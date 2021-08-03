Быстрое и эффективное решение

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В греческом квартале Детройта вспыхнула драка. Пришлось вмешаться полицейскому патрулю
«Полицейские пытались разнять драку, а этот парень пытался вмешаться", — сказал второй заместитель начальника полиции Детройта Руди Харпер. - Возможно, он пытался обострить ситуацию и даже напал на полицейского». Полиция находилась в районе Греческого города, реагируя на вспыхнувшую драку. Офицеры попытались вывести мужчину из драки и ударили его, когда он не подчинился командам. Затем полицейские пытаются поднять его.
Сейчас этот инцидент расследуется. «Если было нарушение, мы будем привлекать к ответственности должностных лиц». Человек, которого ударили, также может предстать перед судом после расследования.
-У меня есть несколько серьезных опасений относительно того, как это было сделано. Мы привыкли ожидать от наших офицеров деэскалации конфликта. Я не видел там деэскалации",- сказал временный начальник полиции Детройта Джеймс Уайт.
Лучший комментарий к статье:
dontaysmebrough318. 1 час назад
Не согласен с оценкой шефа Уайта. В этом инциденте определенно была деэскалация конфликта. Сначала хулиган стоял, потом перестал. Он очень быстро выключился.
Сейчас этот инцидент расследуется. «Если было нарушение, мы будем привлекать к ответственности должностных лиц». Человек, которого ударили, также может предстать перед судом после расследования.
-У меня есть несколько серьезных опасений относительно того, как это было сделано. Мы привыкли ожидать от наших офицеров деэскалации конфликта. Я не видел там деэскалации",- сказал временный начальник полиции Детройта Джеймс Уайт.
Лучший комментарий к статье:
dontaysmebrough318. 1 час назад
Не согласен с оценкой шефа Уайта. В этом инциденте определенно была деэскалация конфликта. Сначала хулиган стоял, потом перестал. Он очень быстро выключился.
A Detroit police officer punched a man in the face with so much force that he fell backwards onto the pavement and appeared unconscious for a few seconds. This is NOT how police should interact with citizens & this use of force must NOT be tolerated. pic.twitter.com/otTp7VVIoR— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 3, 2021
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This is NOT how police should interact with citizens
Так и хочется ответить
Fully agree. COP's should start shooting immediately