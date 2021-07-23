Музей на пляже: художник воссоздает известные картины с помощью разноцветной гальки

Бейтман уверяет, что для него главное - творческий процесс, а не желание оставить физический след в искусстве. Так что, потратив несколько часов на создание каждой картины, он вынужден "отдать" ее той среде, в которой она сделана, и принять ее хрупкость и эфемерность. В современном искусстве это очень популярная тенденция.