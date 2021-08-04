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Тридцать лет нам методично вбивают в голову, что СССР - это некое трухлявое, нежизнеспособное государственное образование возглавляемое немощными маразматичными правителями, с архаичной промышленностью, невыносимыми условиями жизни граждан. Предлагаю вашему вниманию несколько фотографий "немощного" Л.И.Брежнева во время посещения "ненужного" завода "ЗиЛ".
Некоторые фотографии ранее не публиковались.
Некоторые фотографии ранее не публиковались.
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Авторский пост
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До сих пор пилят построенное при СССР добро !
69? Лишь на год старше сегодняшнего Путина. А в 78, как сегодня Джо Байдену, Брежнева уже не было..