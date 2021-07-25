Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских

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В 2021 году Тилль Линдеманн, фронтмен немецкой метал-группы Rammstein, похоже, взялся за личное покорение России — в рамках сольного проекта артист выпустил уже третий клип в советской эстетике, в котором орет на пионеров и признается, что ненавидит детей (в международный день защиты которых, конечно же, клип и был выпущен). У Линдеманна и России история отношений невероятно богатая; о ней, а также о том, чем немцу удалось завоевать народную любовь,
Линдеманн родился в ГДР и Советскую Россию посещал уже в ранней молодости. «Я был в Новосибирске, еще когда существовала ГДР. Тогда я занимался плаванием и входил в молодежную сборную Восточной Германии. В Новосибирске был на сборах. Очень хотел поехать на Московскую олимпиаду 1980 года, но получил травму и не смог выступить», — рассказывал музыкант в интервью «Ленте.ру». К моменту первых концертов Rammstein в России, прошедших в Москве и Петербурге в 2001 году, группа уже наслаждалась звездным статусом не только в Германии и остальной Европе, но и в США. Этому поспособствовал режиссер Дэвид Линч, использовавший две композиции — Rammstein и Heirate Mich («Выходи за меня») — в качестве саундтрека к фильму «Шоссе в никуда». За несколько лет группа набрала невероятную популярность и в России (а также успела пободаться с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым, пытавшимся отменить ее концерт), и в 2004-м излила столице свою любовь в песне Moskau.
Москва — город-проститутка
Композиция Moskau вошла в изданный в 2004 году Reise, Reise, четвертый студийный альбом Rammstein. В припеве трека девушка пела по-русски: «Пионеры там и тут песни Ленину поют». Поклонники ошибочно решили, что немцы записали коллаборацию с находившимся тогда на пике популярности дуэтом «Тату», однако на самом деле строчки исполняет русскоязычная уроженка Эстонии Виктория Ферш. Впрочем, не исключено, что именно такие ассоциации и хотели вызвать Rammstein — слишком уж похож пронзительный вокал эстонки на пение Лены Катиной и Юли Волковой, да и образ «развратной пионерки», в котором Ферш появилась с бэк-вокалистками на концерте немцев в Москве в 2004-м, тоже отсылает к популярному российскому дуэту. С «Тату» Rammstein даже вели переговоры о коллаборации, однако в жизнь она так и не воплотилась — музыканты назвали борьбу с многочисленными менеджерами девушек своим «кошмарным сном».
В самой композиции Линдеманн, с одной стороны, признается в любви к российской столице, с другой — беззастенчиво объявляет о желании заняться с ней сексом, в первой же строчке называя ее проституткой. «Она толста, но прелестна, она будет ублажать меня ртом, если я ей за это заплачу», — поет артист в Moskau, а Ферш повторяет за ним на русском языке наиболее безобидные обрывки фраз вроде «Не могу устоять» и «Я должен платить».
В самой композиции Линдеманн, с одной стороны, признается в любви к российской столице, с другой — беззастенчиво объявляет о желании заняться с ней сексом, в первой же строчке называя ее проституткой. «Она толста, но прелестна, она будет ублажать меня ртом, если я ей за это заплачу», — поет артист в Moskau, а Ферш повторяет за ним на русском языке наиболее безобидные обрывки фраз вроде «Не могу устоять» и «Я должен платить».
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В Россию за любовью
За последние годы убеждение в том, что наибольшей популярностью Rammstein из всех стран обладает именно в России, сложилось не только у россиян, но и у немцев. На родине же музыкантов якобы даже недолюбливают; к примеру, клавишник Rammstein Кристиан Лоренц в интервью «Известиям» жаловался, что в Германии не обсуждают влияния Rammstein на музыку, что немцы относятся к группе не так положительно, как граждане других стран, и считают предателями за то, что те часто выступают за рубежом.
На самом деле вовсе не удивительно, что в Германии не разделяют по поводу Rammstein такого же восторга, как в других странах: все-таки слишком рьяно металлисты эксплуатируют гротескные немецкие стереотипы, за рубежом весьма устойчивые — ультрамаскулинность, жестокость, сексуальную извращенность. Ну и, конечно же, без заигрывания с околонацистской тематикой, к которой в Германии относятся крайне серьезно, у ранних Rammstein не обошлось — к примеру, группа оскандалилась из-за клипа на кавер Stripped группы Depeche Mode, собранный из кадров фильма Лени Рифеншталь «Олимпия» (снятый режиссером на Летних олимпийских играх в Берлине 1936-го по поручению Адольфа Гитлера). Вышедший в 1998 году клип показывали по ТВ неделю, после чего сняли с эфира из-за многочисленных жалоб.
