В Москве мужчина вколол 15-летней девочке неизвестное вещество

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Неизвестный мужчина вколол 15-летней девочке в Москве неустановленное вещество, она госпитализирована с отравлением.
Инцидент произошел вечером в понедельник на улице Головачева. Девушка возвращалась домой с прогулки, когда к ней подошел неизвестный мужчина в кофте с капюшоном.
Он спросил, как пройти на адрес, затем пошел следом за девочкой, а когда она попыталась убежать, догнал и сделал укол в левую ягодицу. Школьница потеряла сознание. Через некоторое время она очнулась и дошла до проходной военного училища, откуда ей вызвали «скорую».
Он спросил, как пройти на адрес, затем пошел следом за девочкой, а когда она попыталась убежать, догнал и сделал укол в левую ягодицу. Школьница потеряла сознание. Через некоторое время она очнулась и дошла до проходной военного училища, откуда ей вызвали «скорую».
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