Быстрое и эффективное решение

«Полицейские пытались разнять драку, а этот парень пытался вмешаться", — сказал второй заместитель начальника полиции Детройта Руди Харпер. - Возможно, он пытался обострить ситуацию и даже напал на полицейского». Полиция находилась в районе Греческого города, реагируя на вспыхнувшую драку. Офицеры попытались вывести мужчину из драки и ударили его, когда он не подчинился командам. Затем полицейские пытаются поднять его.

Сейчас этот инцидент расследуется. «Если было нарушение, мы будем привлекать к ответственности должностных лиц». Человек, которого ударили, также может предстать перед судом после расследования.

-У меня есть несколько серьезных опасений относительно того, как это было сделано. Мы привыкли ожидать от наших офицеров деэскалации конфликта. Я не видел там деэскалации",- сказал временный начальник полиции Детройта Джеймс Уайт.



Лучший комментарий к статье:

dontaysmebrough318. 1 час назад

Не согласен с оценкой шефа Уайта. В этом инциденте определенно была деэскалация конфликта. Сначала хулиган стоял, потом перестал. Он очень быстро выключился.