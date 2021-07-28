Борьба против сексуализации в спорте

Согласно официальным правилам EHF, гандболистки должны носить плотно облегающий спортивный топ с глубоким вырезом на дужках, а ширина трусов не должна превышать десяти сантиметров по бокам. При этом мужчины должны носить шорты длиной не менее 10 сантиметров выше колена, отмечает Insider.



Игрок норвежской сборной Катинка Хальтвик рассказала в интервью телеканалу Nrk, что команда заранее подала заявку EHF о намерении выступать в шортах, но федерация ее отклонила и пригрозила норвежкам штрафом. Несмотря на это, скандинавки не стали надевать бикини на матч с испанками.



Обособленно я бы может быть более позитивно посмотрел на эти действия, но наблюдая сексуальный шабаш в США и Европе (например - Более тысячи голых женщин и мужчин вышли на улицы Испании, голый велопробег в Италии и так далее) мне кажется это обычным бредом и пиаром на ровном месте.



Если есть какие то страны или нации со своими традициями и нормами морали в этом плане - вопросов нет: