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Быстрое и эффективное решение

Быстрое и эффективное решение (2 фото)

Автор:
03 августа 2021 18:30
Метки: закон   полиция   порядок   
1389
2
В греческом квартале Детройта вспыхнула драка. Пришлось вмешаться полицейскому патрулю

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Метки: закон   полиция   порядок   
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17  комментариев
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8k
krivsan 3 часа назад
А где Греки в данном видео? Где спартанцы?
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2k
Александр Едигаров 2 минуты назад
Спустят на тормоза два нигера это слом системы))))
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2k
Дмитрий Полчаса назад
А главное доступно объяснил. И окружающим всё понятно сразу.
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712
Alex 44 минуты назад
продвинутые копы в патруле теперь имеют специального негра-копа ,который может бить негров преступников ,не боясь быть обвиненными в расизме
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1k
_♛_ Час назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
newegg Час назад
Опять черножопые ищут приключений на свои тупые черные морды.
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1k
azuver 2 часа назад
У копа отлично поставленный удар.
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40k
Александр 2 часа назад
Аяяяаяаяаяй убили негра, убили негра убили. Это же только у нас в столице могут биться стенку на стенку сотни эмигрантов из армении и азербайджана и им ничего не будет за это.
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48k
parallax 3 часа назад
Детройт город негров. Представляю, как они там полицейских заипали.
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14k
Alex ASK 3 часа назад
Всё нормально - ниггер втащил другому ниггеру. Это норма
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647
Сергей Ковалев 3 часа назад
Одно физическое замечание и порядок. Нет погромов, негры получили урок и поняли,что они не центр вселенной. Давно бы так .
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17k
KOSTELLO 3 часа назад
Особенно понравилось вот это высказывание баклажана
This is NOT how police should interact with citizens

Так и хочется ответить
Fully agree. COP's should start shooting immediately
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28k
MatveiVainrub 3 часа назад
Детроит один из самых преступных городов в Америке . По этому там и мусора не церемонятся с преступниками . Ему просто втопили разок - для Детроита это вполне себе толерантно . Я бы даже сказал маловато что ли ?! Надо было чпокнуть его ещё и контрольным , что бы наверняка . Не ну а )(уй ли нет когда да .
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