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22 июля 1940 года в Таллине была принята декларация о вступлении Эстонии в состав Советского СоюзаСовременные эстонские власти, полностью подчинённые воле Вашингтона, именуют события 1940 года, когда Эстония вошла в состав СССР, «оккупацией». Но в реальности это был выбор большей части эстонского общества тех лет.Эстония впервые возникла как самостоятельное государство после распада Российской империи. Однако и в то время самостоятельность маленькой, как тогда говорили «лимитрофной», республики была под большим вопросом – политическими хозяевами самостийного Таллина были Англия и Франция, ведущие мировые державы в 20-30-е годы прошлого века. Да и реалии Эстонии тех лет дет были далеки от образа маленькой благополучной демократий. В стране после военного переворота в 1934 году была открытая диктатура Константина Пятса, носившего официальный титул «государственного протектора».Диктатор-«протектор» Пятс возглавлял самую крупную группировку эстонских «олигархов», контролировавших политику и экономику маленькой республики. В 1934 году он, будучи премьер-министром Эстонии и опираясь на военных, ввел чрезвычайное положение, запретил все политические партии и независимую прессу. Также были запрещены демонстрации и забастовки. Через четыре года открытой диктатуры Пятс организовал избрание самого себя президентом. Кстати, аналогичные диктатуры тогда существовали и в Литве с Латвией.Так что в конце 30-х годов минувшего века Эстония была маленькой провинциальной страной с диктатором во главе, да еще и с очень низким уровнем жизни большинства населения. Эстония и так была бедной и отсталой страной, а начавшаяся Вторая мировая война еще более ухудшила положение её маленькой экономики. Была введена карточная система на многие импортные продукты, необходимые в повседневной жизни, такие как, например, сахар. Для безработных и нищих власти организовали трудовые лагеря с тюремным режимом и телесными наказаниями розгой. На этом фоне Советский Союз, с его наглядными успехами в экономическом и культурном строительстве, с обаятельной тогда коммунистической идеологией и пропагандой, показался многим обитателям депрессивной прибалтийской окраины более привлекательной альтернативой.В 1939 году иностранные хозяева «самостоятельной» Эстонии, Париж и Лондон, были отвлечены начавшейся Второй мировой войной. И эстонский диктатор Пятс, оставшись без покровителей, вынужден был подписать с СССР договор о предоставлении советской армии и флоту военных баз на территории Эстонии. Для нашей страны военно-морская база возле Таллина была гарантией более надёжной защиты Кронштадта и Ленинграда.К середине июня 1940 года сильнейшие мировые державы того времени – Англия и Франция – потерпели неожиданное и сокрушительное военное поражение от немцев. Новые геополитические реалии уничтожили значение прежних покровителей балтийских «лимитрофов» и сделали неизбежным рост влияния победоносной гитлеровской Германии на доморощенных диктаторов маленьких прибалтийских государств. В этих условиях руководство СССР, ранее избегавшее резкого вмешательства во внутреннюю политику прибалтийских соседей, обвинило власти Литвы, Латвии и Эстонии в неспособности обеспечить соблюдение заключенных в 1939 году договоров и, фактически, выдвинуло ультиматум о смене правительств во всех трёх бывших провинциях Российской империи.В час ночи 16 июня 1940 года советский нарком иностранных дел Молотов вызвал эстонского посла Рея и зачитал ему «предложение» Советского Союза – от Таллина потребовали проведения свободных демократических выборов нового правительства, которое гарантированно не будет ориентироваться на гитлеровский «Третий Рейх».Безусловно, последовавшие 21 июня 1940 года массовые выступления в Таллине и ряде других городов Эстонии были организованы при поддержке СССР. Но столь же бесспорно, что тысячи эстонцев тогда вышли на улицы добровольно и с самыми искренними намерениями, выдвигая актуальные и понятные большинству лозунги и требования. В тот день на площади в центре Таллина, откликнувшись на призыв профсоюзов и демократической оппозиции, собрались тысячи людей.