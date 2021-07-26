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Интересные факты о белых грибах

Интересные факты о белых грибах (2 фото)

Автор:
26 июля 2021 22:38
Метки: гриб   еда   интересное   природа   факты   
423
2
Белый гриб, даже в засушенном виде, не меняет свой цвет и запах. Существует мнение, что именно этот факт и дал название самому грибу. Но, есть и другое предположение: название «белый», которое закрепилось за боровиками, означает «лучший» или «ценный». Тем более, если учесть, что гриб не всегда и не весь белый, например, его шляпка имеет коричневый цвет.

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Метки: гриб   еда   интересное   природа   факты   
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5  комментариев
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15k
Теуш Алексей 3 часа назад
А в Рязани - грибы с глазами! Их едят, а они глядят!
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203
Кондратий Собакин Час назад
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9k
Свои Пять Копеек 2 часа назад
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Безроду Безплемени 2 часа назад
А я слышал, что белым зовётся потому, что при его варке бульон не темнеет как у других грибов.
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