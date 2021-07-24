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Вирус модифицированной русской "Калинки" во всю колбасит Париж и вот-вот начнёт плющить Францию

Вирус модифицированной русской "Калинки" во всю колбасит Париж и вот-вот начнёт плющить Францию (1 фото)

Автор:
24 июля 2021 07:25
Сообщество : Юмор
Метки: Культура   видео   париж   торговля   франция   французы   
1962
1

Во Франции и особенно в Париже, как-то неожиданно быстро распространилась стремительно набирая популярность до уровня главной песни лета, наша народная плясовая "Калинка", точнее её кавер.

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Метки: Культура   видео   париж   торговля   франция   французы   
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20  комментариев
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Сижу в ушанке, ем пельмени с водкой, занюхивая автоматом Калашникова и искренне возмущен вот этими Французскими стереотипами
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35k
Олег 11 минут назад
какое-то пи-до-ра-сиво в клипе...
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1k
TruckerOrphan 13 минут назад
Испанцы еще весной отправились в эту сторону
Ссылка www.youtube.com
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11k
Кархародон 17 минут назад
Это ответка русскому рэпу
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5k
newegg 40 минут назад
«Калинка» - песня, написанная композитором Иваном Петровичем Ларионовым в народном стиле. Текст песни и музыка были написаны в 1860, впервые исполнена на любительской сцене в Саратове.
Мировую известность произведение получило в обработке композитора и дирижёра, народного артиста СССР профессора А. В. Александрова (1883 1946) благодаря исполнению песни за рубежом созданным Александровым Краснознамённым ансамблем песни и пляски.
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59k
Jora Kykynaher 54 минуты назад
Надо Бузову с Моргенштерном попросить снять клип на их Марсельезу.
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9k
Шурум-бурум Час назад
niggas bananes marijuana arabes
aux champs-elysees
aux champs-elysees
aux champs-elysees
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1k
zu4ara Час назад
Дебилы [мат]...
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−14
Князь Курбский Час назад
Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии

вооружайитесь, люди. безоружен только скот!

не будь скотом!

Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих

ну ка, накажи меня, ФСБ
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7k
insaider Час назад
Испоганили Калинку своими нигерскими напевами.
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14k
vikklu 2 часа назад
Трэш какой-то.
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5k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Для них - лучший рэпер
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