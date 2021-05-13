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Воссоздание классических картин: фотопроект Лизы Юхневой

Воссоздание классических картин: фотопроект Лизы Юхневой (30 фото)

Автор:
13 мая 2021 16:12
Сообщество : Искусство
Метки: арт-проект   воссоздание   воссоздание картин   воссоздание шедевров   женский образ   живопись   фотопроект   
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30
Лиза Юхнёва - художница из Санкт-Петербурга, у которой есть замечательное и красивое хобби. Она воссоздает известные классические картины, причем делает все сама - от великолепных костюмов, в которых учтена каждая деталь, до макияжа и причесок. Удивительно, как она все успевает - и работать, и вести свой проект, каждый день публикуя новые шедевры!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арт-проект   воссоздание   воссоздание картин   воссоздание шедевров   женский образ   живопись   фотопроект   
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4k
Тамара 2 часа назад
Глядя на современную невесту становится страшно за жениха.
Ведь точно - станет женой и траванет старикана.
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2k
Злюка_Глюка_Тринадцатая 13 минут назад
И в чем ее художественный талант? И, главное, зачем копировать7
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516
Вано 23 минуты назад
Мне одному кажется что оригиналы гораздо живее и эмоциональнее этой куклы?
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3k
Parus59 Полчаса назад
Очередной подражатель, на мой взгляд бессмысленно и не передает дух оригинала, да и бабенка страшненькая. Таких "художниц" от слова худо, полный Тик-ток.
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13k
Dobryi_KOT Час назад
Интересно, плюс. Правда, я никогда не понимал, зачем такое делается.
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16k
бат св 2 часа назад
на 16 и 19 дети какие то неживые
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154k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
МОНА ЛИЗКА ХОРОША.....как ЕВКА ТУШЕНКА.
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37k
dima423 2 часа назад
а че они картину происхождение мира не воссоздали
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10k
G@M 2 часа назад
Сложно, и зачем??... хотя люди и большие глупости делают.
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