Внимание, тест содержит упоминание некоторых аниме-сериалов, запрещённых для распространения на территории Российской Федерации.

Его могут пройти только те, кто посмотрел аниме в годы, когда часть из этих аниме были разрешены.

Ловите анимешника! Аниме-тест для настоящих фанатов 0