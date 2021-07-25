Ковид безвозвратно нарушает интеллект, — учёные

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После выздоровления от коронавируса интеллект, увы, не восстанавливается.
Ученые из Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Исследование опубликовано в медицинском журнале The Lancet.
В выборку вошли 81 337 человек, из них 12 689 перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести. Их тестировали с целью измерить аспекты когнитивных возможностей.
В результате у большинства переболевших, в том числе в легкой форме, проблемы с выполнением заданий возникали гораздо чаще, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался.
Сложнее всего переболевшим стало решать задачи, требующие навыков аргументации и планирования.
В выборку вошли 81 337 человек, из них 12 689 перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести. Их тестировали с целью измерить аспекты когнитивных возможностей.
В результате у большинства переболевших, в том числе в легкой форме, проблемы с выполнением заданий возникали гораздо чаще, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался.
Сложнее всего переболевшим стало решать задачи, требующие навыков аргументации и планирования.
Кроме того, результаты подтвердили более ранние данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов, когда ты знаешь, что хочешь сказать и слово будто крутится на языке, но вспомнить ты его не можешь.
Выявили также и корреляцию между серьезностью когнитивных нарушений и степенью тяжести перенесённого заболевания. Проще говоря: чем тяжелее человек болел, тем сильнее урон болезнь нанесла его интеллекту.
Так, у пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, обнаружили наибольшие затруднения: их коэффициент интеллекта упал на семь пунктов. Такого не наблюдали даже у тех, кто перенес инсульт и оказался не в состоянии обучаться чему-то в дальнейшем.
Так, у пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, обнаружили наибольшие затруднения: их коэффициент интеллекта упал на семь пунктов. Такого не наблюдали даже у тех, кто перенес инсульт и оказался не в состоянии обучаться чему-то в дальнейшем.
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Метки: интеллект ковид последствия ученые
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Переболел в легкой форме в октябре-ноябре прошлого года. То что задачи трудно решать это возрастное, задачи такие сложные, ухудшение физической формы, ковид или еще что то.... Да и раньше было не легко, как определить?
Думаю любые болячки сказываются и изнашивают как и организм, так и мозг. Что то больше, что то меньше.
То что нюх восстановился только на 70-80% и частично изменился - это да, интеллект - скорее - нет, а вот быстрая память... вопрос субъективный.
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Политкорректненько
После фразы "британские ученые" все уже начинают ржать, а тут вроде бы и не британские, кто его знает где этот Кембридж...
Они там, по-ходу, уже все давно переболели. И не по разу.
https://tvrain.ru/teleshow/notes/u_perebolevshih_kovidom_obnaruzhili_dolgosrochnoe_uhudshenie_umstvennyh_sposobnostej-534640/https://tvrain.ru/teleshow/notes/u_perebolevshih_kovidom_obnaruzhili_dolgosrochnoe_uhudshenie_umstvennyh_sposobnostej-534640/
Дождь - это как СПИД-Инфо, только для либерастов.
Окажется, что из 1000 обследуемых у двух бабок 90 лет появились нарушения работы мозга.
Это как с пфайзер было - люди мрут как мухи, в Америке эпидемия чумы, геи - стюардессы насилуют девственников......
Ковид тут не проблема,
Останешься дебилом,
Пока ты не помрёшь.
А вот на вас, видимо, прививка сильно подействовала. Это после вакцинации вы решили нести истину в массы?
И надо же кому-то нести истину в массы.
Вспомните начальную школу после каникул. Многие из вас начинали быстро писать от руки в тетради? Приходилось вспоминать как писать! ))))
Так и тут, только чуть дольше.
Минусуйте дальше! У вас и так с мозгами проблема, а если выживите, после того, как переболеете, совсем дурачками станете!