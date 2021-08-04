И пока нет ответа по этому поводу. В UNC от комментариев отказались. Официальные лица правительства США назвали это китайской пропагандой.



Америка с самого начала не была откровенна с общественностью в отношении коронавируса. Возможно, причина того, что сменявшие друг друга администрации так усердно пытались свалить вину на Китай, заключается в том, что они знали, что вирус уже распространился в США. копаясь в теории лабораторных утечек, утверждая, что это «откроет банку с червями», если они продолжат, как сообщает Vanity Fair.



Молчание США в отношении форта Детрик и их финансирования этого исследования оглушительно. И мир обратил внимание на странное поведение США с начала вспышки и их попытку отвлечься от собственных подозрительных действий, переключив внимание на своих геополитических конкурентов.



Пришло время Соединенным Штатам сломать омерту вокруг своих опасных и безответственных экспериментов с коронавирусом и рассказать мировой общественности о его возможной роли в возникновении COVID-19. Как любят говорить американские политики: люди имеют право знать.