- то изменится? Гинзбург принесёт извинения за непроверенную вакцину, Собянин отдаст деньги собранные за маски в "три цены", губернаторы регионов снимут ограничения?... Да ни хрена. Если вся эта мразОта почуяла запах прибыли- их не остановит даже пуля. Ползти за "баблом" будут. Либо мы объединимся, либо нас не станет.
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2k
Sergei Ogarkov 7 часов назад
Была в СССР такая передача "Политическое обозрение", вот стиль этого поста прямо то самое. Ещё в начале 20-го все это уже обмусолили сто раз: да, в штатах была лаборатория, да, они работали с короновирусами, когда Обама в 15-м году увидел рапорт на эту тему, лавочку прикрыли, а старший научный сотрудник - китаянка, собрала монатки и двинула в Ухань, где продолжила работу. Скорее всего по раздолбайству там штамм вышел наружу и орущие толпы китайских туристов разнесли его по всему миру.
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366
Гиперборей Sergei Ogarkov Час назад
Ага ага, прямо взяли и закрыли… наивный вы батенька. ~~~n~~~
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7k
insaider 8 часов назад
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31k
Netyn Автор поста 9 часов назад
Военные биологи США, декларируя то, что они изучают способы предотвращения распространения болезней, судя по характеру распространения редких заболеваний в местах работы биолабораторий, возможно, проводят те же опыты, что в своё время проводили нацисты на оккупированных территориях в европейской части России, используя полную бесконтрольность со стороны внешних наблюдателей. В этой связи необходимо установить и степень ответственности действующих руководителей стран, допускающих проведение на своей территории биологических «исследований», несущих особенную опасность не только населению этих стран, но и сопредельным государствам.(с) Алексей Мухин
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28k
LEPA 10 часов назад
Понеслось говно по трубам! Только,что то поздновато. Я ждал подобные "откровения" ещё год назад.
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8k
MihailoSerbiya 10 часов назад
В ноябре 2019 я в Сербии преболел етот вирус. Без лекарст и без врачей. Било тежело , даже сознание терял .Тогда думал что ето грип и что я уже стар и болше не преношу ету болезн как ранше . Когда в 2020 году услишал про Цовид-19 и его симптоми толко тогда понял что у меня не бил грип а имено Цовид -19.
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25
Дядя Витя 10 часов назад
Виновны США - 100%
Колорадский жук тоже (они запустили в СССР).
Вообщем по поганости даже бритов превзошли!
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91k
стас 11 часов назад
да собственно, в этом умные люди с самого начала не сомневались..
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176
Thomsen стас 9 часов назад
Не надо юлить. Я привёл Вам Ваши же слова. Вы безапелляционно заявили, что "с самого начала", мол, вы, "умные люди" и не сомневались, что проклятые американцы культивировали у себя одиозный вирус, не так ли? Я заметил, что назвать умными таких несомневающихся апологетов теории заговора было бы, по меньшей мере, смешно. Что же касаемо тезиса о том, что "умные люди прежде чем, что то говорить - думают что сказать или написать (орфография и пунктуация сохранена)" - он, разумеется, бесспорен. Пользуйтесь при случае.
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176
Thomsen Нестерин Сергей 2 часа назад
Этот афоризм в уста Даллеса вложил Юлиан Семёнов.
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55k
Нанук Паналык 11 часов назад
Срать нужно ходить на антифишки!
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