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Ловите анимешника! Аниме-тест для настоящих фанатов

Ловите анимешника! Аниме-тест для настоящих фанатов

Автор:
30 июля 2021 09:41
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   аниме   манга   тест   тесты по аниме   
855
1
Внимание, тест содержит упоминание некоторых аниме-сериалов, запрещённых для распространения на территории Российской Федерации.
Его могут пройти только те, кто посмотрел аниме в годы, когда часть из этих аниме были разрешены.
Как звали Бога смерти, обронившего тетрадь, в аниме "Тетрадь смерти"?
Как звали Бога смерти, обронившего тетрадь, в аниме "Тетрадь смерти"?
Ниа
Рюк
Мэлло

Источник:

Какое супергеройское прозвище ассоциация супергероев дала супергерою Сайтаме?
Какое супергеройское прозвище ассоциация супергероев дала супергерою Сайтаме?
Жёлтый плащ
Убивающийсодногоудара
Лысый Плащ
Кибердемон

Источник:

Это один из главных персонажей в аниме "Наруто". Как её зовут?
Это один из главных персонажей в аниме "Наруто". Как её зовут?
Ино Яманака
Кусина Удзумаки
Сакура Харуно
В аниме "Евангелион" именно эта организация сражалась с "Ангелами"
В аниме "Евангелион" именно эта организация сражалась с "Ангелами"
AntiA
Demon
Nerv

Источник:

Согласно сюжету аниме "Эльфийская песнь", в ходе эволюции на Земле начал зарождаться новый вид разумных существ. Как их звали?
Согласно сюжету аниме "Эльфийская песнь", в ходе эволюции на Земле начал зарождаться новый вид разумных существ. Как их звали?
Диклониусы
Неолюди
Ньюты
Мутаниды

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Крутой учитель Онидзука до преподавательской деятельности занимался этим видом деятельности
Крутой учитель Онидзука до преподавательской деятельности занимался этим видом деятельности
Был байкером
Ловцом крабов
Певцом

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В аниме "Стальной алхимик" главный герой в ходе неудачного эксперимента потерял руку и ногу. Что же случилось с его братом?
В аниме "Стальной алхимик" главный герой в ходе неудачного эксперимента потерял руку и ногу. Что же случилось с его братом?
Потерял всё тело
Потерял голову
Потерял сердце
Это что за покемон?
Это что за покемон?
Бульбазавр
Магмар
Чармандер
Драгонит

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Тесты   аниме   манга   тест   тесты по аниме   
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Головасыр коричнештанник 53 минуты назад
вид деятельность - байкер

тыкал ответы просто так. попал в два верных )
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