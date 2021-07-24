Дети в деревне

FISHKINET
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео) Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые... 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история Люди явно не ожидали таких подлянок от природы! Люди явно не ожидали таких подлянок от природы! 30 картинок для поднятия настроения 30 картинок для поднятия настроения Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Ужасы из глубин: рыбак из Мурманска публикует фото страшных морских гадов, похожих на инопланетных чудищ Ужасы из глубин: рыбак из Мурманска публикует фото страшных... 15 вещей, о которых многие задумывались, но мало кто видел 15 вещей, о которых многие задумывались, но мало кто видел Цветные фотографии советских бойцов в Великую Отечественную Войну Цветные фотографии советских бойцов в Великую Отечественную Войну Капитан Иван Тимофеевич Куницын Капитан Иван Тимофеевич Куницын Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого попавшегося прохожего Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого... Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших»... В колонию – за лайками В колонию – за лайками Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф». Журналисты оказались в дураках Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф».... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь ВОЗ спасёт мир от бессимптомных больных ВОЗ спасёт мир от бессимптомных больных
Дети в деревне

Дети в деревне (30 фото)

Автор:
24 июля 2021 18:59
Метки: деревня   дети   детство   природа   
145
30
Дети, которых родители отправляют в деревню на лето, часто недовольны этим "заточением", ведь там они часто оказываются без компьютеров, без планшетов, без телевизора... Но простая обстановка, природа вокруг, полная неизведанных уголков, незнакомых букашек и чистой воды в пруду могут оказаться на порядок лучше, чем виртуальная жизнь в соцсетях.
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: деревня   дети   детство   природа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
105k
Петр 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео) Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото... В какие игрушки играли дети русских крестьян В какие игрушки играли дети русских крестьян Эти точно из деревни: девушки, которых никак не заберут в город Эти точно из деревни: девушки, которых никак не заберут в город 40 самых удачных попыток воссоздать детские фотографии 40 самых удачных попыток воссоздать детские фотографии Ностальгия по сАдику: совместные посещения туалета и гадкая запеканка Ностальгия по сАдику: совместные посещения туалета и гадкая запеканка И даже не начинайте убеждать меня, что они не из деревни И даже не начинайте убеждать меня, что они не из деревни
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3790810



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Фотографии Сталинграда, сделанные 17 июня 1944 года
0
52
Фотографии Сталинграда, сделанные 17 июня 1944 года
На доме в Лондоне нарисовали граффити с нецензурной цитатой Лаврова
4
183
На доме в Лондоне нарисовали граффити с нецензурной цитатой Лаврова
﻿
Набирающие популярность
Может ли деревня прожить без города или без энергетическое сельское хозяйство
0
14
Может ли деревня прожить без города или без энергетическое сельское хозяйство
Самые известные рекламные персонажи
0
10
Самые известные рекламные персонажи
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео)
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#картинки#факты#природа#автомобили#ynews#знаменитости#прикольные#полиция
#фото#люди#СССР#Россия#дтп#автомир#познавательно#комментарии#коронавирус#скандал
#Юмор#животные#подборка#фотографии#кино#приколы#аварии#авто аварии#в мире#gif

На что жалуетесь?

Вернуться