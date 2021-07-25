Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских

NA **** меньше всего из музыкальных проектов Линдеманна имеет отношения к самой музыке — и не просто потому, что из-за порнографического, призванного шокировать зрителя видеоряда на нее мало кто вообще обратил внимание. Она и для авторов здесь вовсе не важна — примерно в середине клипа Till the End музыка приглушается, становясь фоном для криков, стонов, шлепков и хлюпаний. Зарубежные издания увидели в работе «критику секс-туризма» — в силу того, что актрисы, снявшиеся в порно с Линдеманном, являются россиянками; впрочем, едва ли Тилль, в России проведший немало времени, мог не догадываться, как будет воспринята его работа здесь.



Недовольных была масса, но гнев их был обращен не столько в адрес Тилля; хоть немца и критиковали в риторике «за это ли воевали наши деды» с требованиями запретить ему выступать в России (чего, конечно же, не произошло), однако снявшимся в порноклипе россиянкам пришлось куда хуже — их сдеанонили, выложив в сеть имена и ссылки на социальные сети, а затем актрисам и их родственникам начали поступать угрозы. Девушки жаловались, что боятся выходить из дома. Угрожавшие атаковали не только главных актрис клипа, но и девушек из массовки, и даже тех, кто в работе над порноклипом вообще не участвовали, но снялись в другом клипе Линдеманна на песню Platz Eins («Первое место»).