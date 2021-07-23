Музей на пляже: художник воссоздает известные картины с помощью разноцветной гальки

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Британский художник Джастин Бейтман занимается ленд-артом: он "рисует" картины, выкладывая их из пляжной гальки разных цветов и размеров. Получается мозаика, на которую можно посмотреть только лично или на фотографии. Ведь живет такое творение очень недолго.
Бейтман уверяет, что для него главное - творческий процесс, а не желание оставить физический след в искусстве. Так что, потратив несколько часов на создание каждой картины, он вынужден "отдать" ее той среде, в которой она сделана, и принять ее хрупкость и эфемерность. В современном искусстве это очень популярная тенденция.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: воссоздание картин воссоздание шедевров галька ленд-арт мозаика пляж современное искусство творчество
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