На самом деле вовсе не удивительно, что в Германии не разделяют по поводу Rammstein такого же восторга, как в других странах: все-таки слишком рьяно металлисты эксплуатируют гротескные немецкие стереотипы, за рубежом весьма устойчивые — ультрамаскулинность, жестокость, сексуальную извращенность. Ну и, конечно же, без заигрывания с околонацистской тематикой, к которой в Германии относятся крайне серьезно, у ранних Rammstein не обошлось — к примеру, группа оскандалилась из-за клипа на кавер Stripped группы Depeche Mode, собранный из кадров фильма Лени Рифеншталь «Олимпия» (снятый режиссером на Летних олимпийских играх в Берлине 1936-го по поручению Адольфа Гитлера). Вышедший в 1998 году клип показывали по ТВ неделю, после чего сняли с эфира из-за многочисленных жалоб.
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Но вернемся к популярности коллектива — на самом деле композиции Rammstein регулярно оказываются в топах хит-парадов и в Германии, и в других западных странах. И, разумеется, любая группа в преддверии тура готова всем сердцем признаться в любви именно к фанатам страны, в которую направляется, — к таким заявлениям всегда следует относиться с долей скепсиса. Но лидер Rammstein с каждым годом все больше и больше внимания обращает на Россию — артист частенько бывает в Санкт-Петербурге, к примеру, в январе 2021-го справил там свое 58-летие и Рождество. А еще он снимает клипы на «Ленфильме», издает и презентует на русском стихотворения, тусуется с российскими звездами на фестивале «Жара» в Дубае и Баку, а также, по многочисленным, но неподтвержденным данным, крутит роман с певицей Светланой Лободой и якобы даже растит с ней ребенка.
«Мне плевать на рынок»
Мне плевать на рынок. Я вырос в Восточной Германии, и Россия была частью моего детства, моей юности. Наши страны очень дружили. Это очень важная часть моей жизни
Тилль Линдеманн
Влияние Линдеманна в России растет — в 2018-м артист издает на русском языке уже второй сборник стихов, Messer («Нож»), а также отправляется в турне в его поддержку. Для русскоязычного издания музыкант якобы даже пожертвовал собственную кровь — ему не понравились нарисованные иллюстраторами капли крови, и он велел использовать изображение собственной.
В 2019-м Lindemann выпускает серию клипов на песни из F & M. Один из них, на композицию Knebel («Кляп»), — в котором Тилль в затопленном подвале делает кунилингус менструирующей голой девушке, — был снят на киностудии «Ленфильм». Другой, на трек Frau & Mann («Женщина и мужчина»), где Линдеманн в образе директора фабрики пытается изнасиловать работницу в исполнении Светланы Лободы, был снят московским клипмейкером Сергеем Минадзе.
Тилль Линдеманн
Влияние Линдеманна в России растет — в 2018-м артист издает на русском языке уже второй сборник стихов, Messer («Нож»), а также отправляется в турне в его поддержку. Для русскоязычного издания музыкант якобы даже пожертвовал собственную кровь — ему не понравились нарисованные иллюстраторами капли крови, и он велел использовать изображение собственной.
В 2019-м Lindemann выпускает серию клипов на песни из F & M. Один из них, на композицию Knebel («Кляп»), — в котором Тилль в затопленном подвале делает кунилингус менструирующей голой девушке, — был снят на киностудии «Ленфильм». Другой, на трек Frau & Mann («Женщина и мужчина»), где Линдеманн в образе директора фабрики пытается изнасиловать работницу в исполнении Светланы Лободы, был снят московским клипмейкером Сергеем Минадзе.
