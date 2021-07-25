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24 истории об ужасных начальниках

24 истории об ужасных начальниках (24 фото + 1 гиф)

Автор:
25 июля 2021 14:44
Сообщество : Истории
Метки: босс   дружный коллектив   история   история в картинках   начальник   работа   руководство   самодуры   
884
25
Интересная работа, высокая зарплата и хороший соцпакет - казалось бы, все, о чем можно мечтать, устраиваясь на новую работу. Но все эти блага меркнут, если ваш начальник - самодур, хам или просто дурак, как, например, в этих случаях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: босс   дружный коллектив   история   история в картинках   начальник   работа   руководство   самодуры   
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6  комментариев
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27k
Антон 19 минут назад
Первое фото про скрытую камеру - а это точно не датчик движения приложен?
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5k
Свирепый Бамбр 7 минут назад
Из тебя переводчик, как из индуса техподдержка!
Тут для дебилов БОЛЬШИМИ БУКВАМИ написано:
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377
Мурчелло 37 минут назад
Наш босс никому не разрешает забирать домой еду, оставшуюся от вечеринок в офисе"
---------- ------------
Жрать надо сразу,во время вечеринки.
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377
Мурчелло 39 минут назад
Потому что на работе надо работать,а не сиськи показывать.
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5k
Meri Poppins Ufa 55 минут назад
Кончилась эта прикольная офисная жизнь с кофе и посиделками. Теперь и футуре 70% - на удаленке. Еще будет ностальжи...
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