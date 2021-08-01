31.

Эта лента откроет миру талантливого французского режиссёра Люка Бессона, а для неизвестного 37-летнего испанского актёра Хуана Морено ознаменует начало серьёзной актёрской карьеры под псевдонимом Жан Рено.



Уже через 9 лет выйдет картина "Леон", которая сделает Хуана знаменитым на весь мир. Вчера,30 июля Жану Рено исполнилось 73 года и он продолжает сниматься в кино.