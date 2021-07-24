Дети в деревне

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Дети, которых родители отправляют в деревню на лето, часто недовольны этим "заточением", ведь там они часто оказываются без компьютеров, без планшетов, без телевизора... Но простая обстановка, природа вокруг, полная неизведанных уголков, незнакомых букашек и чистой воды в пруду могут оказаться на порядок лучше, чем виртуальная жизнь в соцсетях.
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Авторский пост
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