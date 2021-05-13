Воссоздание классических картин: фотопроект Лизы Юхневой

Создание каждой фотографии занимает от трех до четырех часов, и это не считая времени на поиски картины и предварительной подготовки. Началось все с конкурса, который в прошлом году устроил Лос-Анджелесский музей Гетти: любители искусства со всего мира решили провести дружеское соревнование по воссозданию классических картин. Лиза попробовала - и втянулась! Сначала она думала, что продержится 30 дней, но коллекция мирового искусства настолько велика и разнообразна, что останавливаться не хочется.