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Внимание, тест содержит упоминание некоторых аниме-сериалов, запрещённых для распространения на территории Российской Федерации.
Его могут пройти только те, кто посмотрел аниме в годы, когда часть из этих аниме были разрешены.
Его могут пройти только те, кто посмотрел аниме в годы, когда часть из этих аниме были разрешены.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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Метки: Тесты аниме манга тест тесты по аниме
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тыкал ответы просто так. попал в два верных )