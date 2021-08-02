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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
02 августа 2021 23:34
Метки: история   ретро   фото   
494
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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Raf 16 минут назад
"Русский офицер кормит молоком кошку и ёжика. Где-то на Восточном фронте, 1916 год. " - Это где то на дальнем востоке? Или перевел и забыл?
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Raf 14 минут назад
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