24 истории об ужасных начальниках

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Интересная работа, высокая зарплата и хороший соцпакет - казалось бы, все, о чем можно мечтать, устраиваясь на новую работу. Но все эти блага меркнут, если ваш начальник - самодур, хам или просто дурак, как, например, в этих случаях.
"Теперь на каждой будущей работе я буду интересоваться, не инспектирует ли руководство уборные"
"Дон! Мы обнаружили в уборной камеру скрытого наблюдения. Мы увольняемся!"
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"Мой босс после развода живет в офисе. Недавно я увидел, как он готовит себе обед... то-то мне показалось, что у кофе появился странный привкус"
"Мой шеф все еще запрещает менять фильтр для воды. Он говорит, что, если он весь черный, значит, он хорошо работает"
"Мой босс подошел ко мне, молча прилепил на грудь эту бумажку и удалился. Я уволен?"
"Заткнись! Ты уволен"
"Мой босс умеет выбирать подарки для коллектива"
"Если у тебя на работе завал, вспомни, что однажды ты умрешь".
"Моя подружка переходит на новую работу. Этот торт подарил ей бывший босс"
"Пока, дезертир! Надеемся, тебя ждет провал".
"Наш директор по хозяйственной части срубил все деревья во дворе, потому что ухаживать за ними слишком дорого"
"Начальник решил сделать так, чтобы ножницы для кабелей больше не воровали. Но я сомневаюсь, что это поможет"
"Вместо того, чтобы купить пакет молотого перца для кухни, наш босс заказал 6000 одноразовых пакетиков - ради экономии. Теперь я буду все выходные вскрывать их и ссыпать в общую емкость"
"Когда ты работаешь хорошо, а вознаграждение за это получает твой босс"
"Все чаевые, оставленные гостями, являются собственностью работодателя, а не работника".
"Мой босс велел мне купить платье для его любовницы во время рабочего дня. Я ездила на его служебной машине по магазинам целый день, пока не нашла, наконец, то, что ей требовалось"
"Мой коллега сегодня возвращается с марафона. Утром босс оставил это у него на столе. Люблю свою работу!"
"Обязательный рандомный тест на допинг".
"Наш шеф вывез из офиса столы, заменив их тумбами, покрытыми листами прозрачного пластика"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Жрать надо сразу,во время вечеринки.