Источник:
Эти и другие, вроде клипа на Ach so gern («Ах, как охотно»), видеоработы Lindemann на самом деле мало чем отличаются от релизов Rammstein (за исключением видео на Frau & Mann, своей китчевостью способного вызвать просто физическую дрожь). Кровь и насилие перемежаются с провокационной обнаженкой — вокруг этого фирменного приема, как правило, и строятся работы клипмейкера Зорана Бихача, снимавшего музыкальные видео для Rammstein, а после занявшегося релизами проекта Lindemann
Конец Тилля
В феврале 2020-го Линдеманн и Бихач выпустили свою, должно быть, самую провокационную для российского рынка работу. Вместе с битмейкером Даниелем Карелли они создали еще один сайд-проект, окрещенный русскоязычным ругательством с упоминанием мужского полового органа. В рамках проекта был выпущен лишь один сингл Till the End («До конца», или «Тилль, конец») и клип на него — в видео Линдеманн занимается жестким сексом со множеством женщин. Также в кадре — поедание сырого фарша, лесбийская оргия, мастурбация при помощи электродилдо, минет Линдеманну, просунувшему пенис через дырку в сборнике стихотворений, и множество других крайне откровенных сцен.
NA **** меньше всего из музыкальных проектов Линдеманна имеет отношения к самой музыке — и не просто потому, что из-за порнографического, призванного шокировать зрителя видеоряда на нее мало кто вообще обратил внимание. Она и для авторов здесь вовсе не важна — примерно в середине клипа Till the End музыка приглушается, становясь фоном для криков, стонов, шлепков и хлюпаний. Зарубежные издания увидели в работе «критику секс-туризма» — в силу того, что актрисы, снявшиеся в порно с Линдеманном, являются россиянками; впрочем, едва ли Тилль, в России проведший немало времени, мог не догадываться, как будет воспринята его работа здесь.
Недовольных была масса, но гнев их был обращен не столько в адрес Тилля; хоть немца и критиковали в риторике «за это ли воевали наши деды» с требованиями запретить ему выступать в России (чего, конечно же, не произошло), однако снявшимся в порноклипе россиянкам пришлось куда хуже — их сдеанонили, выложив в сеть имена и ссылки на социальные сети, а затем актрисам и их родственникам начали поступать угрозы. Девушки жаловались, что боятся выходить из дома. Угрожавшие атаковали не только главных актрис клипа, но и девушек из массовки, и даже тех, кто в работе над порноклипом вообще не участвовали, но снялись в другом клипе Линдеманна на песню Platz Eins («Первое место»).
Недовольных была масса, но гнев их был обращен не столько в адрес Тилля; хоть немца и критиковали в риторике «за это ли воевали наши деды» с требованиями запретить ему выступать в России (чего, конечно же, не произошло), однако снявшимся в порноклипе россиянкам пришлось куда хуже — их сдеанонили, выложив в сеть имена и ссылки на социальные сети, а затем актрисам и их родственникам начали поступать угрозы. Девушки жаловались, что боятся выходить из дома. Угрожавшие атаковали не только главных актрис клипа, но и девушек из массовки, и даже тех, кто в работе над порноклипом вообще не участвовали, но снялись в другом клипе Линдеманна на песню Platz Eins («Первое место»).
Источник:
Хоть этот ролик, безусловно, стал самым порнографическим публичным релизом Линдеманна, его смысловая, если ее можно так назвать, составляющая едва ли чем-то кроме степени откровенности отличается от того, что уже не раз выдавал Rammstein; к примеру, в куда более эстетичном клипе на песню Pussy («Киска»), мимикрирующем под винтажное немецкое порно, (его мы настоятельно призываем вас удалить из сохраненных видео в соцсетях) или даже на обложке альбома Liebe ist für alle da («Любовь — для всех»), на которой, в частности, изображается, как участники группы готовятся разделать и съесть голую девушку, а также непринужденно смотрят телевизор, сидя перед грудой обнаженных женских тел. Выход пластинки в 2009 году сопровождался скандалами в Германии. Федеральная служба проверки носителей информации на наличие вредного для молодежи содержания из-за обложки, а также из-за композиции Ich tu dir weh («Я делаю тебе больно») внесла альбом в черный список, увидев в релизе пропаганду садомазохизма и секса без предохранения. Впрочем, рестрикции ведомства оказались не такими страшными — альбом разрешили продавать только в магазинах «для взрослых», а уже в начале 2010-го суд отменил это решение.
И в Lindemann, и в этом странном проекте NA **** Тилль устраивает, по сути, те же провокации, что ранее вытворял в Rammstein — просто целится теперь не в немецкую или западную аудиторию, а прямиком в россиян, которые, как он сам выразился, «чересчур серьезные» (что для профессионального провокатора — мечта, непаханое поле).
