Ковид безвозвратно нарушает интеллект, — учёные

Ученые из Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Исследование опубликовано в медицинском журнале The Lancet.



В выборку вошли 81 337 человек, из них 12 689 перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести. Их тестировали с целью измерить аспекты когнитивных возможностей.



В результате у большинства переболевших, в том числе в легкой форме, проблемы с выполнением заданий возникали гораздо чаще, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался.



Сложнее всего переболевшим стало решать задачи, требующие навыков аргументации и планирования.