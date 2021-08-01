Многие знают, что Юрий Владимирович Никулин, как и все его сверстники, был на войне. А если точнее, на двух войнах. Сначала на финской, а чуть позже прошёл и всю отечественную. При этом во время блокады Ленинграда два года находился внутри кольца, в числе защитников города.
Его много раз расспрашивали о военных годах, и он каждый раз уходил от рассказов, лишь скупо констатируя, где и когда ему приходилось воевать.
Его призвали в армию еще в мирное время, в 1939 году. Но буквально через пару месяцев началась финская компания. Юрий, как и все его однополчане, сразу подал начальству рапорт с просьбой направить его на фронт. Рапорт Никулина одобрили и направили 18-летнего парня в 115-й артиллерийский полк, который дислоцировался в Ленинградской области между Сестрорецком и Зеленогорском.
После нападения гитлеровских войск часть Никулина так и осталась под Ленинградом, охраняя подступы к городу со стороны белофиннов. Но очень скоро туда пришли немецкие войска. Началась трагическая осада города, которую в рядах своей воинской части пережил и Юрий Никулин.
Почему-то принято считать, что солдаты внутри блокадного кольца снабжались значительно лучше, чем жители города. Но сохранившиеся документы и воспоминания военнослужащих говорят о том, что они получали почти такие же хлебные пайки, тщательно взвешенные на весах. Тем, кто стоял на передовой, к куску хлеба, раз в день давали еще похлёбку, сваренную из непонятных ингредиентов, вся ценность которой была в том, что она была горячей. Причем сам Никулин о годах блокады почти ничего не рассказывал. Когда его спрашивали от тех месяцах, то он становился серьезным и лишь тихо отвечал: «Было дело, много людей там погибло…» И всё.
Так сложилось, что Юрий Владимирович прослужил в армии семь лет, и все эти годы службы прошли под Ленинградом. Победу он встретил там же, в Курляндской группе войск.
Известно, что в 1944 году Никулина представили к ордену Славы. Документы ушли в Москву, и… вскоре затерялись. После повторного обращения командира части к руководству, те, вместо того, чтобы восстановить утерянные документы на орден, решили, что и медали «За отвагу» будет достаточно. Эту медаль Никулин получил через месяц после победы и через год после тех геройских событий. А еще были медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».
Что касается ордена, то Никулин сам никогда не рассказывал, за что он был представлен к высшей солдатской награде. Мол, было дело, дали немцам шороху, а мне тогда посчастливилось остаться в живых. Вот и всё. А ведь известно, что эту награду давали исключительно за геройские поступки. Но любой подвиг Никулин всегда воспринимал как долг, как свою гражданскую обязанность. И с этим чувством он потом прожил всю жизнь.
Уже в наше время историки всё же раскопали в архивах те первоначально утерянные документы на орден.
В наградном листе было указано, что артиллерист Никулин сам вызвался пойти в атаку в рядах передовой пехоты, чтобы выйти на передний рубеж и корректировать огонь артиллерии. Когда первая волна нашей атаки захлебнулась, Никулин не стал отходить с другими пехотинцами назад, а остался один впереди и по рации вёл корректировку наших артиллерийских расчётов. Он легко мог погибнуть как от пули немецкого солдата, так и от разрывов снарядов своих же пушек, так как немецкие цели находились всего в нескольких десятках метров от него.
В итоге передовые укрепления немцев с пулеметными гнездами были уничтожены артиллерией, а наши солдаты в очередной атаке захватили важный рубеж. Благодаря отваге Юрия Никулина, была не только взята стратегическая высота, но и сохранены десятки жизней наших пехотинцев, участвующих в той атаке.
На войне он дослужился до звания старшего сержанта, командира артиллерийского расчёта, и был уволен в запас лишь через несколько месяцев после победы.
В своей книге «Почти серьёзно», он, конечно, написал о войне, но очень скупо, и больше о других, чем о себе. И это вполне объяснимо. Юрий Никулин с самого детства был настроен нести только позитив. Никулин и война - это взаимоисключающие понятия, поэтому он и не любил лишний раз вспоминать те трагические годы.
Он никогда не боялся быть смешным. Наоборот, еще со школы получал огромное удовольствие от того, что удавалось кого-нибудь рассмешить. Чаще всего это получалось из-за его забавной внешности, с оттопыренными ушами и неказистой походкой. Позже именно эти особенности и будет его «фишкой» в клоунском образе.
И не только в клоунском. В кино амплуа Никулина, это добрый, немного неуклюжий и рассеянный, но всегда обаятельный персонаж. Причем не только в комедийном жанре, но и в драматических образах.
Даже в роли Балбеса, которая не считается положительной, он всегда вызывал если не симпатию, то как минимум сочувствие.
Таким он и остался в нашей памяти «белым клоуном с рыжим отливом», как однажды назвал его напарник по цирковой арене и друг Михаил Шуйдин.
Источник:
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