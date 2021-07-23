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Фёдор Матвеевич Охлопков - 11 снайперских дуэлей. Герой-легенда

Фёдор Матвеевич Охлопков - 11 снайперских дуэлей. Герой-легенда (2 фото)

Автор:
23 июля 2021 00:33
Метки: война   герои   история   
508
2

"В нашем деле всё годится. Подбитый танк, дупло дерева, сруб колодца, стог соломы, печь сгоревшей избы, убитая лошадь. Не бойся ходить в тыл врага. Не руби топором там, где нужна игла. В тыкве надо быть круглым, в трубе длинным. Пока не увидишь выхода не входи".

Военные корреспонденты тех дней, в газетах называли Фёдора "Сержант без промаха", "Грозный мститель". На его счету 11 снайперских дуэлей, из которых он вышел победителем.

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Метки: война   герои   история   
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1k
Viktor 5 часов назад
Жаль только один плюс можно поставить .
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5k
★Lucifer★ 2 часа назад
Здесь

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/Охлопков - снайпер Саха.pdfhttps://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/Охлопков - снайпер Саха.pdf

поинтереснее написано...
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5k
★Lucifer★ 2 часа назад
Какой-то куцый пост.
Где пример хоть одной дуэли?
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13k
seller-k 2 часа назад
После войны работал честно, детей растил. И жена у него Мать-героиня!

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11k
Вася 7 часов назад
мало подробностей. где описание дуэлей ?
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