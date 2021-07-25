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Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских

Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских (6 фото + 6 видео)

Автор:
25 июля 2021 10:21
Метки: rammstein   Лидеманн   СССР   
702
6
6
В 2021 году Тилль Линдеманн, фронтмен немецкой метал-группы Rammstein, похоже, взялся за личное покорение России — в рамках сольного проекта артист выпустил уже третий клип в советской эстетике, в котором орет на пионеров и признается, что ненавидит детей (в международный день защиты которых, конечно же, клип и был выпущен). У Линдеманна и России история отношений невероятно богатая; о ней, а также о том, чем немцу удалось завоевать народную любовь,

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Метки: rammstein   Лидеманн   СССР   
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23  комментария
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419
_♛_ 3 часа назад
Говорит что плевал на рынок, а сам прсек что лучший рынок для него Россия, и принялся активно эксплуатировать его! Капиталисты они такие..
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14
Андрей 48 минут назад
Автору видимо невдомёк что Тиль просто зарабатывает бабло на этой волне !
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−84
Thomsen 2 часа назад
Надо быть идиотом, чтобы в этом клоуне рассмотреть фаната СССР. Чувак эксплуатирует коммерческий потенциал бренда "Советский Союз", ни к каким симпатиям к совку это отношения не имеет. Он бы и эстетикой Третьего рейха спекулировал бы в своих поделках, но это не политкорректно и не будет понято. Все эти инфернальщики и апоплексисты испытывают болезненную тягу к эстетике авторитаризЬма. Однако, думаю, что "романтика СССР" вскорости переживёт ренессанс. Советский Союз вернётся в виде гротеска и фарса в кунстштюках всяческих толкиенистов и "я художник - я так вижу".
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11k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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11k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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5k
Ruk 2 часа назад
это просто шоу, способ зарабатывать денег, не более, не надо усложнять
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8k
Vacony 2 часа назад
мне кажется, но если раньше в клипах было больше смысла и песни, то сейчас больше эпатажа и поехавшей кукухи ...
не надо становиться "русским" и показывать это вот так. не в это "русский" человек вовсе... а уж если в клипе про "Мать" был и клип и смысл, пусть и на грани, то уже простите куни и прочее - этого быть не должно от группы такого уровня
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64k
Максим 3 часа назад
Ну, а кто еще решится признаться, что ненавидит детей, прямо в международный день их защиты?
Да, там тема буллинга. И да - клип намек на то, что защищать детей очень часто надо от самих детей. Как я понял били его и он вырос и решил отомстить. В общем поднята социальная проблема сломанной психики.
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64k
Максим 3 часа назад
Только дурачки воспринимают клипы Рамштайна в прямом и буквальном смысле.. ПОчти всегда они полит сатира. Просто для понимая надо знать немецкий язык ун и обладать мозгами.
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6k
klop 4 часа назад
Сольный проект у него так себе в группе он как бы на своём месте.
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8
sINte3 4 часа назад
Кстати, прямо сейчас в эти дни снимает свой новый клип совместно с певицей ZAZ в городе Бухара, Узбекистан
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27k
Антон 4 часа назад
Интересно, почему нельзя Pussy добавлять в понравившиеся на ютубе? Я теперь хочу проверить
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