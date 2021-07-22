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День присоединения Эстонии к СССР

День присоединения Эстонии к СССР (1 фото)

Автор:
22 июля 2021 19:18
Сообщество : СССР
Метки: За правду   Прилепин   СССР   гвардия   история СССР   эстония   
715
1
22 июля 1940 года в Таллине была принята декларация о вступлении Эстонии в состав Советского Союза.

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Метки: За правду   Прилепин   СССР   гвардия   история СССР   эстония   
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22  комментария
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8k
Татьяна Юсова 6 часов назад
Если сейчас провести референдум в Эстонии о присоединении к России, я боюсь, что результат будет не такой однозначный, как хочется власти и их хозяевам.
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−163
Улыбака 3 часа назад
@Кистень
Финны в 1944-м году отстояли свою независимость.
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6k
Matthew Hopkins 3 часа назад
Как обычно это бывает здесь, всех собак будут снова вешать на Горбачева. Даже скучно становится заранее.
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−31
Николай Гоголь 4 часа назад
Россия выкупила у шведов за 2 миллиона ефимков прибалтику. Ништадтский мирный договор, так что, 8 мая 1990 года они смотались не рассчитавшись и не надо ля,ля, тут кой-кому. про независимость пиликать.
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523
Evita 5 часов назад
Нынешняя Эстония (как и мы - Латвия) теперь под очень жёстким тотальным контролем. Ни о каких независимости и свободе тут даже говорить не имеет смысла. Никчемное словоблудие. По сути отношения рабов и Хозяина. Все это унизительно, позорно и презренно...
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1k
Pioner76 5 часов назад
А теперь американцы трахает их во все дырки...
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−163
Улыбака 5 часов назад
Классическая цветная революция. Сначала под предлогом "защиты" вводятся войска, потом смещается правительство, проводятся "свободные выборы" под полным контролем "освободителей". А уж устроить массовые беспорядки и выдать их за "волю народа" вообще азбука политики с древнегреческих времен.

Финляндии была уготована та же участь, но финны упёрлись.
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5k
newegg 6 часов назад
24 фев. 1918 провозглашена демократическая Эстонская Республика.
2 фев. 1920 Советская Россия и Эстония подписали мирный договор о взаимном признании.
В результате раздела сфер влияния между СССР и Германией в 1939 году Эстонии в сентябре 1939 года Советским Союзом был навязан «Пакт о взаимопомощи».
В час ночи 16 июня 1940 года советский нарком иностранных дел Молотов вызвал эстонского посла Рея и потребовал смены правительства независимой Эстонии на просоветское.
22 июля 1940 года Эстония выбрала присоединение к СССР.
8 мая 1990 независимость Эстонии была восстановлена.
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11k
Taximaxi 6 часов назад
В этом здании,на втором этаже,находится кафе Москва. Ироничненько.
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