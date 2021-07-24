Вирус модифицированной русской "Калинки" во всю колбасит Париж и вот-вот начнёт плющить Францию

Во Франции и особенно в Париже, как-то неожиданно быстро распространилась стремительно набирая популярность до уровня главной песни лета, наша народная плясовая "Калинка", точнее её кавер.
Местные умельцы из рэперов адаптировали композицию, под особенности французского менталитета, то есть заложили маршрут к струнам души сограждан. При этом русская первооснова - фундамент произведения не исказилась, а местами оказалась даже подчёркнута. Внимательному слушателю по прежнему не составит труда, ощутить и оживить воображением образы красоты и щедрости русской души, а совокупно несгибаемую стойкость духа.
Французские рэперы постарались на славу, Водка, пельмени, автомат Калашникова, и другие бренды, тотемы, продукты и изделия - музыканты собрали, кажется, все клише о России, всё, что ассоциируется у цивилизованного европейца с загадочной русской душой трек почему-то назвали "Петрушка".
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Мировую известность произведение получило в обработке композитора и дирижёра, народного артиста СССР профессора А. В. Александрова (1883 1946) благодаря исполнению песни за рубежом созданным Александровым Краснознамённым ансамблем песни и пляски.
aux champs-elysees
aux champs-elysees
aux champs-elysees
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии
вооружайитесь, люди. безоружен только скот!
не будь скотом!
Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих
ну ка, накажи меня, ФСБ
Да еще и садомазохист судя по последней фразе!!! "Ну ка, накажи меня, ФСБ", "я, я, фантастиш, гуд", "цузамен швахен группен секс".