24 истории об ужасных начальниках

Интересная работа, высокая зарплата и хороший соцпакет - казалось бы, все, о чем можно мечтать, устраиваясь на новую работу. Но все эти блага меркнут, если ваш начальник - самодур, хам или просто дурак, как, например, в этих случаях.

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"Теперь на каждой будущей работе я буду интересоваться, не инспектирует ли руководство уборные" 0 Источник: "Дон! Мы обнаружили в уборной камеру скрытого наблюдения. Мы увольняемся!"

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"Мой босс знает толк в мотивации" 0 Источник: "Все работают отлично! Кроме Коди"

"Я принес на работу пирог, но он пропал. Позже я обнаружил его в кабинете босса" 0 Источник:

"Мой босс после развода живет в офисе. Недавно я увидел, как он готовит себе обед... то-то мне показалось, что у кофе появился странный привкус" 0 Источник:

"Кажется, у нас в офисе проблемы с молоком" 0 Источник:

"Мы попросили босса поставить коробку для рацпредложений" 0 Источник: "Ящик для рацпредложений".

"Мой шеф все еще запрещает менять фильтр для воды. Он говорит, что, если он весь черный, значит, он хорошо работает" 0 Источник:

"Мой начальник решил, что мой вырез должен быть поменьше" 0 Источник:

"Мой босс подошел ко мне, молча прилепил на грудь эту бумажку и удалился. Я уволен?" 0 Источник: "Заткнись! Ты уволен"

"Мой босс умеет выбирать подарки для коллектива" 0 Источник: "Если у тебя на работе завал, вспомни, что однажды ты умрешь".

"Моя подружка переходит на новую работу. Этот торт подарил ей бывший босс" 0 Источник: "Пока, дезертир! Надеемся, тебя ждет провал".

"Наш директор по хозяйственной части срубил все деревья во дворе, потому что ухаживать за ними слишком дорого" 0 Источник:

"Начальник решил сделать так, чтобы ножницы для кабелей больше не воровали. Но я сомневаюсь, что это поможет" 0 Источник:

"Вместо того, чтобы купить пакет молотого перца для кухни, наш босс заказал 6000 одноразовых пакетиков - ради экономии. Теперь я буду все выходные вскрывать их и ссыпать в общую емкость" 0 Источник:

"Когда ты работаешь хорошо, а вознаграждение за это получает твой босс" 0 Источник: "Все чаевые, оставленные гостями, являются собственностью работодателя, а не работника".

"Мой босс велел мне купить платье для его любовницы во время рабочего дня. Я ездила на его служебной машине по магазинам целый день, пока не нашла, наконец, то, что ей требовалось" Посмотреть Источник:

"Только что мой босс отдал мне мой зарплатный чек" 0 Источник:

"Наш шеф заблокировал в офисе фейсбук. Но мы создали собственный!" 0 Источник:

"Мой коллега сегодня возвращается с марафона. Утром босс оставил это у него на столе. Люблю свою работу!" 0 Источник: "Обязательный рандомный тест на допинг".

"Наш шеф вывез из офиса столы, заменив их тумбами, покрытыми листами прозрачного пластика" 0 Источник:

"Мой босс придумал новый способ содержать документы в порядке" 0 Источник:

"Я попросил у босса iMac. Сегодня меня ждало это" 0 Источник:

"Некоторым на Новый год выписывают премию. А нам подарили вот это" 0 Источник: