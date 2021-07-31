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18 затейливых блюд, которые сразят вас одним своим видом

18 затейливых блюд, которые сразят вас одним своим видом (18 фото)

Автор:
31 июля 2021 16:30
Сообщество : Еда
Метки: Затейливые   блюда   вкусно   красота   повар   
3062
18

Когда повар готовит еду, он старается сделать её вкусной и эстетичной на вид. Но герои этого поста пошли ещё дальше, они превзошли самих себя, и превратили блюдо в настоящее произведение искусства. Посмотрите, какая красота, даже есть жалко...

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Метки: Затейливые   блюда   вкусно   красота   повар   
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3k
Запускайте Берлагу! 5 часов назад
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456
Миша 6 минут назад
Это козу кормить, мясо давай!

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6k
Летучий Мыш 41 минуту назад
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508
Ибрагим Прутков 3 часа назад
В секте из грибов не хватает козьих-нак. И можно посыпать клубнику нетленным сыром. И лопатки утконоса не хватает в фондю из батата и кукумбары.
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149
Мимо Пробегала 4 часа назад
Красиво, но, если судить по составу, то абсолютно несъедобно.
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695
korney 4 часа назад
Шоколотье - жареный апельсин.
Ссылка www.youtube.com
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5k
КремлеКот 5 часов назад
Как сказал Антон Зайцев: "Высокая кухня ! Для тех, кто не голоден"
Добавлю от себя: "И с толстым кошельком !"
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643
Сергей Ковалев 5 часов назад
И, у кого рот откроется такую красоту сьесть?!?!?
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7k
Sapsan 5 часов назад
Дефлопе ))

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18
Артем Петухов Sapsan 4 часа назад
Опередил
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2k
Trilik 5 часов назад
Клубника, бузина, пахта. Клубнику вижу, где на этой фотке бузина и ПАХТА? И что там насыпано коричневое?
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327
Сигизмунд Лазаревич 5 часов назад
Для здорового питания отличный вариант. И вкусно и полезно и красиво.
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Сигизмунд Лазаревич Андрей Ильин 2 часа назад
мало? ДОСТАТОЧНО. Зачем жрать корм вёдрами, когда есть еда в тарелке?
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Сигизмунд Лазаревич Laert 2 часа назад
цена... Ну цена да, чуть завышена.
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