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Тест по фильму "Бриллиантовая рука"

Тест по фильму "Бриллиантовая рука"

Автор:
27 июля 2021 09:29
Сообщество : Кино
Метки: бриллиантовая рука   кино   кинотесты   советские фильмы   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам Леонида Гайдая   
1764
1
Тест подготовлен специально для фанатов советского кинематографа. Если вы смотрели этот фильм только один раз, то, скорее всего, тест провалите.
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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.

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Метки: бриллиантовая рука   кино   кинотесты   советские фильмы   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам Леонида Гайдая   
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3k
Klon Час назад
Слишком просто..
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15k
ЦСКА 9 минут назад
Тест из серии: Мальчик, узнай из двух тёть свою маму....или чьим другом был Пятачок!
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25k
Григорий 9 минут назад
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2k
Красаучег) Полчаса назад
Это же на генетическом уровне в память врезался фильм знакомый с детства.. его забыть, как разучится ездить на велике.. я думаю невозможно разучится ездить на велике)
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577
Питер Крузо Полчаса назад
Управдом - друг человека)))))
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6k
КОСТЯН 39 минут назад
как 2 пальца... 9 из 9..
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733
LisA 43 минуты назад
эту банду надо было тщательно оберегать. такой бизнес как везти из-за границы драгоценности и обналичивать их в СССР за 25%, это ж какая прибыль бюджету. зря их посадили.
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9k
Татьяна Юсова 47 минут назад

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7k
Алеksей 58 минут назад
вопрос про гипс на руке и следующая же фотка с ответом
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28k
ACU900 Час назад
-Кто возьмет билетов пачку, тот получит...
- Водокаачку
Распространиие среди жильцов нашего ЖЭКа, а если не будут брать - отключим газ
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