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Так светло жизнь в деревне еще никто не снимал

Так светло жизнь в деревне еще никто не снимал (27 фото)

Автор:
02 августа 2021 05:59
Метки: деревня   интересное   фотографии   
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27
Марко Сгарби — 30-летний фотограф-натуралист из Италии. Страстный поклонник пейзажной съемки, он демонстрирует нам размеренную и неприхотливую жизнь итальянской глубинки, но делает это особенно. Его добрые сельские зарисовки очаровывают с первого взгляда.
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Метки: деревня   интересное   фотографии   
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