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Несколько фотографий

Несколько фотографий (15 фото)

Автор:
04 августа 2021 08:00
Метки: СССР   брежнев   зил   история   факты   
689
15
Тридцать лет нам методично вбивают в голову, что СССР - это некое трухлявое, нежизнеспособное государственное образование возглавляемое немощными маразматичными правителями, с архаичной промышленностью, невыносимыми условиями жизни граждан. Предлагаю вашему вниманию несколько фотографий "немощного" Л.И.Брежнева во время посещения "ненужного" завода "ЗиЛ".
Некоторые фотографии ранее не публиковались.
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Метки: СССР   брежнев   зил   история   факты   
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bosayk 2 часа назад
что то звезд на пиджаке мало, видимо за посещение завода очередную навесил)
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11k
Кархародон 7 минут назад
«Леониду Ильичу шестьдесят девять лет. Не будем вспоминать, сколько нынче лет номинальному руководителю "светоча мировой демократии".»
69? Лишь на год старше сегодняшнего Путина. А в 78, как сегодня Джо Байдену, Брежнева уже не было..
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5k
Борис Карабанов Автор поста Час назад
Фотография №9 по моей небрежности хранилась сложенной вдвое. Извиняюсь за дефект.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Как эти фото опровергают вводные слова? Обычный визит небожителей на специально подготовленную землю. Сотни суетливых слуг сделали так, чтобы эта земля не отличалась от представлений начальника о том, какой она должна быть))
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168
Сергей Сергеев Sergey Pankratov 44 минуты назад
Да не выдержал ЗиЛ конкуренции с ГАЗом и КАМАЗом, про инопроизводителей вообще молчу. Несмотря на всю поддержку Лужкова. 40 лет держать на конвейере одну и ту же массовую модель?
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