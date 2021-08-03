В Москве мужчина вколол 15-летней девочке неизвестное вещество

Инцидент произошел вечером в понедельник на улице Головачева. Девушка возвращалась домой с прогулки, когда к ней подошел неизвестный мужчина в кофте с капюшоном.



Он спросил, как пройти на адрес, затем пошел следом за девочкой, а когда она попыталась убежать, догнал и сделал укол в левую ягодицу. Школьница потеряла сознание. Через некоторое время она очнулась и дошла до проходной военного училища, откуда ей вызвали «скорую».