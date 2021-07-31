18 затейливых блюд, которые сразят вас одним своим видом

Когда повар готовит еду, он старается сделать её вкусной и эстетичной на вид. Но герои этого поста пошли ещё дальше, они превзошли самих себя, и превратили блюдо в настоящее произведение искусства. Посмотрите, какая красота, даже есть жалко...