Формально все массовые собрания в Эстонии были запрещены, и при других раскладах верные диктатору-«протектору» армейские части и полиция быстро пресекли бы любые попытки несанкционированных демонстраций. Но в Таллине уже располагалась база советских войск и в их присутствии «силовики» Пятса не решались разгонять демонстрации с лозунгами в поддержку политики СССР. Но в первую очередь демонстранты требовали отставки действующего правительства, освобождения политзаключенных и повышения уровня жизни. Собравшиеся пели эстонские и советские песни, в последнем случае не только революционные, но и куплеты из популярных советских кинофильмов – к концу 30-х годов культурное влияние СССР на Прибалтику заметно возросло.После митинга собравшиеся двинулись к президентскому дворцу. По пути толпа демонстрантов заняла здание министерства внутренних дел, водрузив на нём красный флаг. Чуть позже демонстранты двинулись к центральной тюрьме. Здесь их молча сопровождали трое советских командиров – в их присутствии эстонские полицейские не решились оказать сопротивление и в захваченной тюрьме демонстранты освободили политических заключённых, противников режима Пятса.Нервы эстонского диктатора не выдержали, и он согласился на все требования демонстрантов. Формально всё происходило в строгом соответствии с нормами международного права и действовавшего тогда законодательства Эстонии – президент под давлением общественного мнения распустил прежнее правительство и сформировал новое из политиков, ориентировавшихся на Советский Союз.Далее события развивались стремительно. Через две недели, 5 июля 1940 года, под давлением нового просоветского правительства президент Пятс назначил выборы парламента. Голосование прошло 14 и 15 июля 1940 года. При этом само голосования было самым демократичным за всю историю Эстонии – в выборах приняли участие свыше 80% жителей, заметно больше чем когда-либо ранее, на треть больше, чем в 1938 году, когда диктатор Пятс организовывал «выборы» в свой ручной парламент. В итоге 92,9 % от числа голосовавших высказались за просоветский «Союз трудового народа Эстонии».Большинство эстонцев тогда вполне искренне избрали советский путь. Через два года, уже после оккупации республики германским войсками, эстонские коллаборационисты в захваченных архивах тщательно исследуют документы по выборам июля 1940 года и вынуждены будут признать, что подавляющее большинство эстонцев действительно проголосовали за советский блок.Ровно чрез неделю после выборов, 21 июля 1940 года, первая сессия нового эстонского парламента принимает решение об установлении в стране советской власти и образовании Эстонской Советской Социалистической Республики. На следующий день, 22 июля эстонский парламент принимает декларацию о вступлении Эстонии в состав СССР и направляет официальное обращение с соответствующей просьбой к Верховному Совету СССР.В тот же день президент Пятс подаёт прошение об отставке и его полномочия – в строгом соответствии с эстонской Конституцией 1938 года – переходят к новому премьер-министру, известному эстонскому поэту-символисту Ивану Варесу. Еще через одну неделю, 6 августа 1940 года Верховный Совет СССР издаёт постановление о принятии в состав союзного государства Эстонской ССР.Вот так в соответствии со всеми формальными нормами международного права и на основе демократического волеизъявления Эстония 22 июля 1940 года выбрала присоединение к нашей стране. Для СССР эти события так же сыграли положительную роль уже после начала Великой Отечественной войны – упорная оборона Таллина в августе 1941 года позволила затормозить часть гитлеровских войск, наступавших на Ленинград, а в рядах наших вооруженных сил всю войну достойно сражался 8-й Эстонский стрелковый корпус, в личном составе которого около 80% составляли этнические эстонцы.Сегодня проамериканские и русофобские власти Эстонии хотели бы забыть эти неудобные для них факты из прошлого. Но урок 22 июля 1940 года, когда маленькая прибалтийская страна выбрала возвращение в нашу державу, навсегда останется в истории и, вероятно, ещё сыграет свою роль в будущем.