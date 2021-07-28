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Борьба против сексуализации в спорте

Борьба против сексуализации в спорте (6 фото)

Автор:
28 июля 2021 01:03
Метки: сексуализация   спорт   факты   
1114
6

Куда катится Мир? С одной стороны "в европах" голые ходят по улицам пропагандируя свободу (например "свободу соскам") и в школах детям рассказывают о том, что можно запросто поменять пол. А с другой стороны на Олимпиаде в Токио повально стали бороться против сексуализации.

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Метки: сексуализация   спорт   факты   
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17  комментариев
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5k
newegg 4 часа назад
Пора отказаться Олимпиад, они потеряли всякий смысл.
Когда французский барон Пьер де Кубертен возрождал олимпийские идеи, он хотел преодолеть национальный эгоизм и внести вклад в борьбу за мир и международное взаимопонимание. «Молодёжь мира» должна была мериться силами в спортивных состязаниях, а не на полях битв. Возрождение Олимпийских игр казалось в его глазах лучшим решением, чтобы достичь обеих целей.
Сегодня Олимпийские игры стали выражением национальной вражды, способом заработка денег и продвижения и различных толерастических идей. Нахрен они такие не нужны.
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1k
a_komolow Полчаса назад
По барабану!
Пусть хоть в шубах, хоть голые выступают!
Всё равно это уже никто не смотрит!
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27k
Антон 47 минут назад
Женские игровые виды спорта не очень зрелищны, и что бы поднять зрительский интерес (и, следовательно, доходы от трансляций и продажи билетов) пошли на то, что бы обязать женщин-игроков одеваться в откровенные спортивные наряды. Просто бизнес, и никакого другого контекста.
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40k
Александр Час назад
В мире идёт какая то невиданная хрень подмены понятий. Постепенно запрещается все красивое, правильное, естественное и насаживается мерзкое, уродливое неправильное - бодипозитив, лгбт, блм и прочее говно.
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Спортсменки забывают, что современный большой спорт это не только состязания, но и зрелище, и если не будет второго, то смотреть их соревнования никто не будет, а значит и рекламных контрактов с деньгами не будет.
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12k
Erorist 2 часа назад
Древние греки вообще частенько голышом на Олимпиадах выступали... Цивилизацию чем дальше в лес тем больше колбасит, сначала сексуальная революция и свобода, теперь снова средневековье - история развивается по спирали. Сам я не смотрю спортивные состязания от слова вообще, лучше сам поиграю в пинг-понг или на велосипеде погоняю. Не вижу смысла смотреть, если можешь сам играть/бегать/прыгать. Любое ЗРЕЛИЩЕ (а спортивные состязания тоже зрелище) должно визуально притягивать, вызывать интерес и эротический аспект немаловажен в создании такого интереса. Сексуализация это как бы нормально, если мужчины перестанут сексуализировать женщин, зачем тогда женщины вообще будут нужны? И так уже по всем форумам стоны стоят - мужики измельчали, не хотят знакомиться и живут сами по себе. А если ещё и совсем гайки закрутить, то будем только нехотя, по договору искусственно оплодотворять для рождения детей.
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3k
Еркен 2 часа назад
Это не борьба против сексуализации, это просто привлечение внимания, тупо "хайп". А "хайп" не предполагает защиту интересов или борьба за что-то или против чего-то, могут даже заявить что против сексизма в отношении женщин и сами при этом ходить голыми на протестах. Грета Тунберг это пример "хайпа", движение "Femen" тоже хайп (эти часто полуголые выступают), движение против употребления большого количества мяса тоже "хайп". Настоящая борьба должна ставить цель, заявить о ней и идти к ней, показывая результат чтобы другие могли увидеть и присоединиться.
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284
bobobo 2 часа назад
Ну, выступать они могут хоть в шубах. Но если это потеряет привлекательность, то и финансовый поток иссякнет. Пчёлы против мёда.
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24k
aolti 3 часа назад
Это вообще интересно кому-нибудь?
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5k
newegg 4 часа назад
Не знаю что там у немок в башке, но их закрытые костюмы выглядят не менее эротично чем открытые купальники.
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1k
Гур 4 часа назад
Да немки в гимнастике восьмые подползающие...вот и решили выпендриться, хоть какое-то внимание...
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5k
Ya 4 часа назад
Скоро нахлебаются от своей толерантности. Понятно перед кем прогибаются. Скоро будут выступать в парандже.
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997
Saplus 5 часов назад
Всё в одной фразе: "МЫ решили показать, что каждая женщина сама решает..."
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6k
Дарья 5 часов назад
Должно быть целесообразно. Думаю, им песок забивается под трусы и натирает до ран чувствительные места. Нужно иметь уважение к физиологии.
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