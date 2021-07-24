Вирус модифицированной русской "Калинки" во всю колбасит Париж и вот-вот начнёт плющить Францию

Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото...

Президенту Франции влепили пощечину во время общения с гражданами

В штат Минфина Франции примут на службу кота

Парижане судятся с мэрией за Нотр-Дам

Охота 300 человек на мужчину с винчестером в лесу во Франции, похоже, увенчалась успехом

"А что, так можно было?": наглая туристка в Анапе стала есть ягоды прямо с прилавка рынка