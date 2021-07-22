Подборка, от которой у вас вспотеют ладони

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Здесь экстремалы, сорвиголовы и люди опасных профессий. Мы даже не будем вас предупреждать не повторять это дома, вам всё равно не захочется.
2.
На видео экстремал Джумади Элиас (Jumaidee Elias) скатывается с одного из самых высоких мостов в мире Виадука Мийо. Элиас прыгнул с высоты примерно 275 м.
3.
Эвакуационный выход ветрогенератора. Эвакуироваться, кстати, надо по тросу, а не с парашютом
4.
А это отработка эвакуации с ветрогенератора, находящегося в море
5.
Это похоже на какой-то опасный балет. Стоит зазеваться и пропустить движение, как лишишься конечности
6.
Пилот сажает истребитель на авианосец
7.
Аттракцион в норвежском городе Тёнсберг
8.
Таашир - древний боевой танец жителей города Эт-Таиф в Саудовской Аравии. Танец исполняется босиком и в национальной одежде. Танцор высоко подпрыгивает и стреляет себе под ноги. Холостыми у них стрелять не принято.
9.
Это Купель дьявола (Devil's Pool) на африканском водопаде Виктория. Там вовсе не так опасно, как кажется на первый взгляд. За $110 туристов отвезут к водопаду и дадут искупаться в природном бассейне на высоте 120 м.
10.
Прогулка по крышам Парижа французского акробата-экстремала Бена Канте (Ben Cante)
11.
Хлипкий балкон на 15 этаже
12.
13.
Селфи с аллигатором
14.
Качели высотой с 30-этажный дом, установленные на краю 700-метровой скалы в китайском городе Чунцин
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Маладэц, раз 10-12 в зеркало заднего вида посмотрел... Мало ли - мотоциклист или шахматист подрезают.