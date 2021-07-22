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Подборка, от которой у вас вспотеют ладони

Подборка, от которой у вас вспотеют ладони (3 фото + 11 видео)

Автор:
22 июля 2021 17:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: высота   риск   экстрим   
2276
3
11
Здесь экстремалы, сорвиголовы и люди опасных профессий. Мы даже не будем вас предупреждать не повторять это дома, вам всё равно не захочется.

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Метки: высота   риск   экстрим   
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9  комментариев
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1k
azuver Час назад
Боевой танец с ружьём. Нужно с базукой или РПГ. Было бы круче.
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3k
soar 8 минут назад
На видео с нефтяниками главное, чтоб у этих ловкачей подписи в журнале инструктажа по ТБ стояли, а дальше делайте, что хотите.
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18k
Alf Полчаса назад
Больше всего понравились китайские качели. Наверное в рекорде Гиннеса.
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617
Лесник 37 минут назад
Пилот сажает истребитель на авианосец

Маладэц, раз 10-12 в зеркало заднего вида посмотрел... Мало ли - мотоциклист или шахматист подрезают.
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6k
sivanov1079 42 минуты назад
Мне не комфортно
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9k
Majul 58 минут назад
Пиля я раз пять вспотел пока листал ))
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1k
denis karablev Час назад
"Здесь экстремалы, сорвиголовы и люди опасных профессий. Мы даже не будем вас предупреждать не повторять это дома, вам всё равно не захочется."...здесь долпаёбы и люди опасных профессий.
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13k
alexis Час назад
Холостыми у них стрелять не принято. (С) Это да.

Ссылка www.youtube.com
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9k
Александр 2 часа назад
Арабский Rocket jump
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