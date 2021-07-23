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Музей на пляже: художник воссоздает известные картины с помощью разноцветной гальки

Музей на пляже: художник воссоздает известные картины с помощью разноцветной гальки (27 фото)

Автор:
23 июля 2021 14:54
Сообщество : Искусство
Метки: воссоздание картин   воссоздание шедевров   галька   ленд-арт   мозаика   пляж   современное искусство   творчество   
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Британский художник Джастин Бейтман занимается ленд-артом: он "рисует" картины, выкладывая их из пляжной гальки разных цветов и размеров. Получается мозаика, на которую можно посмотреть только лично или на фотографии. Ведь живет такое творение очень недолго.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: воссоздание картин   воссоздание шедевров   галька   ленд-арт   мозаика   пляж   современное искусство   творчество   
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2  комментария
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932
Not Found! 52 минуты назад
Это не искусство. Просто хобби «не голодного художника» с «творческим процессом» копирования у побережья типа мозаики. Раз посмотреть можно, но без большого восхищения. Имеет право быть, как и временные ледяные скульптуры (впрочем, для меня при цветном освещении они круче). За терпение и оригинальность – плюс.
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Ева Тушенкина
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