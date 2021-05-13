Воссоздание классических картин: фотопроект Лизы Юхневой

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Лиза Юхнёва - художница из Санкт-Петербурга, у которой есть замечательное и красивое хобби. Она воссоздает известные классические картины, причем делает все сама - от великолепных костюмов, в которых учтена каждая деталь, до макияжа и причесок. Удивительно, как она все успевает - и работать, и вести свой проект, каждый день публикуя новые шедевры!
1. Василий Пукирев "Неравный брак", фрагмент (1862)
Создание каждой фотографии занимает от трех до четырех часов, и это не считая времени на поиски картины и предварительной подготовки. Началось все с конкурса, который в прошлом году устроил Лос-Анджелесский музей Гетти: любители искусства со всего мира решили провести дружеское соревнование по воссозданию классических картин. Лиза попробовала - и втянулась! Сначала она думала, что продержится 30 дней, но коллекция мирового искусства настолько велика и разнообразна, что останавливаться не хочется.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: арт-проект воссоздание воссоздание картин воссоздание шедевров женский образ живопись фотопроект
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