Фёдор Матвеевич Охлопков - 11 снайперских дуэлей. Герой-легенда

"В нашем деле всё годится. Подбитый танк, дупло дерева, сруб колодца, стог соломы, печь сгоревшей избы, убитая лошадь. Не бойся ходить в тыл врага. Не руби топором там, где нужна игла. В тыкве надо быть круглым, в трубе длинным. Пока не увидишь выхода не входи".
Военные корреспонденты тех дней, в газетах называли Фёдора "Сержант без промаха", "Грозный мститель". На его счету 11 снайперских дуэлей, из которых он вышел победителем.
"Я ничего особенного не сделал...".
Примеры и методы якутского снайпера профессионалы изучают до сих пор. Сам же он до конца не верил что именно он тот самый Фёдор Охлопков, что награждён Звездой Героя Советского Союза. Он услышал об этом по радио в 1965 году и удивился: "Бывает же, полный тёзка". Позже, когда за ним прилетел вертолёт что бы отвезти на награждение в Якутск, он подумал: "Я ничего особенного не сделал... я воевал как все". Фёдор Матвеевич Охлопков герой, уничтоживший более тысячи фашистов (Официально в его снайперской книжке стоит цифра 429, не всегда была возможность подтвердить результативность).
Пулемётный расчёт.
Военные корреспонденты тех дней, в газетах называли Фёдора "Сержант без промаха", "Грозный мститель". На его счету 11 снайперских дуэлей, из которых он вышел победителем. Его первый бой состоялся 12 декабря 1941 года под Калинином, тогда Фёдор вместе с братом Василием воевали расчётом с пулемётом Дегтярёва. Стояли морозы как в родной Якутии, но не было возможности развести костёр и братья Охлопковы грели руки о ствол пулемёта. Там, под Калинином и сразила пуля снайпера Василия Охлопкова.
Тогда Фёдор поклялся отомстить и уже вскоре из пулемёта положил 26 гитлеровцев. Тогда под Ржевом за короткое время он был трижды ранен, но наотрез отказывался идти в медсанбат, врачевал себя сам. Однополчане считали его "заговорённым"; на фоне тех огромных потерь, что несла красная армия, Фёдору на самом деле везло или спасала непонятная обычному человеку интуиция: "Нагнулся и пуля прошла над ним".
"Грозный мститель".
В мае 1942 года, Фёдора командировали на снайперские курсы. Этому он был очень рад, теперь он будет на равных с тем фашистом, который послал пулю в его брата. После курсов ему не было равных. Он хорошо освоил науку маскировки, а раз что бы выследить вражеского снайпера, он пять часов пролежал в поле, будто убитый и поразил врага. Откуда раздался выстрел, немцы даже не заметили. Пролежав в поле до вечера, под покровом темноты Фёдор отполз к своим.
За советского снайпера гитлеровцы назначили награду. Не раз Фёдору приходились сталкиваться в поединках против немецких снайперов-асов, но из каждого он вышел победителем и ни разу не был ранен при этом. Его приглашали на другие участки фронта, где действовали вражеские снайперы, не редко на устранение уходило меньше суток.
Фёдор Матвеевич говорил: "В нашем деле всё годится. Подбитый танк, дупло дерева, сруб колодца, стог соломы, печь сгоревшей избы, убитая лошадь. Не бойся ходить в тыл врага. Не руби топором там, где нужна игла. В тыкве надо быть круглым, в трубе длинным. Пока не увидишь выхода не входи".
Наследникам славы.
28 мая 1968 года в возрасте 60 лет прославленный якутский снайпер покинул этот мир, сказались многочисленные раны и контузии, полученные в наступательно-оборонительных операциях под Ржевом.
На одной из последних встреч, Фёдор Матвеевич сказал: "Я старался честно выполнить свой долг перед Родиной. Надеюсь, что вы, наследники всей нашей славы, достойно продолжите дело своих отцов".
В 2010 году о Фёдоре Матвеевиче был снят фильм "Снайпер Саха". Режиссёр: Никита Аржаков, Сценарий: Айсен Дойду.
Источник:
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https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/Охлопков - снайпер Саха.pdfhttps://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/Охлопков - снайпер Саха.pdf
поинтереснее написано...
Где пример хоть одной дуэли?
Не факт шо документально сделано, зато интересно.