В ноябре 2020-го Линдеманн и Тэгтгрен заявили, что более не будут заниматься сольным проектом, выпустив концертную запись их выступления в Москве в качестве прощального релиза. Но Тилль от дальнейшего покорения России не отказался.
В ноябре 2020-го Линдеманн и Тэгтгрен заявили, что более не будут заниматься сольным проектом, выпустив концертную запись их выступления в Москве в качестве прощального релиза. Но Тилль от дальнейшего покорения России не отказался.
Русский Линдеманн
оследние свои работы артист публикует в личном YouTube-канале под названием Till Lindemann. В декабре 2020-го на нем появился клип на песню Alle Tage ist kein Sonntag («Воскресенье — не каждый день», или «Не все коту масленица»), немецкий шлягер начала XX столетия. В клипе артист выступает перед висельниками, среди которых — попы и люди в советской военной форме.
В апреле 2021-го на канале появилось видео на композицию Марка Бернеса «Любимый город», которую Линдеманн исполнил на русском языке для военного фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Хоть эта история и выглядит классической промо-акцией, режиссер утверждает, будто бы Линдеманн сам обратился к нему с предложением исполнить эту композицию в фильме.
А вот в начале июня на YouTube-канале вышла уже более классическая для Линдеманна работа — видео на композицию Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»), снятое российским режиссером Сергеем Греем. Текст песни рассказывает странную историю о том, как Линдеманна, летящего в самолете, бесит сидящий рядом с ним ребенок. Клип же, по-видимому, является неким высказыванием на тему школьного буллинга — в нем Линдеманн предстает советским маньяком, который решил перебить всех своих обидчиков из пионерского детства; затем его ловит и допрашивает милиционер, которого играет Александр Ревва. В комплекте — мироточащий бюст Ленина, Красная площадь, горящий «Москвич», ковры на стене и окровавленный вокалист, орущий на пионеров. Ну, а кто еще решится признаться, что ненавидит детей, прямо в международный день их защиты?
В апреле 2021-го на канале появилось видео на композицию Марка Бернеса «Любимый город», которую Линдеманн исполнил на русском языке для военного фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Хоть эта история и выглядит классической промо-акцией, режиссер утверждает, будто бы Линдеманн сам обратился к нему с предложением исполнить эту композицию в фильме.
А вот в начале июня на YouTube-канале вышла уже более классическая для Линдеманна работа — видео на композицию Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»), снятое российским режиссером Сергеем Греем. Текст песни рассказывает странную историю о том, как Линдеманна, летящего в самолете, бесит сидящий рядом с ним ребенок. Клип же, по-видимому, является неким высказыванием на тему школьного буллинга — в нем Линдеманн предстает советским маньяком, который решил перебить всех своих обидчиков из пионерского детства; затем его ловит и допрашивает милиционер, которого играет Александр Ревва. В комплекте — мироточащий бюст Ленина, Красная площадь, горящий «Москвич», ковры на стене и окровавленный вокалист, орущий на пионеров. Ну, а кто еще решится признаться, что ненавидит детей, прямо в международный день их защиты?
Источник:
Последний клип всего за неделю набрал почти 5,5 миллиона просмотров. Цифра — рекорд для личного канала Линдеманна, но по сравнению с просмотрами видео Rammstein, конечно, смехотворная. Однако для самого музыканта, по-видимому, куда важнее просмотров творческая свобода, которую он обрел, отделившись от родного коллектива.
В Rammstein помимо меня еще пять человек — пять разных мнений: споры, разногласия. Так что [в сайд-проекте] для меня все было совершенно по-другому
Тилль Линдеманн
В Rammstein помимо меня еще пять человек — пять разных мнений: споры, разногласия. Так что [в сайд-проекте] для меня все было совершенно по-другому
Тилль Линдеманн
Источник:
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не надо становиться "русским" и показывать это вот так. не в это "русский" человек вовсе... а уж если в клипе про "Мать" был и клип и смысл, пусть и на грани, то уже простите куни и прочее - этого быть не должно от группы такого уровня
Да, там тема буллинга. И да - клип намек на то, что защищать детей очень часто надо от самих детей. Как я понял били его и он вырос и решил отомстить. В общем поднята социальная проблема сломанной психики.