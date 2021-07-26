Интересные факты о белых грибах

В одной только нашей стране у белого гриба было множество названий. Например, в Ярославской губернии его называли «бебик», на Урале «белевик», в Вологде «пан», а в северных регионах — «коровяк». Считается, что шапка этого гриба «загорает» на солнце, у гриба, выросшего в теми, она имеет более светлый цвет.



Оптимальная температура для роста белого гриба составляет 15-18 градусов летом и 8-10 градусов осенью при влажности грунта от 40 до 60 процентов. Найти белый гриб можно под самыми разными деревьями: березой, сосной, елью, дубом. Средняя «продолжительность» жизни гриба около двух недель.



Во время роста он ежедневно прибавляет в весе до 30 г. Иногда встречаются и настоящие грибы-гиганты. Например, в 1964 году во Владимирской области был найден гриб, вес которого составил 6 кг. 750 г. Диаметр шляпки рекордсмена превышал 50 сантиметров. Но, гурманы утверждают, что самыми вкусными являются молодые грибы, так как у крупных и старых мякоть гораздо грубее. Не нужно также забывать о том, что все грибы, и белый в их числе, поглощают токсичные вещества из окружающей среды. Поэтому от сбора грибов рядом с крупными городами, промышленными предприятиями и оживленными трассами лучше всего воздержаться.



Есть народная примета — как только в лесу появились красные мухоморы, следует отправляться на поиски белых грибов. Самое раннее появление грибов было отмечено в начале мая. Иногда случается так, что обнаружить этот гриб можно даже в ноябре. Но, самое лучшее время сбора грибов — конец лета и ранняя осень. Белый гриб можно встретить на большинстве континентов нашей планеты, не растет он только в Австралии и Антарктиде.



Причем, в Южной Америке он появился случайно, во время перевоза туда хвойных деревьев в грунте оказалась грибница. Таким образом белый гриб перебрался из Европы за океан. За белыми грибами не обязательно ходить далеко в лес. При желании их можно вырастить даже в своем саду. Но занимаются этим, в основном, садоводы-любители, так как промышленное производство белых грибов нерентабельно. Урожайность их с одного гектара редко превышает 200 кг.



Искусственным выращиванием белых грибов в России начали заниматься еще в XIX веке. Белые грибы были популярны еще в Древнем Риме. И в настоящее время в Италии они входят в состав многих блюд. При этом, в стране существуют ограничения на их сбор, необходимо приобретать лицензию.



Собственного урожая белых грибов в Италии не хватает, приходится даже завозить их из-за рубежа. Особое место занимали грибы и в русской кухне. Их, в отличие от мяса, можно было употреблять даже в пост. В России со сбором грибов проблем не было, хватало не только для себя, но и для вывоза за рубеж.



Сотни тысяч пудов сушеных белых грибов вывозились в Европу уже начиная с XVII века. Причем, для жителей многих регионов сбор и продажа грибов приносила существенные деньги в семейный бюджет. У белых грибов есть и несъедобный «двойник», который называется желчный гриб. По внешнему виду он похож на белый, но имеет горький вкус. Есть и еще один отличительный признак, у желчного гриба нижняя часть шляпки розоватая, чего не бывает у настоящего белого гриба. Белый гриб плодоносит, как правило, в три этапа.



Самые ранние июньские грибы называют колосовиками, так как в это время начинает колоситься рожь. Следующая волна появляется в июле. Такие грибы зовут жнивниками. И, наконец, в сентябре растут листопадники. Это самые поздние и самые крепкие белые грибы в году. Белые грибы в лесу следует срезать или срывать? По этому поводу идет немало споров. Часто моно услышать, что вырывание грибов из земли может повредить грибницу. Но, многие микологи (специалисты по грибам), утверждают, что срезать совсем не обязательно, срывание не наносит вреда грибнице. Употребление в пищу белых грибов благоприятно сказывается на организме человека.



Эти грибы расширяют кровеносные сосуды, разжижают кровь, снижают артериальное давление, улучшают пищеварение и выводят тяжелые металлы. При этом, необходимо помнить о том, что грибы достаточно долго перевариваются, чрезмерное их употребление не рекомендуется. В Рязани установлен необычный памятник, который называют «Грибы с глазами».



Высота бронзовой скульптуры 120 сантиметров. А изображает она семейство белых грибов, причем, у самого старого из них даже есть борода. Памятник был установлен в 2013 году в День города, и быстро стал одной из достопримечательностей Рязани.