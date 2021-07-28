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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Американская подводная лодка спасает сбитого японцами своего летчика – будущего президента Джорджа Буша-старшего, 1944 год
5.
Шейх одного из бедуинских племён шейх Файз Бей аль-Азм. 1918 год
Колоризированное фото более чем столетней давности. На фотографии: шейх Файз Бей аль-Азм. Фото сделано Полем Кастельно 3 марта 1918 года на территории современной Иордании.
6.
Майя Кристалинская, Мирей Матье, Гелена Великанова и Тамара Миансарова Москва, 1967-й год. Фото Валентин Мастюков
12.
Дочери милосердия везут медикаменты и продукты питания в Сент-Луисе, штат Миссури, 1964 год
Фото Берта Глинна, американского фоторепортера, а ощущение, что кадр из фильма с Луи Де Фюнесом
13.
На сопках Манчжурии, 1939 год, Халхин–Гол
Советский солдат у знамени "От боевых подруг", в самом конце военного конфликта у реки Халхин–Гол
15.
Полицейский терпеливо объясняет двухлетнему ребенку, почему нельзя переходить улицу во время парада. Пулитцеровская премия за фотографию 1958 года. Уильям Билл.
16.
Когда жена - это сила мужа
В конце 90—х годов 19 века в электрической компании в Детройте работал молодой механик за 11 долларов в неделю. Трудился он по 10 часов в день, а приходя домой, зачастую по полночи работал у себя в сарае, пытаясь изобрести новый тип двигателя. Его отец считал, что парень тратит время впустую, соседи называли сумасшедшим, никто не верил, что из этих занятий выйдет что—либо путное. Никто, кроме его жены…
Она помогала ему работать по ночам, по нескольку часов держа над его головой керосиновую лампу. Синели руки, зубы стучали от холода, она то и дело простужалась, но… Она так верила в мужа! Спустя годы из сарая раздался шум. Соседи увидели, как по дороге без лошади, в одной телеге ехали сумасшедший и его жена. Чудака звали Генри Форд…
Она помогала ему работать по ночам, по нескольку часов держа над его головой керосиновую лампу. Синели руки, зубы стучали от холода, она то и дело простужалась, но… Она так верила в мужа! Спустя годы из сарая раздался шум. Соседи увидели, как по дороге без лошади, в одной телеге ехали сумасшедший и его жена. Чудака звали Генри Форд…
19.
Байконур.
Начало. Кстати первоначально космодром назывался разными зашифрованными названиями, вроде "Москва-500" А около настоящего села Байконур, расположенного от космодрома в сотнях километров, вплоть до 70х годов были расквартированы части спец-строя, которые охраняли потемкинскую деревню и вводили в заблуждение вероятного противника.
20.
У баскетболиста NBA Хораса Гранта с детства было плохое зрение и он играл в очках. Став профессионалом Хорас сделал себе операцию по коррекции зрения, но продолжал носить очки на площадке. Потому, что это вдохновляло множество детей, носящих очки
23.
Английская модель Джин Шримптон одной из первых набралась смелости появиться на публике в платье выше колен. Летом 1965 года она приехала в таком виде на скачки в Мельбурне, вызвав настоящую сенсацию
25.
Изображение Ленина на фасаде Зимнего дворца по случаю 9 Мая, Ленинград, 1973. Анри Картье-Брессон.
26.
Ресторан гостиницы «Националь», Москва, 1969 год. Официантки в масках, т.к. в мире и в СССР тогда бушевала пандемия «гонконгского» гриппа.
27.
Таежная метеостанция Китулья. Прибытие транспортного самолета. 1970-е. Фото: Марк Степанович Редькин
30.
"Русская причуда. Шляпа от солнца из газеты"
Снимок и подпись к нему шведского фотографа Георга Одднера, посетившего СССР в 1965-68 годах
32.
Павильон фашистской Германии и павильон СССР, стоящие напротив друг друга в самом центре Международной выставки искусств и техники в Париже, Франция, 1937 год
33.
Агдам по рублю, 777 (три топора) по 2,47 руб., Водка (беленькая) по 3,62 руб. В вином отделе Мытищинского гастронома. СССР. 1979 год
34.
Собаки, пережившие крушение Титаника. На борту было 12 собак, но выжить удалось только трем. 1912 год
35.
Президент Билл Клинтон и президент Борис Ельцин любуются видами долины реки Гудзон, США, 1995 год.
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