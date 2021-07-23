Фёдор Матвеевич Охлопков - 11 снайперских дуэлей. Герой-легенда

"Я ничего особенного не сделал...".

Примеры и методы якутского снайпера профессионалы изучают до сих пор. Сам же он до конца не верил что именно он тот самый Фёдор Охлопков, что награждён Звездой Героя Советского Союза. Он услышал об этом по радио в 1965 году и удивился: "Бывает же, полный тёзка". Позже, когда за ним прилетел вертолёт что бы отвезти на награждение в Якутск, он подумал: "Я ничего особенного не сделал... я воевал как все". Фёдор Матвеевич Охлопков герой, уничтоживший более тысячи фашистов (Официально в его снайперской книжке стоит цифра 429, не всегда была возможность подтвердить результативность).

Пулемётный расчёт.

Военные корреспонденты тех дней, в газетах называли Фёдора "Сержант без промаха", "Грозный мститель". На его счету 11 снайперских дуэлей, из которых он вышел победителем. Его первый бой состоялся 12 декабря 1941 года под Калинином, тогда Фёдор вместе с братом Василием воевали расчётом с пулемётом Дегтярёва. Стояли морозы как в родной Якутии, но не было возможности развести костёр и братья Охлопковы грели руки о ствол пулемёта. Там, под Калинином и сразила пуля снайпера Василия Охлопкова.

Тогда Фёдор поклялся отомстить и уже вскоре из пулемёта положил 26 гитлеровцев. Тогда под Ржевом за короткое время он был трижды ранен, но наотрез отказывался идти в медсанбат, врачевал себя сам. Однополчане считали его "заговорённым"; на фоне тех огромных потерь, что несла красная армия, Фёдору на самом деле везло или спасала непонятная обычному человеку интуиция: "Нагнулся и пуля прошла над ним".

"Грозный мститель".

В мае 1942 года, Фёдора командировали на снайперские курсы. Этому он был очень рад, теперь он будет на равных с тем фашистом, который послал пулю в его брата. После курсов ему не было равных. Он хорошо освоил науку маскировки, а раз что бы выследить вражеского снайпера, он пять часов пролежал в поле, будто убитый и поразил врага. Откуда раздался выстрел, немцы даже не заметили. Пролежав в поле до вечера, под покровом темноты Фёдор отполз к своим.