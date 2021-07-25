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Ковид безвозвратно нарушает интеллект, — учёные

Ковид безвозвратно нарушает интеллект, — учёные (4 фото)

Автор:
25 июля 2021 18:11
Метки: интеллект   ковид   последствия   ученые   
982
4
После выздоровления от коронавируса интеллект, увы, не восстанавливается.

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Метки: интеллект   ковид   последствия   ученые   
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379
Елена Букреева 5 часов назад
Мне кажется, для чистоты эксперимента не помешало бы знать уровень интеллекта до ковида.
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6k
sumrаknn 17 минут назад
Вообще - хрен его знает, я как программист работаю только головой и только интеллектом.
Переболел в легкой форме в октябре-ноябре прошлого года. То что задачи трудно решать это возрастное, задачи такие сложные, ухудшение физической формы, ковид или еще что то.... Да и раньше было не легко, как определить?
Думаю любые болячки сказываются и изнашивают как и организм, так и мозг. Что то больше, что то меньше.
То что нюх восстановился только на 70-80% и частично изменился - это да, интеллект - скорее - нет, а вот быстрая память... вопрос субъективный.
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2k
* You All 46 минут назад
полный бред "проблемах с концентрацией внимания и подбором слов, когда ты знаешь, что хочешь сказать и слово будто крутится на языке, но вспомнить ты его не можешь" типичная проблема тех,кто ничерта не читает и никак не развивает мозг,не коммуницирует нормально ни с кем
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13k
Владислав Грецов 2 часа назад
а что с тему у кого его и не было...совсем печаль )))))
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14k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"Ученые из Кембриджского университета..."
===============
Политкорректненько

После фразы "британские ученые" все уже начинают ржать, а тут вроде бы и не британские, кто его знает где этот Кембридж...

Они там, по-ходу, уже все давно переболели. И не по разу.
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21
Zlaja ptica Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Ты на источник посмотри - русвесна. Это как СПИД инфо, только для патриотов.
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21
Zlaja ptica Агент Безопасной Национальности Час назад
Именно. Поэтому нужно искать оригинал.

Окажется, что из 1000 обследуемых у двух бабок 90 лет появились нарушения работы мозга.

Это как с пфайзер было - люди мрут как мухи, в Америке эпидемия чумы, геи - стюардессы насилуют девственников......
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9k
Татьяна Юсова Автор поста 3 часа назад
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11k
Taximaxi 4 часа назад
А если туп как дерево,
Ковид тут не проблема,
Останешься дебилом,
Пока ты не помрёшь.
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32
Андрей 4 часа назад
Интересно, а какой процент антипрививочников среди плоскоземельщиков?...
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117
allexx 5 часов назад
Как-то задолбали. То сиськи растут, то интеллект падает. Что следующее?
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11k
Lynx 5 часов назад
А был ли он (интеллект) у тех, кто укололся?
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10k
кира 5 часов назад
Кто там в нашем правительстве переболел? Что, в отставку?
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4k
RomaXz 5 часов назад
Интересно, что будет с переболевшими антипрививочниками? Там и так с интеллектом проблемы, а если он ещё понизится после болезни, будет вообще плохо
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21
Zlaja ptica Татьяна Юсова 2 часа назад
Какая же вы нехорошая женщина
. А за меня не переживайте. Я уже переболел.

А вот на вас, видимо, прививка сильно подействовала. Это после вакцинации вы решили нести истину в массы?
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21
Zlaja ptica Татьяна Юсова Час назад
Хамство - признак убогого разума. Вы, по моему, так сказали? Но ведь так хочется побыть базарной хамкой.....
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8k
Sasa 5 часов назад
Просто мозги после расслабона в 2020 г. расслабились... )))
Вспомните начальную школу после каникул. Многие из вас начинали быстро писать от руки в тетради? Приходилось вспоминать как писать! ))))
Так и тут, только чуть дольше.
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8k
СПКиНР 5 часов назад
Все кремлеботы видимо переболели COVID-19. А некоторые и не по одному разу.
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18k
иванов дмитрий 5 часов назад
Татьяна Юсова . Если не ошибаюсь , вы писали , что переболели ковид )))
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