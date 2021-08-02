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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Айртон Сенна за рулём ВАЗ–2101, 1986 год, Венгрия
В 1986 году в Венгрии впервые прошла гонка Формулы–1 на новой трассе "Хунгароринг".
С симуляторами тогда было не очень и пилоты изучали трассу по разному, кто–то проходил пешком, кто–то на велосипеде. Сенна любил знакомиться с трассой, проезжая её на гражданском автомобиле.
Приехав в Венгрию, Сенна попросил у промоутеров машину — что–нибудь популярное у местных. И в итоге получил ВАЗ–2101.
С симуляторами тогда было не очень и пилоты изучали трассу по разному, кто–то проходил пешком, кто–то на велосипеде. Сенна любил знакомиться с трассой, проезжая её на гражданском автомобиле.
Приехав в Венгрию, Сенна попросил у промоутеров машину — что–нибудь популярное у местных. И в итоге получил ВАЗ–2101.
4.
На открытии Олимпиады в Токио 1964 года
Знаменосец Юрий Власов нёс знамя на вытянутой руке. Никому и никогда больше не удавалось повторить такое.
6.
Узники концлагеря Дора-Миттельбау монтируют хвостовое оперение для ракет Фау-2 на подземном заводе Миттельверк в Нордхаузене. Германия. 1944 г.
7.
Первая в истории фотография Луны и Земли в одном кадре. Сделана американским космическим аппаратом «Voyager-1». 1979 г.
13.
Пикирующий бомбардировщик Douglas SBD “Бесстрашный” балансирует на носу после аварийной посадки на палубу авианосца в Тихом океане, 1943 год.
16.
У Дворца Республики, 1989 год, Берлин
Через год произошло объединение Германии, ГДР окончательно прекратила существование. Здание Дворца Республики, представлявшее собой один из основных ее символов, было закрыто по официальной версии из–за использования асбеста в строительстве, а в 2008 году снесено.
26.
Нильс Болин, шведский инженер Volvo, изобретатель трехточечного ременя безопасности. 1959
Он не стал патентовать изобретение и сделал его бесплатным для всех производителей автомобилей: «ремень имел большую ценность как инструмент для спасения жизни, чем как средство для получения прибыли».
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