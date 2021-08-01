В наградном листе было указано, что артиллерист Никулин сам вызвался пойти в атаку в рядах передовой пехоты, чтобы выйти на передний рубеж и корректировать огонь артиллерии. Когда первая волна нашей атаки захлебнулась, Никулин не стал отходить с другими пехотинцами назад, а остался один впереди и по рации вёл корректировку наших артиллерийских расчётов. Он легко мог погибнуть как от пули немецкого солдата, так и от разрывов снарядов своих же пушек, так как немецкие цели находились всего в нескольких десятках метров от него.

В итоге передовые укрепления немцев с пулеметными гнездами были уничтожены артиллерией, а наши солдаты в очередной атаке захватили важный рубеж. Благодаря отваге Юрия Никулина, была не только взята стратегическая высота, но и сохранены десятки жизней наших пехотинцев, участвующих в той атаке.

На войне он дослужился до звания старшего сержанта, командира артиллерийского расчёта, и был уволен в запас лишь через несколько месяцев после победы.

В своей книге «Почти серьёзно», он, конечно, написал о войне, но очень скупо, и больше о других, чем о себе. И это вполне объяснимо. Юрий Никулин с самого детства был настроен нести только позитив. Никулин и война - это взаимоисключающие понятия, поэтому он и не любил лишний раз вспоминать те трагические годы.