Борьба против сексуализации в спорте

Куда катится Мир? С одной стороны "в европах" голые ходят по улицам пропагандируя свободу (например "свободу соскам") и в школах детям рассказывают о том, что можно запросто поменять пол. А с другой стороны на Олимпиаде в Токио повально стали бороться против сексуализации.
Немецкие гимнастки выступили на Олимпиаде в закрытых трико вместо купальников. Спортсменки решили бороться с сексуализацией в спорте, выбрав более удобные костюмы.
Закрытые костюмы, по словам одной из гимнасток Элизабет Зайц, помогли девушкам чувствовать себя психологически стабильно и уверенно во время выступления.
"Мы хотели показать, что каждая женщина, каждая, сама решает, что надеть.!"- Элизабет Зайц, гимнастка из Германии
Гимнастки чемпионата Европы из Германии выступили в Базеле в длинных гимнастических костюмах. Цель состоит в том, сохраняя эстетичность, спортсменки не испытывали дискомфорт.
После чемпионата 21-летняя Сара Восс отметила, что на своём примере они хотели показать девушкам, что те могут чувствовать себя комфортно на соревнованиях.
Восс также рассказала, что сборная не была уверена, что они вновь наденут юнитарды вместо купальников на Олимпиаде. Однако во время встречи команда решила, что «хочет чувствовать себя потрясающе» из-за большой конкуренции. Именно поэтому девушки решили опять выступать в закрытых костюмах.
А до этого на этой же Олимпиаде в Токио представительницы женской сборной Норвегии по пляжному гандболу выступили на чемпионате Европы в шортах вместо бикини. За это команду оштрафовали на 1500 евро, сообщается на сайте Европейской федерации гандбола (EHF). Скандинавские спортсменки вышли на поле в шортах, поскольку считают стандартную форму слишком неудобной.
Согласно официальным правилам EHF, гандболистки должны носить плотно облегающий спортивный топ с глубоким вырезом на дужках, а ширина трусов не должна превышать десяти сантиметров по бокам. При этом мужчины должны носить шорты длиной не менее 10 сантиметров выше колена, отмечает Insider.
Игрок норвежской сборной Катинка Хальтвик рассказала в интервью телеканалу Nrk, что команда заранее подала заявку EHF о намерении выступать в шортах, но федерация ее отклонила и пригрозила норвежкам штрафом. Несмотря на это, скандинавки не стали надевать бикини на матч с испанками.
Обособленно я бы может быть более позитивно посмотрел на эти действия, но наблюдая сексуальный шабаш в США и Европе (например - Более тысячи голых женщин и мужчин вышли на улицы Испании, голый велопробег в Италии и так далее) мне кажется это обычным бредом и пиаром на ровном месте.
Если есть какие то страны или нации со своими традициями и нормами морали в этом плане - вопросов нет:
Но уж Германия со своими нудистами и тому подобное... не смешите! Хотя времена сейчас такие, что и в Германии может все измениться ровно как на картинке.
Что скажете?
Источник:
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Когда французский барон Пьер де Кубертен возрождал олимпийские идеи, он хотел преодолеть национальный эгоизм и внести вклад в борьбу за мир и международное взаимопонимание. «Молодёжь мира» должна была мериться силами в спортивных состязаниях, а не на полях битв. Возрождение Олимпийских игр казалось в его глазах лучшим решением, чтобы достичь обеих целей.
Сегодня Олимпийские игры стали выражением национальной вражды, способом заработка денег и продвижения и различных толерастических идей. Нахрен они такие не нужны.
Пусть хоть в шубах, хоть голые выступают!
Всё равно это уже никто не смотрит!