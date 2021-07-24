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Капитан Иван Тимофеевич Куницын

Капитан Иван Тимофеевич Куницын (2 фото)

Автор:
24 июля 2021 11:33
Сообщество : Военное
Метки: СССР   героизм   пилот   
427
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Днем 3 ноября 1962 года летчик-истребитель капитан Иван Тимофеевич Куницын вылетел на перехват воздушной цели

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Метки: СССР   героизм   пилот   
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rgubaev 2 часа назад
И в третьих....
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Игорь

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