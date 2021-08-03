FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 509 постов • 208 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
В Москве мужчина вколол 15-летней девочке неизвестное вещество

В Москве мужчина вколол 15-летней девочке неизвестное вещество (2 фото)

Автор:
03 августа 2021 12:23
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   жизнь   неизвестное вещество   новости   укол   фото   шприц   
944
2
Неизвестный мужчина вколол 15-летней девочке в Москве неустановленное вещество, она госпитализирована с отравлением.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: в мире   жизнь   неизвестное вещество   новости   укол   фото   шприц   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
vitenok 38 минут назад
Был такой маньяк, экспериментатор. В советское время. Хотел создать вещество, которое будет подчинять людей, в основном баб. Тоже поначалу колол, и потом наблюдал, что будет. Несколько человек убил таким образом, и дети там, в том числе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Мистер Фикс Полчаса назад
Aгa, aгa..)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь Час назад
Это был Спутник или Ковивак?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мария Коненкова 2 часа назад
Честное слово, мама, все так и было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Члены тайного общества адептов секты свидетелей вакцинации лютуют!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Как ещё родителям объяснить, что ты обдолбанная на улице свалилась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Это были "черные вакцинаторы" А могли еще и QR код на лбу выжечь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 2 часа назад
Нам уже полгода всем пытаются вколоть неизвестное вещество, от которого народ то болеет, то умирает - почему никого не арестовывают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
364
Мурчелло 2 часа назад
Новый штамм ковида?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался 50 медалей за 10 дней: кто и как постарался Наследие Стивена Хокинга выставят в музее Наследие Стивена Хокинга выставят в музее Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом Инопланетная плесень, которую не берет даже нож Инопланетная плесень, которую не берет даже нож Почему мужчины племени Кагаба прячутся от женщин в бункере? Почему мужчины племени Кагаба прячутся от женщин в бункере? Реальность жизни в Нигерии, Гане и Южной Африке Реальность жизни в Нигерии, Гане и Южной Африке
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1075370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Косарь - или напишу заявление об изнасиловании": девушка решила заработать, не прилагая усилий
3
158
"Косарь - или напишу заявление об изнасиловании": девушка решила заработать, не...
20+ смешных котеек, которые подарят добрую порцию позитива
1
4
20+ смешных котеек, которые подарят добрую порцию позитива
﻿
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#фотографии#олимпиада#история#интересное#ynews#авто аварии#роль#сша
#фото#факты#Россия#СССР#люди#дтп#фильм#актер#картинки#прикольные
#интересно#кино#автомобили#автомир#подборка#животные#аварии#жизнь#новости#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться