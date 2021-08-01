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Черно-белая подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Деми Мур и Брюс Уиллис... Они великолепны... Встретились в сложный жизненный момент,помогли друг другу, поддержали один другого, не потерялись в этой жизни,и развод стойко пережили
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Китайского маршала Пэн Дэхуая хунвэйбины ведут на публичную церемонию унижения как контрреволюционера во время Культурной революции. Пекин. 1966 год
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Навал судов на мост, Ленинград. Шквальный ветер сорвал с якорей более 30 судов и бросил их на мост. 12 ноября 1956 год.
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Завершение строительства Храма Христа Спасителя в 1856 году. Одна из первых фотографий Москвы. Водовзводная башня подготовлена к иллюминации в честь коронации императора Александра II
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Немецкая баллистическая ракета «Фау-2», захваченная американцами в Германии перед испытательным пуском на полигоне Уайт-Сэндс. США, 10 мая 1946 года
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Памятник уральским коммунарам в Екатеринбурге. Открыт 1 мая 1920 г. Железо, гипс. Памятник простоял несколько месяцев. По одной версии женщину размыло дождями, по другой - памятник не понравился властям
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Странники идут по берегу реки в Саровский монастырь.Безногий ведет слепого за верёвочку, 1903 год
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Танцовщицы Мулен Руж позируют на празднике сбора винограда, проходящем во вторые выходные октября. Франция. Конец 1930-х
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Врачебно-питательный поезд № 3. Раздача пищи детям и нуждающимся во время голода, вызванного гражданской войной. В ходе борьбы с голодом советское правительство впервые приняло помощь от капиталистических стран. Самарская губерния. Россия. 1921 год
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Наверно, нет ни одного человека в нашей стране, который бы не смотрел фильм "Гостья из будущего"
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В 1985 году на экраны вышел фильм "Подземка".
Эта лента откроет миру талантливого французского режиссёра Люка Бессона, а для неизвестного 37-летнего испанского актёра Хуана Морено ознаменует начало серьёзной актёрской карьеры под псевдонимом Жан Рено.
Уже через 9 лет выйдет картина "Леон", которая сделает Хуана знаменитым на весь мир. Вчера,30 июля Жану Рено исполнилось 73 года и он продолжает сниматься в кино.
Уже через 9 лет выйдет картина "Леон", которая сделает Хуана знаменитым на весь мир. Вчера,30 июля Жану Рено исполнилось 73 года и он продолжает сниматься в кино.
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Японский перебежчик корректирует налёт американских ВВС на штаб японской армии, Филиппины, 1944 год
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Банкет искалеченных лиц - ужин для французских солдат,которых изуродовало во время Первой мировой войны. Париж, 1925 год
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Известный борец за охрану природы, анималист и биолог Карл Эйкли с напавшим на него леопардом, которого он убил голыми руками
Авторский пост
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